"Ne t'inquiète pas, on va la gagner cette Coupe du monde" : Didier Deschamps est sur du résultat de l'équipe de France

Les Bleus de Didier Deschamps vont disputer un nouveau mondial, le quatrième du sélectionneur de l'équipe de France.

La Coupe du monde de foot va animer tout l'été à partir du 11 juin aux Etats-Unis, Mexique et Canada. Une nouvelle édition avec pour la première fois, l'apparition des seizièmes de finale. Les Bleus se retrouvent dans une poule très relevée avec le Sénégal, la Norvège de la star Erling Haaland et l'Irak.

La France est considérée comme l'une des grandes favorites de cette Coupe du monde. Championne du monde en 2018, finaliste en 2022... La France est attendue pour une demi-finale, minimum. Selon les 10 000 simulations réalisées avant le tournoi par le supercalculateur Opta, la France possède 13 % de chances de décrocher le titre. Mais c'est "seulement" le deuxième favori de la compétition derrière l'Espagne, première avec 16,1 %.

Mais la confiance règne chez les Bleus, qui sont conscients de leur potentiel offensif pour cette Coupe du monde... Olise, Dembélé, Doué, Mbappé, Barcola, Cherki... On pourrait trois lignes d'attaque que le résultat serait probablement le même. Mais en football et en sport même de façon générale rien est acquis ou presque...

Dans un livre apparu aux éditions Solar, "Didier Deschamps, ce que je sais de lui", ecrit par un proche du sélectionneur, Dominique Rouch, l'auteur livre une anecdote assez folle sur le coach des Bleus avant la finale de la Coupe du monde 2018, montrant le niveau de confiance du sélectionneur envers son équipe.

"La veille, je lui envoie un message : "J'ai peur, on est tous derrière toi". Un message auquel Didier Deschamps répond directement, "Ne t'inquiète pas. On va la gagner cette Coupe." Score final : 4-2 face à la Croatie, les Bleus ont réussi à le faire. Après les félicitations de son ami, Didier Deschamps a tout de même gardé les pieds sur terre avec un simple, "je suis très heureux" car son affirmation n'était pas de la prétention, juste de la confiance en son groupe. Espérons le même résultat en 2026.