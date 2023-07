"Tour de France femmes 2023 : sur quelle chaîne suivre la course ? Le profil de la 5e étape"

Après la plus longue étape du parcours, les coureuses vont s'engager dans une course avec une probable arrivée au sprint.

Accidenté, le parcours long de 126,1km entre Onet-le-Château et Albi sera une étape dans laquelle les puncheurs pourraient s'illustrer. L'échappée aussi a ses chances mais attention, elles doivent conserver une très belle avance. Hier Yara Kasterlijn s'est imposée avec seulement 1'11" d'avance sur Demi Vollering alors que les filles en tête avaient à un moment donné, plus de dix minutes d'avance. L'étape pourrait aussi se jouer au sprint avec un faux plat sur les derniers mètres.

Au total, il y aura trois difficultés avec la côte de Najac (2,1km à 7,4%), la côte de Laguépie (1,5km à 9%) et la côte de Monestiès (1,6km à 6,4%). Normalement, la maillot jaune Lotte Kopecky (SD Worx) devrait conserver sa place de leader mais attention, les favorites ont commencé à se révéler. Demi Vollering (SD Worx) a pris deux secondes sur sa rivale de la Movistar, Annemiek van Vleuten. Les Néerlandaises ne comptabilisent que 43 et 51 secondes de retard sur la première.

Voici le détail et le profil des huit étapes du Tour de France femmes avec le grand départ prévu à Clermont Ferrand et une grande boucle dans la ville.

1re étape : Clermont-Ferrand - Clermont-Ferrand (124 km)

2e étape : Clermont-Ferrand - Mauriac (148 km)

3e étape : Collonges-la-Rouge - Montignac-Lascaux (147 km)



4e étape : Cahors - Rodez (177 km)



5e étape : Onet-le-Château - Albi (126 km)



6e étape : Albi - Blagnac (122 km)



7e étape : Lannemezan - Tourmalet (90 km)



8e étape : Pau - Pau (contre-la-montre, 22 km)

Voici la carte officielle du Tour de France femmes qui partira donc le 23 juillet avec le Grand Départ à Clermont Ferrand. Il y aura 956 kilomètres, trois régions et 11 départements traversés. La carte

Le Tour de France féminin 2023 effectuera son grand départ le dimanche 23 juillet 2023 à Paris avec une 1ere étape disputée sur le circuit des Champs-Elysées avant l'arrivée du Tour de France masculin. Il prendra fin une semaine plus tard, le 30 juillet 2023.

Quels sont les gains pour le Tour de France féminin ?

Pas de parité entre les hommes et les femmes pour le Tour de France. Au total 250 000 € seront attribués et mis en jeu pour les équipes et les coureuses dont 50 000 € à la vainqueur du classement général individuel final.

Quelle est la diffusion TV pour le Tour de France féminin ?

Le Tour de France féminin aura une diffusion exclusive et intégrale sur les antennes de France Télévisions jusqu'en 2025.