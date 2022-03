Paris - Nice : Roglic triomphe, le classement général

PARIS-NICE. Un an après avoir tout perdu lors de la dernière étape, Primoz Roglic a pris sa revanche et ajoute Paris - Nice à son palmarès.

[Mis à jour le 14 mars 2022 à 08h25] Au vu du plateau au départ de ce Paris - Nice 2022, Primoz Roglic faisait figure d'ultra favori pour cette course au soleil et le Slovène n'a pas déçu en s'imposant lors de l'avant dernière étape et surtout en s'adjugeant le classement général final ce dimanche 13 mars au terme d'une dernière étape sous la pluie remportée par le Britannique Simon Yates. "C'était une journée très difficile. Le dernier jour n'est jamais facile ici mais cette année je suis évidemment plus heureux. Un grand merci à toute mon équipe et spécialement à Wout van Aert a lancé Primoz Roglic.

Comme chaque année, la course se dispute sur une semaine du dimanche 6 mars 2022 au dimanche 13 mars 2022.

Le parcours de cette 80 édition de Paris-Nice a été officiellement dévoilé mercredi 5 janvier, voici le détail du parcours :

Ce Paris-Nice 2022 bénéficie d'une double diffusion à la télévision française, sur France 3 et Eurosport, avec, aux commentaires, Alexandre Pasteur, Laurent Jalabert et Marion Rousse d'un côté, et Guillaume Di Grazia, Jacky Durand, David Moncoutié et Steve Chainel de l'autre.

Le classement général de cette édition 2022 de Paris-Nice remportée par Primoz Roglic.



À noter des écarts très conséquents au sein du top 10, ainsi que la présence de Guillaume Martin et d'Aurélien Paret-Peintre. #ParisNice pic.twitter.com/wTV07xB4iJ — Le Gruppetto (@LeGruppetto) March 13, 2022

Au classement final, le coureur de la Jumbo Visma Primoz Roglic devance Simon Yates et Daniel Felipe Martinez