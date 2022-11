Euro féminin de handball : le calendrier des Bleues

Deuxième match du premier tour pour l'équipe de France de handball ce lundi 7 novembre. Le calendrier.

Après une première victoire solide des Bleues face à la Macédoine du Nord, pays hôte de ce championnat d'Europe, malgré un manque de réussite devant le but (44% de réussite au tir), l'équipe de France peut déjà se qualifier pour le tour principal en cas de victoire face à la Roumanie ce lundi 7 novembre afin de s'éviter un match piège face aux Pays-Bas mercredi 9 novembre.

Pour cette rencontre, le sélectionneur Olivier Krumbholz a décidé de faire entrer l'arrière gauche Orlane Kanor et l'ailière droite Pauline Coatanea, deux joueuses expérimentées qui étaient restées en tribune. Le retour de Kanor était prévu, elle qui revient au jeu après avoir été arrêtée quinze jours en raison d'une blessure à l'épaule droite. Pour Coatanea, absente du Mondial, elle prend la place de Lucie Granier pour cette rencontre.

Quels sont les groupes de l'Euro féminin de handball ?

À l'issue du tour préliminaire, les trois premiers de chaque poule accèdent au tour principal. Deux groupes sont alors formés : le groupe I qui rassemble les qualifiés des groupes A et B et le groupe II qui rassemble les qualifiés des groupes C et D. Les résultats des matchs du tour préliminaire entre équipes qualifiées pour le tour principal sont conservés. Les équipes jouent contre celles qu'elles n'ont pas encore affrontées. Dans chaque groupe du tour principal, les deux premiers sont qualifiés pour les demi-finales. Les troisièmes de chaque poule s'affrontent pour un match de classement.

Groupe A (à Ljubljana)

Norvège

Hongrie

Croatie

Suisse

Groupe B (à Celje)

Danemark

Suède

Slovénie

Serbie

Groupe C (à Skopje)

France

Pays-Bas

Macédoine du Nord

Roumanie

Groupe D (à Podgorica)

Pologne

Monténégro

Allemagne

Espagne

Quel est le calendrier de l'Euro féminin de hand ?

À partir du 4 novembre 2022, le tour préliminaire de l'Euro féminin de hand débutera dans trois pays, en Slovénie, en Macédoine du Nord et au Monténégro, découvrez toutes les dates des différentes phases.