Tour de France femmes 2023 : Kastelijn remporte la 4e étape, Kopecky maillot jaune

Yara Kastelijn a gagné la quatrième étape entre Cahors à Rodez en solitaire et a récupéré le maillot à pois. Lotte Kopecky conserve son maillot jaune.

Yara Kastelijn (Fenix-Deceuninck) s'est imposée pour la première fois sur le circuit professionnelle à Rodez en solitaire lors d'une étape extrêmement longue et difficile. Initialement, chez les femmes, la limite en terme de distance est de 160km. Pour parcourir une telle distance, l'organisation a même dû faire une dérogation. Cette quatrième étape qui est partie de Cahors s'est terminée au bout de 177,5km. Et c'est donc la nouvelle maillot à pois qui a été la plus endurante. Elle s'était immiscée dans l'échappée composée de 14 coureuses dès le début de la course. Dans ce groupe, il y a aussi eu Audrey Cordon Ragot qui a été virtuellement maillot jaune durant quelques kilomètres.

L'actuelle maillot jaune Lotte Kopecky, semble-t-elle isolée dans son équipe, a attaqué à moins de 20 kilomètres de l'arrivée. Elle a repris les filles parties en tête peu après Cahors. Elle a défendu sa première place avec beaucoup de conviction. Elle a même été très impressionnante. En lice pour le podium, Juliette Labous a essayé de récupérer un peu de temps au classement général mais la Française n'a pas réussi à distancer ses concurrentes. Les favorites se sont elles expliquées trop tardivement. Demi Vollering a tenté une attaque au sommet de la dernière montée de la journée. En difficulté, Annemiek van Vleuten a résisté jusqu'au sommet de la Côte de Lavernhe avant de réessayer elle aussi une offensive. En vain elles se sont neutralisées. Demi Vollering est deuxième et prend deux secondes sur sa rivale de la Movistar.

Découvrez tous les soirs à la fin de chaque étape, le classement du Tour de France femmes.

Voici le détail et le profil des huit étapes du Tour de France femmes avec le grand départ prévu à Clermont Ferrand et une grande boucle dans la ville.

1re étape : Clermont-Ferrand - Clermont-Ferrand (124 km)

2e étape : Clermont-Ferrand - Mauriac (148 km)

3e étape : Collonges-la-Rouge - Montignac-Lascaux (147 km)



4e étape : Cahors - Rodez (177 km)



5e étape : Onet-le-Château - Albi (126 km)



6e étape : Albi - Blagnac (122 km)



7e étape : Lannemezan - Tourmalet (90 km)



8e étape : Pau - Pau (contre-la-montre, 22 km)

Voici la carte officielle du Tour de France femmes qui partira donc le 23 juillet avec le Grand Départ à Clermont Ferrand. Il y aura 956 kilomètres, trois régions et 11 départements traversés. La carte

Le Tour de France féminin 2023 effectuera son grand départ le dimanche 23 juillet 2023 à Paris avec une 1ere étape disputée sur le circuit des Champs-Elysées avant l'arrivée du Tour de France masculin. Il prendra fin une semaine plus tard, le 30 juillet 2023.

Quels sont les gains pour le Tour de France féminin ?

Pas de parité entre les hommes et les femmes pour le Tour de France. Au total 250 000 € seront attribués et mis en jeu pour les équipes et les coureuses dont 50 000 € à la vainqueur du classement général individuel final.

Quelle est la diffusion TV pour le Tour de France féminin ?

Le Tour de France féminin aura une diffusion exclusive et intégrale sur les antennes de France Télévisions jusqu'en 2025.