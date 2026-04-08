"Les champions ne font pas ce genre de choses" : Mathieu van der Poel aurait-il dû utiliser une tactique différente pour éviter la "désillusion" ?

Battu encore une fois par Tadej Pogacar sur le Tour des Flandres, Mathieu van der Poel aurait-il du changer de tactique ?

C'est toujours facile de donner son avis après coup, de faire des analyses quand on est pas sur le vélo... Mais la question peut se poser face à l'écrasante domination de Tadej Pogacar sur le Tour des Flandres et toutes les courses où il participe. En Belgique, les commentaires étaient plus dans un sens critique à l'égard de l'ancien champion du monde sur la tactique utilisée.

"Si vous savez que Pogacar est si dominant, devriez-vous continuer à le suivre, ou êtes-vous autorisé à prendre des risques pour changer ?" s'est d'ailleurs interrogé le commentateur belge Karl Vannieuwkerke. "Tu devrais tout simplement te lancer et voir ce qui se passe, non ? Il faut tout essayer, toutes les tactiques, non ?" Le Néerlandais s'est très vite retrouvé isolé face aux autres leaders et coéquipiers. Lorsque Pogacar s'est isolé avec le Néerlandais, ce dernier aurait pu faire payer à un Slovène très généreux, son impétuosité, mais il n'a pas voulu pas se comporter comme un "lâche" et a décidé de passer les relais même si le coureur d'Alpecin explique ne pas avoir collaboré comme un fou furieux, voyant que le double champion du monde et leader de la Team UAE était plus fort. " Je n'ai pas travaillé comme un forcené. J'ai fait mes tours de rôle, et parfois c'est ce qu'il y a de mieux pour les jambes. J'étais satisfait de la situation et, au final, c'est simple : Tadej était de loin le plus fort."

Pourtant avec un Remco Evenepoel pas très loin, le scénario à trois aurait pu être à son avantage mais van der Poel a expliqué qu'il ne savait pas. "Je n'ai pas regardé derrière moi. J'ai vu à la télévision après coup à quel point Evenepoel était proche, mais je ne le savais pas pendant la course." Fallait-il réflechir et tergiverser ? "Les champions ne font pas ça. Si ça continue, j'arrête de regarder le cyclisme" a lancé le Néerlandais auprès de l'Equipe.

Le père de van der Poel a d'ailleurs pris sa défense face aux critiques tactiques. "Ce sont de grands champions entre eux, alors il suffit de rouler jusqu'à l'arrivée et on verra bien si on se fait distancer ou pas. Je pense que ces gars-là pensent la même chose. Il y a beaucoup de respect mutuel. Peut être qu'en revanche, les consignes de la formation Alpecin n'ont pas été assez bons comme le souligne le quotidien belge sporza. "Nous pensions que Mathieu aurait une réponse, mais il n'en avait pas. Ce fut une constatation difficile et une déception, surtout pour lui comme pour nous. Bien sûr, nous sommes déçus, car nous espérions mieux. Même si Mathieu a encore une fois réalisé quelque chose d'incroyable" a toutefois lancé son manager.