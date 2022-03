Paris - Nice : l'étape et le maillot jaune pour Wout van Aert, le classement

PARIS-NICE. Au terme de la 4e étape du Paris Nice, un contre la montre d'un peu moins de 14 kilomètres, c'est le Belge Wout Van Aert qui s'est imposé.

[Mis à jour le 9 mars 2022 à 16h06] Dans un contre-la-montre assez exigeant de 13,4 kilomètres disputé entre Domérat et Montluçon avec une petit bosse de 700 mètres à près de 9% de moyenne, c'est le Belge Wout Van Aert, favori du chrono du jour, qui s'est imposé et qui prend le maillot jaune avec deux secondes d'avance sur le Slovène Primoz Roglic, grand favori de ce Paris Nice. Le Français Christophe Laporte qui termine à 30 secondes de son coéquipier perd donc la tunique jaune. Pierre Latour, premier Français de l'étape termine à 19 secondes alors que Nairo Quintana perd plus d'une minute sur les favoris.

Comme chaque année, la course se dispute sur une semaine du dimanche 6 mars 2022 au dimanche 13 mars 2022.

Le parcours de cette 80 édition de Paris-Nice a été officiellement dévoilé mercredi 5 janvier, voici le détail du parcours :

Ce Paris-Nice 2022 bénéficie d'une double diffusion à la télévision française, sur France 3 et Eurosport, avec, aux commentaires, Alexandre Pasteur, Laurent Jalabert et Marion Rousse d'un côté, et Guillaume Di Grazia, Jacky Durand, David Moncoutié et Steve Chainel de l'autre.

Avec une seconde de retard avant le chrono du jour, le Belge Wout Van Aert était le grand favori du jour. En remportant l'étape, le Belge prend la place de leader avec désormais 10 secondes d'avance sur son coéquipier Primoz Roglic.