Paris - Nice : Brandon McNulty s'adjuge la 5e étape, Roglic en jaune, le classement

PARIS-NICE. Victoire en solitaire de l'Américain Brandon McNulty lors de la 5e étape de Paris-Nice. Le coureur de l'équipe UAE Emirates devance Franck Bonnamour et Matteo Jorgensen. Primoz Roglic est le nouveau maillot jaune.

[Mis à jour le 10 mars 2022 à 16h08] Membre d'une échappée de dix coureurs partie à 175 kilomètres de l'arrivée, Brandon McNulty a remporté lors de la 5e étape de Paris-Nice. C'est la 14e victoire de la saison pour l'équipe UAE Emirates sur le circuit mondial et troisième succès pour l'Américain Brandon McNulty qui a attaqué à 38 kilomètres de l'arrivée sans jamais être repris par les autres cyclistes de l'échappée. Le Français Valentin Madouas portera le maillot à pois aujourd'hui, après ses points pris aux sommets des ascensions.

À noter qu'avant le début de l'étape, dix-huit coureurs ont quitté la course dont le Français Clément Champoussin (AG2R Citroën) et l'Italien Matteo Trentin (UAE Emirates). "C'est une sorte de virus grippal qui circule dans le peloton", a déclaré Julien Jurdie, le directeur sportif de l'équipe AG2R Citroën, déjà affaiblie par l'abandon la veille de son leader australien Ben O'Connor pour une raison identique. Quatre cyclistes se sont ajoutés pendant la course à la liste des abandons : Luis Leon Sanchez (Bahrain Victorious), Alexys Brunel (UAE), Tom Bohil (Cofidis), Lukasz Wisniowski (EF Education-Easypost). 154 cyclistes composait le peloton au départ de cette 80e édition de Paris-Nice. Ils ne sont plus que 122 à la fin de cette 5e étape.

Wout Van Aert, défaillant perd son maillot jaune au détriment de son coéquipier Primoz Roglic. Le coureur de l'équipe Jumbo-Visma est en tête du classement général devant Simon Yates et Pierre Latour.

Comme chaque année, la course se dispute sur une semaine du dimanche 6 mars 2022 au dimanche 13 mars 2022.

Le parcours de cette 80 édition de Paris-Nice a été officiellement dévoilé mercredi 5 janvier, voici le détail du parcours :

Voici le parcours de la édition de #ParisNice !



The official route of the edition of #ParisNice! pic.twitter.com/rFTQ3MmfEG — Paris-Nice (@ParisNice) January 5, 2022

Ce Paris-Nice 2022 bénéficie d'une double diffusion à la télévision française, sur France 3 et Eurosport, avec, aux commentaires, Alexandre Pasteur, Laurent Jalabert et Marion Rousse d'un côté, et Guillaume Di Grazia, Jacky Durand, David Moncoutié et Steve Chainel de l'autre.

Le classement général à l'issue de cette étape.

Primoz Roglic récupère le maillot jaune de son coéquipier Wout Van Aert. #ParisNice pic.twitter.com/jQRmRhxHje — Le Gruppetto (@LeGruppetto) March 10, 2022

Le classement général de Paris-Nice est chamboulé après la 5e étape. Wout Van Aert est dépossédé de son maillot jaune par son coéquipier Primoz Roglic qui devance l'Anglais Simon Yates et le Français Pierre Latour.