DIRECT. Milan-San-Remo 2025 : Pogacar sur ses gardes malgré des conditions difficiles, suivez la course

Souvent placé, jamais vainqueur, Tadej Pogacar tentera aujourd'hui de remporter le premier Monument de la saison Milan - San Remo, pour cela il devra battre Van Der Poel qui sera l'autre grand favori de la course.

13:01 - 187km - Van der Sande s'échappe du peloton Le tempo a changé dans le peloton, Tosh Van der Sande tente de s'échapper, mais on comprend mal les intentions du coureur Belge de Team Visma | Lease a Bike.

12:57 - 190km - Philipsen amoindri Vainqueur surprise l'an passé, l'autre leader d'Alpecin-Deceunink, le Belge Jasper Philipsen a lourdement chuté mercredi à Nokere (Belgique). Un temps incertain, il a finalement pris le départ de la course ce matin mais ses récentes déclarations n'ont pas dégagé une énorme confiance pour le combat de la première place. "Cette chute a eu évidemment un impact énorme sur mon corps (coupures sur la main, blessures superficielles et d'écorchures sur le côté droit du corps), ça ne sera pas facile, mais je veux tenter ma chance. Et si je ne me sens pas très bien, je me mettrais bien sûr au service de l'équipe"

12:51 - 192km - Retrouvailles après 6 mois Tadej Pogacar et Mathieu Van Der Poel n'ont plus couru dans la même course depuis la course de championnat du monde 2024 le 29 septembre dernier. Presque six mois se sont écoulés et la bataille s'annonce rude aujourd'hui dans les derniers kilomètres entre les deux grands favoris

12:44 - 195km - les derniers vainqueurs Français Les derniers lauréats français de Milan - San Remo sont: 2019: Julian Alaphilippe

2006: Arnaud Démare

1995: Laurent Jalabert

1989: Laurent Fignon

1988: Laurent Fignon

1982: Marc Gomez

1963: Joseph Groussard

12:37 - 198km - Pogacar a le sourire Le Slovène est très concentré dans ses premiers de kilomètres de course sous la pluie, mais il n'hésite pas à lancer un sourire à quelques photographes

12:31 - 202km - le Turcino, la première difficulté à 52km Le parcours est pour l'instant assez plat jusqu'à la première difficulté du jour, le Turcino qui se situe à 150km de l'arrivée. Cette montée est relativement longue (26 km), tortueuse, aux pourcentages plus élevés vers le sommet, assortie d'une zone ravito et d'un tunnel sombre où il pourrait y avoir quelques mouvements dans le peloton.

12:24 - 205km - la pluie redouble d'intensité Alors que l'écart entre le groupe d'échappée et le peloton se rétrécit progressivement, la pluie a redoublé d'intensité. Tous les coureurs viennent de recevoir des gilets anti-froid de la part de leurs managers.

12:19 - 207km - Les autres outsiders Derrière le trio de favoris composé de Pogacar, Van Der Poel et Pedersen, quelques outsiders peuvent tirer leur épingle de jeu aujourd'hui. Filippo Ganna (Ineos, Italie), Jonathan Milan (Lidl Trek, Italie), Tom Pidcock (Ineos, Grande-Bretagne) voir le vainqueur de l'année dernière Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) peuvent prétendre à la victoire finale.

12:12 - 212km - Un monument à dompter pour Pogacar Le Slovène Tadej Pogacar qui n'a encore jamais gagné la Classicissima demeure néanmoins le favori de la course. 5e, 4e puis 3e les années précédentes, le leader de l'UAE Emirates, qui aura fort à faire face à Van Der Poel et Pedersen, a fait de Milan - San Remo le plus grand objectif de ce début de saison comme il a avoué aux médias jeudi "Je connais très bien la fin du parcours. Comme j'ai pu le constater ces dernières saisons, plusieurs scénarios sont possibles dans le final. Nous aurons bien sûr un plan pour nous placer dans la meilleure situation possible. C'est une course que nous aimerions beaucoup gagner"

12:05 - 217km (de l'arrivée) - Un groupe de 8 hommes en tête Une petite échappée de 8 coureurs s'est formée depuis le km 34, elle est composée de : Alessandro Verre (Arkéa - B&B Hotels), Tommaso Nencini (Team Solution Tech - Vini Fantini), Martin Marcellusi (VF Group - Bardiani CSF - Faizanè), Mathis Le Berre (Arkéa - B&B Hotels), Baptiste Veistroffer (Lotto), Mark Stewart (Team Solution Tech - Vini Fantini), Filippo Turconi (VF Group - Bardiani CSF - Faizanè) et Kristian Sbaragli (Team Solution Tech - Vini Fantini). Le groupe d'échappée compte 3 minutes 37 secondes sur le peloton