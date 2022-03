DIRECT. Ligue des Champions UEFA : Manchester United et Cristiano Ronaldo éliminés ?

Ligue des Champions UEFA. Suite des huitièmes de finale retour de la Ligue des champions ce mardi avec le choc entre Manchester United et l'Altético Madrid alors que Benfica se déplace à l'Ajax.

Suite des huitièmes de finale retour ce mardi 15 et mercredi 16 mars avec plusieurs chocs programmés comme le Manchester United de Cristiano Ronaldo qui joue sa qualification face aux Espagnols de l'Atlético Madrid alors que Benfica se déplace à l'Ajax. Mercredi, Lille, champion de France en titre, tentera de faire mieux que le PSG en éliminant les Blues de Chelsea malgré la défaite 2-0 à l'aller. Suivez avec nous durant ces deux jours le multiplex de la Ligue des champions avec les buts en temps réel et tous les résultats dès le coup de sifflet final.

En direct

Recevoir nos alertes live !

15:00 - Le onze de départ probable de l'Ajax Pour ce huitième de finale retour de la Ligue des champions face à Benfica, l'Ajax peut compter sur un groupe presque au complet ce mardi soir (21 heures). Seuls Stekelenburg, Ihattaren et Klaiber sont absents pour cause de blessure. Ca sera donc du grand classique de la part de l'entraîneur ajacide Erik ten Hag, avec Sébastien Haller entouré de Tadic et d'Antony dans le 4-3-3 habituel du côté d'Amsterdam. Le onze de départ probable de l'Ajax: Onana - Mazraoui, Timber, L. Martinez, Blind - Berghuis, Alvarez, Gravenberch - Antony, Haller, Tadic.

14:20 - MU-Rangnick: "Important de marquer le premier but" L'entraîneur allemand de Manchester United, Ralf Rangnick, pense bien savoir comment l'Atlético de Madrid va évoluer ce mardi à Old Trafford, pour ce match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions entre MU et le club madrilène: "Cela ne dérange pas l'Atlético de laisser le ballon à l'adversaire. Sur ses derniers matches de championnat, il comptait moins de 50% de possession, a-t-il expliqué en conférence de presse. Il sera important de marquer le premier but et de ne pas encaisser le premier but. Nous en sommes conscients."

13:40 - Cristiano Ronaldo adore jouer contre l'Atlético Auteur d'un triplé le week-end dernier face à Tottenham en Premier League (3-2), Cristiano Ronaldo a prouvé une nouvelle fois qu'il n'en avait pas encore tout à fait fini avec le football de haut niveau. Il tentera de le faire à nouveau ce mardi soir face à l'Atlético de Madrid, qui est le club qu'il a le plus affronté dans sa carrière. CR7 a inscrit 25 buts, dont deux triplés, et délivré 9 passes décisives, en 36 apparitions. En Ligue des champions, Ronaldo a également battu, avec le Real, deux fois l'Atlético en finale (2014 et 2016).

13:00 - Rien n'est fait entre Manchester United et l'Atlético Comme dans la double confrontation entre l'Ajax et le Benfica, rien n'est fait dans le duel entre Manchester United et l'Atlético de Madrid avant le match retour de ces huitièmes de finale de la Ligue des champions. Au match aller, les Madrilènes n'avaient pas réussi à s'imposer malgré un match globalement maîtrisé. Joao Felix avait donné l'avantage aux joueurs de Diego Simeone d'une superbe tête plongeante assez tôt dans la rencontre (7e) avant que le jeune Anthony Elanga n'égalise en fin de match pour MU (80e).

12:20 - L'Ajax peut compter sur Haller Pour assurer sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions cette saison, l'Ajax devra battre Benfica et pourra compter, ce mardi soir aux Pays-Bas, sur Sébastien Haller. L'ancien attaquant d'Auxerre est devenu le premier joueur à marquer lors de ses sept premiers matches de C1 et le plus rapide à atteindre 11 buts dans l'histoire de la compétition cette saison. L'international ivoirien est le meilleur buteur de la Ligue des champions jusqu'ici avec ses 11 buts, devant Robert Lewandowski (9 buts) et Mohamed Salah (8 buts).

11:40 - Benfica-Verissimo: "L'Ajax devra nous respecter" Après le match nul spectaculaire entre le Benfica et l'Ajax (2-2) lors du match aller de ces huitièmes de finale, Nelson Verissimo, l'entraîneur du club portugais, s'attend de nouveau à "un match ouvert" lors du match retour de la Ligue des champions contre l'Ajax, mardi soir: "Je pense que ce sera un match ouvert car ce sont deux équipes qui aiment avoir le ballon, a expliqué le coach âgé de 44 ans en conférence de presse. Nous serons à l'extérieur et il faudra être très performant défensivement contre un adversaire qui attaque fort et qui a beaucoup de qualité au niveau de la possession. Mais ils ont aussi quelques faiblesses et ce sera à nous d'en tirer profit. L'Ajax devra nous respecter, nous respecterons l'Ajax et ensuite, ce sera le jeu du chat et de la souris."