Tour de France femmes 2023 : quelle chaîne TV diffuse la course ? Le profil de la 6e étape

Cette sixième étape intervient la veille du Tourmalet et le parcrous plutôt plat, devrait plaire aux sptinteuses.

A peine à Albi, les coureuses repartent du Tarn pour aller en Haute-Garonne à Blagnac. Une échappée peut se profiler, mais cette sixième étape devrait davanatge convenir aux sprinteuses. Les bosses rencontrées durant les 122,1km ne devraient pas en théorie gêner les coureuses. Les difficultés sont courtes et largement abordables avec la côte de la Cadène (2,5km à 4,5%), la côte de Puycelsi (1,8km à 6%), la côte du Clos Pourtié (2,8km à 4,8%) et la côte de la Gayre (1km à 4,9%). Il y aura également un sprint intermédiaire au hameau de Rastel au kilomètre 92.

C'est la dernière journée avant l'étape reine au Tourmalet où le Tour de France féminin se jouera sans aucun doute. Il est fort probable que les favorites se conservent pour samedi et roulent aujourd'hui, sans prendre de risques. Elles doivent conserver leur énergie. La maillot jaune Lotte Kopecky (SD Worx) pourrait donc encore conserver son maillot jaune. Elle dispose de plus d'une très bonne équipe pour le garder avec sa dauphine et coéquipière Demi Vollering. Les filles de cette formation devront néanmoins courir sans Lorena Wiebes qui est une retoutable sprinteuse. Elle étauit non partante au départ de la cinquième étape car elle est tombée malade. C'est une vraie perte pour la victoire d'étape.

Découvrez tous les soirs à la fin de chaque étape, le classement du Tour de France femmes.

Voici le détail et le profil des huit étapes du Tour de France femmes avec le grand départ prévu à Clermont Ferrand et une grande boucle dans la ville.

1re étape : Clermont-Ferrand - Clermont-Ferrand (124 km)

2e étape : Clermont-Ferrand - Mauriac (148 km)

3e étape : Collonges-la-Rouge - Montignac-Lascaux (147 km)



4e étape : Cahors - Rodez (177 km)



5e étape : Onet-le-Château - Albi (126 km)



6e étape : Albi - Blagnac (122 km)



7e étape : Lannemezan - Tourmalet (90 km)



8e étape : Pau - Pau (contre-la-montre, 22 km)

Voici la carte officielle du Tour de France femmes qui partira donc le 23 juillet avec le Grand Départ à Clermont Ferrand. Il y aura 956 kilomètres, trois régions et 11 départements traversés. La carte

Le Tour de France féminin 2023 effectuera son grand départ le dimanche 23 juillet 2023 à Paris avec une 1ere étape disputée sur le circuit des Champs-Elysées avant l'arrivée du Tour de France masculin. Il prendra fin une semaine plus tard, le 30 juillet 2023.

Quels sont les gains pour le Tour de France féminin ?

Pas de parité entre les hommes et les femmes pour le Tour de France. Au total 250 000 € seront attribués et mis en jeu pour les équipes et les coureuses dont 50 000 € à la vainqueur du classement général individuel final.

Quelle est la diffusion TV pour le Tour de France féminin ?

Le Tour de France féminin aura une diffusion exclusive et intégrale sur les antennes de France Télévisions jusqu'en 2025.