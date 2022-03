Ligue des champions UEFA : Lille, Paris... Les matchs retour au programme

Les deux clubs français toujours en lice en Ligue des Champions ont rendez-vous dès mardi 8 mars pour les huitièmes de finale retour. Le Paris Saint-Germain ira à Madrid le mercredi 9 alors que Lille recevra Chelsea le mercredi 16.

Début des huitièmes de finale retour de Ligue des Champions les deux clubs français encore en course, le Paris Saint-Germain et Lille. Après l'avoir emporté 1-0 à l'aller, les Parisiens se déplacent dans la capitale espagnole le mercredi 9 mars pour affronter le Real Madrid. Si les coéquipiers de Kylian Mbappé ont été supérieurs aux Madrilènes au match aller, le milieu Toni Kroos garde espoir pour la qualification en quarts de finale : "Je pense que l'on peut dire que nous avons été moins bons pendant au moins 75 minutes. Nous avons très mal joué derrière et, lorsque nous réussissions à sortir, nous n'avons pas pu garder le ballon plus de cinq secondes. C'est pourquoi nous considérions le match nul 0-0 comme une victoire. C'est un résultat qui peut être transformé, surtout à domicile. Nous avons de grands espoirs pour le match retour. Nous avons encore 90 minutes et, bien sûr, nous allons tout donner."

Après s'être incliné 2-0 à Chelsea lors du match aller, la qualification paraît compliquée pour les Lillois. Mais José Fonte est ses coéquipiers pourront compter sur leur public le mercredi 16 mars lors du huitièmes de finale retour de Ligue des Champions. À voir si les joueurs de Chelsea ne sont pas perturbés par la mise en vente du club par le propriétaire russe Roman Abramovitch, mis sous pression par le gouvernement britannique depuis le début de l'invasion russe en Ukraine. Du côté lillois, Jocelyn Gourvennec croît toujours à une qualifications de ses joueurs : "Chelsea sera toujours une grosse équipe. Mais dans le foot, plein de choses se passent parfois. L'objectif est de faire un match costaud, solide, en donnant peu de choses. Ce sera difficile mais devant notre public, dans un stade plein, on ne sait pas. Même s'il y a 0-2, on aura des possibilités chez nous. On peut faire comme eux : marquer en premier sur corner. On en a eu un avant eux. Il faut croire en nos chances même si l'adversaire est de très grande qualité. On va bien se préparer."

La phase de groupes de la Ligue des champions de football se dispute du mardi 14 septembre 2021 au mercredi 8 décembre 2021 tandis que la phase à élimination directe se déroulera du mardi 15 février 2022 au mercredi 4 mai 2022. Quant à la finale, elle est prévue le samedi 28 mai 2021 au Stade de Saint-Pétersbourg, en Russie. Le calendrier a ensuite été établi de la manière suivante par l'UEFA :

Phase de groupes

14 et 15 septembre

28 et 29 septembre

19 et 20 octobre

2 et 3 novembre

23 et 24 novembre

7 et 8 décembre

Phase à élimination directe

Huitièmes de finale

15 et 16 février (aller)

22 et 23 février (retour)

Quarts de finale

5 et 6 avril (aller)

12 et 13 avril (retour)

Demi-finales

26 et 27 avril (aller)

3 et 4 mai (retour)

Finale

Samedi 28 mai 2022

La bataille des droits TV a continué de faire rage pour cette nouvelle saison 2021/2022. L'UEFA a attribué les droits TV français de la "Coupe aux grandes oreilles" à beIN Sports et Canal+ qui assurent ainsi la diffusion de la Ligue des Champions 2021-2022. RMC Sport co-diffusera avec Canal les deux meilleures affiches de Ligue des Champions jusqu'en 2024 et beIN SPORTS proposera de son côté l'intégralité des matchs restants. TF1 diffusera en clair la finale prévue le 28 mai 2022.