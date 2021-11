DIRECT. Ligue des Champions UEFA : suivez en live tous les scores et l'évolution du classement

Ligue des Champions UEFA. Ce mardi 23 novembre 2021, le Villarreal CF et le Manchester United FC s'affrontent pour le compte de la Ligue des Champions UEFA au Stade de la Céramique (0-0). Suivez tous les buts, les résultats et le classement en direct.

En direct

Recevoir nos alertes live !

19:55 - Villarreal - Manchester United : Début de la 2e période Le coup d’envoi de la 2e mi-temps vient d’être donné par l’arbitre de la rencontre, au Stade de la Céramique. Le score est de 0-0. Villarreal - Manchester United en direct

19:51 - Dynamo Kiev - Bayern : Début de la 2e mi-temps Le coup d’envoi de la 2e mi-temps a été donné par l’arbitre de la rencontre, au Complexe National Olympique. Le score est de 0-2. Dynamo Kiev - Bayern en direct

19:39 - Villarreal - Manchester United : La mi-temps est en cours à Villarreal Le Villarreal CF manque de réalisme : à l’issue de ce premier round, la possession de balle est indiscutablement en faveur du Villarreal CF (69% contre 31% pour le Manchester United FC), qui s’est d'ailleurs créé le plus d'occasions sérieuses avec 2 tirs cadrés contre 1 tirs cadrés pour le Manchester United FC, mais doit se contenter du nul pour le moment (0-0). Villarreal - Manchester United en direct

19:33 - Dynamo Kiev - Bayern : Les joueurs passent au vestiaire au Complexe National Olympique Les statistiques témoignent de la très nette domination du Bayern Munich : à l’issue de ce premier round, la possession de balle est largement à l’avantage du Bayern Munich (66% contre 34% pour le FC Dynamo Kiev), qui s’est d'ailleurs créé le plus d'occasions sérieuses avec 3 tirs cadrés contre 1 tirs cadrés pour le FC Dynamo Kiev, et qui mène donc logiquement dans cette partie (0-2). Dynamo Kiev - Bayern en direct

19:28 - Dynamo Kiev - Bayern : ⚽ Et de deux pour le Bayern Munich grâce à Kingsley Coman (0-2) ! Kingsley Coman inscrit le deuxième but du Bayern Munich, qui accentue son avance à la 42e minute de jeu dans cette 1e mi-temps, au Complexe National Olympique. Les Munichois semblent bien partis pour s'imposer ! Dynamo Kiev - Bayern en direct

19:01 - Dynamo Kiev - Bayern : Le but est accordé par Halil Umut Meler ! La décision est tombée pour le Bayern Munich : et c'est bien un but qui est accordé par Halil Umut Meler après le visionnage de la VAR ! Peut-être un tournant dans cette 1e mi-temps ! Dynamo Kiev - Bayern en direct

19:01 - Dynamo Kiev - Bayern : Halil Umut Meler va-t-il accorder un but au Bayern Munich ? Se dirige-t-on vers un but ou non ? Halil Umut Meler a un doute sur la dernière action et fait appel à la VAR. Dynamo Kiev - Bayern en direct

19:00 - Dynamo Kiev - Bayern : ⚽ Premier but de Robert Lewandowski pour le Bayern Munich (0-1) ! Nous en sommes à 0 à 1 au Complexe National Olympique ! Le Bayern Munich ouvre la marque à la 14e minute de jeu dans cette 1e mi-temps, avec un but de Robert Lewandowski. Les Ukrainiens doivent désormais réagir ! Dynamo Kiev - Bayern en direct

18:52 - Villarreal - Manchester United : ⏱️ Début du match entre le Villarreal CF et le Manchester United FC ! Le coup d’envoi de cette rencontre entre le Villarreal CF et le Manchester United FC a été donné par l’arbitre de la rencontre, au Stade de la Céramique. Villarreal - Manchester United en direct

18:45 - Dynamo Kiev - Bayern : ⏱️ Halil Umut Meler lance le match Dynamo Kiev - Bayern ! Le match débute à Kiev, où l’arbitre vient de donner le coup d’envoi de Dynamo Kiev - Bayern. Dynamo Kiev - Bayern en direct

18:35 - Les compos de Dynamo Kiev - Bayern et Villareal - Manchester dévoilées Les matchs entre le Dynamo Kiev et le Bayern de Munich et entre Villareal et Manchester United vont débuter dans quelques minutes désormais et les compos des différentes équipes ont été dévoilées. A retenir du côté de Manchester la titularisation d'Anthony Martial ce soir. L'attaquant Français qui était un peu en manque de sensations depuis le début de saison, profite de la reprise en main de l'équipe par Michael Carrick, comme le milieu néerlandais Donny Van de Beek, titulaire lui aussi. Du côté du Bayern, la défense sera bleu-blanc-rouge avec la titularisation de Tanguy Kouassi, Lucas Hernandez et Benjamin Pavard. L'indispensable Coman et Tolisso sont aussi sur la pelouse. Préparez-vous au(x) coup(s) d'envoi !

