Ligue des champions : PSG, Lille… Le programme de diffusion TV de la semaine

LIGUE DES CHAMPIONS 2021. La 1ère journée de la phase de poules de la Champions League de foot est au programme ce mardi 14 et ce mercredi 15 septembre. Lille débute aujourd'hui contre Wolfsburg tandis que le match du Paris-SG sur la pelouse de Bruges est prévu demain. Retransmission TV, calendrier, groupes… Toutes les infos.

Les grandes soirées de Ligue des champions sont de retour à partir de ce soir, avec le début de la phase de poules de cette édition 2021-2022. La première journée offre déjà de belles affiches avec notamment les choc entre le Barça et le Bayern Munich, entre Liverpool et le Milan AC, ou encore entre l'Inter Milan et le Real Madrid. Dans le camp français, les deux représentants (Monaco a été éliminé en tour préliminaire) commencent avec des affiches plus modestes puisque Lille est opposé ce soir aux Allemands de Wolfsburg tandis que le PSG se rendra demain sur la pelouse des Belges du Club Bruges . Découvrez ci-dessous le programme TV de cette première journée, avec la date, l'horaire et la chaine de diffusion de chaque match.

Mardi 14 septembre 2021

Groupe E Dynamo Kiev - Benfica, 21h, sur BeIn Sports 6 ; FC Barcelone - Bayern Munich, 21h sur BeIn Sports 1

Groupe F : Young Boys Berne - Manchester United, 18h45 sur BeIn Sports 2 ; Villarreal - Atalanta Bergame, 21h sur BeIn Sports 5

Groupe G : FC Séville FC - RB Salzbourg, 18h45 sur BeIn Sports 3 ; Lille - Wolfsburg, 21h sur Canal + et RMC Sport 1

- Wolfsburg, 21h sur Canal + et RMC Sport 1 Groupe H : Malmö - Juventus Turin, 21h sur BeIn Sports 4 ; Chelsea- Zénith Saint-Pétersbourg, 21h sur BeIn Sports 3

Mercredi 15 septembre 2021

Groupe A : Club Bruges - PSG , 21h sur Canal + et RMC Sport ; Manchester City - RB Leipzig , 21h sur BeIn Sports 4

, 21h sur Canal + et RMC Sport ; Manchester City - RB Leipzig , 21h sur BeIn Sports 4 Groupe B : Atlético Madrid - Porto, 21h sur BeIn Sports 5 ; Liverpool - Milan AC, 21h sur BeIn Sports 3

Groupe C : Besiktas - Borussia Dortmund, 18h45 sur BeIn Sports 2 ; Sporting Portugal - Ajax Amsterdam, 21h sur BeIn Sports 6

Groupe D : Sheriff Tiraspol - Shakhtar Donetsk, 18h45 sur BeIn Sports 3 ; Inter Milan - Real Madrid, 21h sur BeIn Sports 1

La phase de groupes de la Ligue des champions de football e disputera du mardi 14 septembre 2021 au mercredi 8 décembre 2021 tandis que la phase à élimination directe se déroulera du mardi 15 février 2022 au mercredi 4 mai 2022. Quant à la finale, elle est prévue le samedi 28 mai 2021 au Stade de Saint-Pétersbourg, en Russie. Le calendrier a ensuite été établi de la manière suivante par l'UEFA :

Phase de groupes

14 et 15 septembre

28 et 29 septembre

19 et 20 octobre

2 et 3 novembre

23 et 24 novembre

7 et 8 décembre

Phase à élimination directe

Huitièmes de finale

15 et 16 février (aller)

22 et 23 février (retour)

Quarts de finale

5 et 6 avril (aller)

12 et 13 avril (retour)

Demi-finales

26 et 27 avril (aller)

3 et 4 mai (retour)

Finale

Samedi 28 mai 2022

La tirage au sort effectué fin août a permis de déterminer la composition des huit groupes de quatre équipes pour cette phase de poules de la Ligue des champions. Les deux premiers du classement de chaque groupe seront qualifiés pour les 8e de finale.

Sur quelle chaîne TV voir la Ligue des champions en France ?

Toutes les infos pour regarder la Ligue des champions sur CANAL +

La bataille des droits TV a continué de faire rage pour cette nouvelle saison 2021/2022. L'UEFA a attribué les droits TV français de la coupe aux grandes oreilles à beIN SPORTS et Canal+ qui assureront ainsi la diffusion de la Ligue des Champions à partir de la saison 2021-2022. RMC Sport co-diffusera avec Canal les deux meilleures affiches de Ligue des Champions jusqu'en 2024 et beIN SPORTS propose de son côté l'intégralité des matchs restants. TF1 diffusera en clair la finale prévue le 28 mai 2022.