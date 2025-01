Top 14 : une journée particulière avant le 6 Nations, le classement

La journée de Top 14 de ce week-end s'annonce particulière avec plusieurs cadres retenus avec le XV de France.

Comme toujours avant les matchs du XV de France et particulièrement durant la période du 6 Nations, le championnat de France du Top 14 est amputé des meilleurs joueurs français. Antoine Dupont, Thomas Ramos, Damian Penaud... Les gros clubs seront particulièrement touchés à l'image du Stade Toulousain et de l'Union Bordeaux Bègles. Pourtant, les deux clubs ne devront pas faire l'impasse ce week-end avec deux matchs importants, face à Montpellier pour Toulouse, face au Lou pour Bordeaux. La bonne opération en cas de contre performance des deux pourrait être pour Toulon et La Rochelle qui s'affrontent en conclusion de cette journée dimanche soir. On suivra également le match de la peur en bas du classement entre Vannes et le Stade Français.

Voici l'ensemble du calendrier du championnat de France de rugby et des prochaines phases finales.

Pour toutes les journées du Top 14, voici le programme établi :

4 rencontres le samedi à 15h (en multiplex)

1 rencontre le samedi à 17h

1 rencontre le samedi en prime time (21h), accompagnée en avant et après-match du Canal Rugby Club.

1 rencontre le dimanche en prime time (21h), accompagnée en avant et après-match du Canal Rugby Club.