18:15 - Lukaku incertain pour Chelsea En conférence de presse, Thomas Tuchel a fait un point sur son effectif avant la 5e journée de la Ligue des champions face à la Juventus. "Je ne sais pas encore (s'il jouera), a annoncé le coach des Blues, ce lundi. Il a rendez-vous avec les médecins et les kinés. Les dernières minutes (du match) seraient le maximum absolu." Le technicien allemand a également donné des nouvelles rassurantes de Jorginho, moins de Havertz. "Il va tout à fait bien, (Jorginho) a affirmé Tuchel, avant de préciser qu'un autre joueur était incertain. Kai (Havertz) avait un problème aux ischio-jambiers, nous l'avons donc fait sortir (face aux Foxes) et nous avons des doutes. C'est plus ou moins le point d'interrogation."

17:30 - Thorgan Hazard forfait Le Belge, attaquant de Dortmund, doit déclarer forfait pour le match face au Sporting mardi soir après avoir été testé positif au Covid-19. "Tous les joueurs et les membres de l'encadrement du groupe professionnel et de la réserve sont entièrement vaccinés ou guéris depuis moins de six mois", a rappelé le Borussia.

16:45 - Carrick veut la qualification Pour son premier match depuis le limogeage de Solskjaer, Michael Carrick espère obtenir la qualification. "C'est un match important pour nous, pour essayer de nous qualifier. Je ne pense qu'à nous préparer pour demain, à donner le meilleur de nous-même [...] pour aussi longtemps que ça durera. Est-ce que ce sera un match, deux matches, plus ? Je ne sais pas, mais ça ne m'encombre pas l'esprit

16:00 - Quels scénarios pour le groupe H ? La Juventus est qualifiée et s'assurerait de la première place en cas de nul contre Chelsea. Chelsea sera qualifié en évitant la défaite contre la Juve, ou si le Zenit ne bat pas Malmö. Le Zenit peut rester en course en cas de victoire sur Malmö combinée à une défaite de Chelsea contre la Juventus. En cas de match nul (ou de victoire si Chelsea ne perd pas) le Zenit s'assurera de la troisième place qualificative pour l'Europa League.

15:15 - Quels scénarios pour le groupe G ? Salzburg sera qualifié en cas de victoire sur Lille alors que ni le LOSC ni Wolfsburg ne peut se qualifier ni être éliminé lors de la 5e journée. Séville ne pourra plus terminer parmi les deux premiers en cas de défaite contre Wolfsburg, mais pourrait encore prétendre à l'Europa League. En revanche, ils termineront forcément quatrième s'ils perdent pendant que Lille évite la défaite contre Salzburg.

14:30 - Quels scénarios pour le groupe F Manchester United sera qualifié en cas de victoire ou de nul contre Villarreal. Le club espagnol décrochera son billet en cas de victoire sur United si l'Atalanta ne bat pas les Young Boys. L'Atalanta doit battre les Young Boys pour continuer d'avoir son destin entre ses mains. Les Young Boys doivent battre l'Atalanta pour continuer d'espérer puisqu'en cas de défaite, ils seront condamnés à la dernière place.

13:45 - Quels scénarios pour le groupe E ? Le Bayern est qualifié et s'assurerait de la première place en cas de victoire sur le Dynamo, ou si le Barça ne bat pas Benfica. Barcelone sera qualifié en battant Benfica. Benfica doit éviter la défaite contre Barcelone pour espérer terminer dans les deux premiers. Le Dynamo doit battre le Bayern et espérer une victoire de Benfica sur Barcelone pour rester en course pour la qualification. La quatrième place lui serait promise avec une défaite combinée à une victoire ou un nul de Benfica, ou avec un nul si Benfica gagne.

13:00 - Quelles équipes sont déjà qualifiées ? Avant la 5e journée de la Ligue des champions, l'Ajax, le Bayern Munich, la Juventus et Liverpool sont déjà qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.