DIRECT. Giro 2022 : une 8e étape spectaculaire ! La course en direct

15:30 - Démare pourrait jouer la victoire Selon les informations d'Eurosport, si la Groupama FDJ ne devrait pas rouler à l'avant du peloton, Arnaud Démare, si le groupe de tête es repris, devrait jouer la victoire dans cette 8e étape du Giro. 15:11 - Jasha Sutterlin a lâché Jasha Sutterlin (Bahrain Victorious) s’est relevé du groupe de tête dans cette 8e étape du Giro. 14:56 - Plus de 47 km/h de moyenne La moyenne de cette 8e étape du Giro est très élevée avec plus de 47 km/h de moyenne après une petite heure de course. 14:52 - Seulement deux minutes d'écart L'écart entre le peloton et le groupe de tête dans cette 8e étape du Giro est toujours autour des deux minutes. 14:49 - Martin : "Bien finir cette semaine" "Demain je pense qu'on aura encore une étape mouvementée, mais qui devrait plutôt favoriser un sprinteur ou un puncheur. Et puis dimanche, ce sera l'une des étapes les plus dures du Giro, avec une arrivée au sommet vraiment difficile. Ce sera un rendez-vous important, et j'espère finir cette première semaine sur une bonne note pour aborder au mieux les deux suivantes." 14:34 - Biniam Girmay prend les points pour le maillot cyclamen Biniam Girmay vient de prendre les points pour le maillot cyclamen et recolle légèrement à Arnaud Démare, au chaud dans le peloton de ce Giro. 14:18 - La Trek roule à l'avant L'équipe du maillot rose roule à l'avant du peloton pour contrôler l'écart. Rappelons que Guillaume Martin est à l'avant de la course dans cette 8e étape du Giro. 14:11 - Le peloton laisse partir ! Rideau ! Le peloton décide de laisser partir ce gros groupe à l'avant et pointe désormais à plus d'une minute. 14:10 - La composition de l'échappée G. Martin (Cofidis) D. Ulissi (UAE Team Emirates) S. Moniquet (Lotto-Soudal) H. Tejada (Astana Qazaqstan) D. Gabburo (Bardiani - CSF) J. Arcas (Movistar) M. Skjelmose Jensen (Trek-Segafredo) E. Zardini (Drone Hopper) L. Calmejane (AG2R Citroën) M. Van Der Poel (Alpecin-Fenix) F. Felline (Astana Qazaqstan) T. De Gendt (Lotto-Soudal) W. Poels (Bahrain Victorious) A. Vendrame (AG2R Citroën) S. Ravanelli (Drone Hopper) M. Maestri (Eolo-Kometa) J. Sutterlin (Bahrain Victorious) M. Schmid (Quick-Step Alpha Vinyl) B. Girmay (Intermarché - Wanty Gobert) S. Rivi (Eolo-Kometa) H. Vanhoucke (Lotto-Soudal) composent l'échappée du jour. 14:05 - Van der Poel repris par le groupe de contre Le Néerlandais s'est relevé et a attendu le groupe de contre, mais l'écart est en train de plafonner avec seulement 50 secondes d'avance. 14:00 - Un gros groupe en contre Un gros groupe est parti en contre derrière Mathieu van der Poel avec notamment Guillaume Martin et Biniam Girmay 13:54 - Van der Poel repart tout seul Présent à l'avant avec une échappée qui n'arrive pas à se former, le Néerlandais part tout seul à l'avant. Difficile de comprendre la stratégie du coureur d'Alpecin. 13:47 - Et l'attaque de van der Poel ! Comme hier, Mathieu van der Poel tente de prendre l'échappée du jour et est sorti à l'avant du peloton. 13:43 - Le profil de la 8e étape Le profil de la 8e étape du Giro avec un parcours jonché de plusieurs petites collines qui pourrait sourire à des baroudeurs ou des sprinteurs puncheurs à l'arrivée. ???? Giro d'Italia 2022 ????



Powered by @ENIT_italia#Giro pic.twitter.com/UYzwwJzQi6 — Giro d'Italia (@giroditalia) May 14, 2022 13:43 - Départ réel et des attaques ! Le départ de la 8e étape du Giro a été donné arrêté en raison de problèmes mécaniques pour certains et plusieurs coureurs sont partis à l'attaque. LIRE PLUS

Quel est le classement du Giro 2022 ?

À l'issue de la 7e étape de ce Giro 2022 et à la veille d'un gros week-end, l'Espagnol Juan Pedro Lopez de la Trek Segafredo est toujours maillot rose de ce Tour d'Italie et possède 38 secondes d'avance sur Kamna et 58 secondes sur Taaramae.

Le Tour d'Italie sera à suivre en direct et en intégralité sur les antennes d'Eurosport du 6 au 29 mai. La course sera diffusé sur Eurosport 1, Eurosport.fr ainsi que sur les applications Eurosport et GCN. Chaque étape sera accompagnée d'une présentation et d'un débrief des "Rois de la Pédale", animés successivement par Géraldine Weber et Lesly Boitrel. La course sera quant à elle commentée par Guillaume Di Grazia et Jacky Durand, rejoints tour à tour par Steve Chainel, David Moncoutié, Philippe Gilbert, Audrey Cordon Ragot.

Quelle est la carte du Giro 2022

Voici la carte officielle du Tour d'Italie 2022 qui part le 6 mai 2022 depuis la Hongrie avant de rejoindre le sud de l'Italie pour un premier transfert le 9 mai avant de repartir un peu plus dans le Nord le 11 mai :

Quel est le parcours détaillé du Giro 2022 ?

Des occasions pour les sprinteurs, pour les puncheurs, mais surtout pour les grimpeurs. Avec un très gros dénivelé positif, le Giro 2022 devrait être l'un des plus difficiles de l'histoire du Tour d'Italie.

1re étape (6 mai) : Budapest-Visegrad 195 km.

2e étape (7 mai) : Budapest-Budapest (clm) 9,2 km.

3e étape (8 mai) : Kaposvar-Balatonfüred 201 km

4e étape (10 mai) : Avola-Etna 166km

5e étape (11 mai) : Catane-Messine 172km

6e étape (12 mai) : Palmi-Scalea 192 km.

7e étape (13 mai) : Diamante-Potenza 199 km.

8e étape (14 mai) : Naples-Naples 149 km.

9e étape (15 mai) : Isernia-Blockhaus 187 km.

10e étape (17 mai) : Pescara-Jesi 194 km.

11e étape (18 mai) : Santarcangelo di Romagna - Reggio Emilia 201 km.

12e étape (19 mai) : Parme-Gênes 186 km

13e étape (20 mai) : San Remo - Coni 157 km

14e étape (21 mai) : Santena-Turin 153 km

15e étape (22 mai) : Rivarolo Canavese - Cogne 177 km.

16e étape (24 mai) : Salo-Aprica 200 km.

17e étape (25 mai) : Ponte di Legno - Lavarone 165 km.

18e étape (26 mai) : Borgo Valsugana - Trévise 146 km.

19e étape (27 mai) : Marano Lagunare - Sanctuaire de Castelmonte 178 km

20e étape (28 mai) : Belluno - Marmolada (Passo Fedaia) 167 km.

21e étape (29 mai) : Vérone-Vérone

Quel est le palmarès du Tour d'Italie ?

Voici le palmarès des 15 dernières années du Tour d'Italie, appelé Giro d'Italia.