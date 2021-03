Gand - Wevelgem 2021 : Victoire de Van Aert , le classement final !

16:35 - Le résumé de la course

Ce Gand-Wevelgem a démarré sur les chapeaux de roues. Bien aidé par le vent, un groupe de 25 coureurs a ouvert la route dès les premiers kilomètres. On y retrouve plusieurs favoris comme Van Aert, Nizzolo, Bennett ou encore Matthews. À l'arrière, les formations de la Deuceuninck-Quick Step mais surtout AG2R Citröen ont tenté de revenir, mais n'ont jamais réussi. Les hommes de tête se sont présentés à 8 pour la victoire au sprint et à ce jeu, c'est Wout Van Aert qui s'est montré le plus rapide.

Il devance les Italiens Nizzolo et Trentin et prend rendez-vous pour le Tour des Flandres la semaine prochaine. Auteur d'une belle course, Anthony Turgis prend une belle neuvième place.