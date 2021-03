Tirage de la Ligue des champions : l'heure du verdict, du lourd pour le PSG ?

TIRAGE LIGUE DES CHAMPIONS. C'est à l'horaire habituel, à midi, qu'est prévu aujourd'hui le tirage au sort des quarts et des demi-finales de la C1 2020-2021, aujourd'hui, en Suisse. Sur quelle chaîne voir la cérémonie à la TV et en streaming ? Quel adversaire pour le Paris-SG ? Toute l'actu en direct.

Le tirage au sort de ces 1/4 de finale de la Ligue des champions a lieu ce vendredi 19 mars 2021, à partir de 12h, à Nyon (Suisse), au siège de l'UEFA (à suivre sur RMC Sport 1 à la télévision et en direct commenté sur cette page). Le Paris Saint-Germain, vice-champion d'Europe en titre, est le dernier club français en lice et peut tomber indifféremment sur l'un des sept autres clubs qualifiés puisque ce tirage sera intégral. Les adversaires potentiels du PSG :

10:53 - Le Bayern Munich, un mauvais souvenir pour le PSG Le Bayern Munich fait donc figure d'épouvantail avant ce tirage au sort de la Ligue des champions. Le club allemand, actuellement en tête de la Bundesliga, n'a pas connu la défaite cette saison en C1, en remportant sept des ses huit matchs et en concédant un seul résulta nul en poule face à l'Atlético Madrid. Pour le PSG, un tel affrontement aurait aussi un parfum de retrouvailles et de revanche puisque le club français s'était incliné en finale de la compétition l'an passé, face aux coéquipiers de Kingsley Coman, unique buteur du match (1-0).

10:42 - Chelsea, un piège pour le PSG ? Il y a quelque semaines, le club londonien aurait également faire figure d'adversaire "abordable" pour le PSG dans ces quarts de finale de la Ligue des champions mais les Blues sont désormais entraînés par un certain Thomas Tuchel, qui serait sans nul doute revanchard, quelques mois seulement après son limogeage du club parisien. Par ailleurs, Chelsea fait forte impression en 8e de finale en battant l'Atlético Madrid à deux reprises, sur le même score de 2-0. Interrogé cette semaine, après cette qualification, sur la perspective de retrouver Paris, Tuchel a indiqué avec le sourire : "Retrouver le PSG en quart ? Je ne suis pas sûr ! Ils sont très forts, je les connais bien mais on doit attendre".

10:36 - Quel serait le pire tirage pour le PSG ? A l'inverse, le Bayern Munich champion d'Europe en titre, fait figure de principal favori à sa propre succession et fait partie sans nul doute des principaux adversaires que les autres qualifiés voudront éviter en quart de finale de cette Ligue des champions 2020-2021. Manchester City, impressionnant depuis le début de la saison, Liverpool, moins fringant cette année mais sacré en 2019, et le Real Madrid, qui compte treize C1 à son palmarès, ont également de quoi faire peur.

10:29 - Quel serait le meilleur tirage pour le PSG ? Au regard du plateau de ces quarts de finale de la Ligue des champions, les adversaires les plus prenables pour le PSG semblent être le FC Porto et le Borussia Dortmund, mais la formation portugaise et son coach Sergio Conceiçao ont prouvé contre la Juventus qu'ils étaient capables de dominer un grand d'Europe, tandis que le club allemand, emmené par son phénomène Erling Haaland avait fait souffrir les Parisiens l'an passé, en huitième de finale (défaite parisienne 2-1 en Allemagne, victoire 2-0 au Parc des Princes).

10:25 - Un choc anglo-anglais à prévoir ? L'Angleterre se présente en effet en force à ce tirage au sort avec trois clubs au rendez-vous des quarts de finale de la Ligue des champions, en l'occurrence, Manchester City, Liverpool et Chelsea. L'Allemagne compte deux représentants (Bayern Munich et Borussia Dortmund), les autres qualifiés provenant du Portugal (FC Porto), de l'Espagne (Real Madrid) et de la France (PSG). L'Italie est en revanche à ce stade de l compétition après les éliminations de la Juventus Turin, de l'Atalanta Bergame et de la Lazio Rome en 8e de finale, tandis que l'Inter Milan avait été éliminé dès la phase de groupes.

10:19 - La liste des qualifiés et des adversaires potentiels du PSG A l'occasion de ce tirage au sort de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain est donc susceptible de tomber en quart de finale sur n'importe lequel des sept autres équipes présentes à ce stade de la compétition, qui ne présentent pas exactement le même pedigree. Le rappel des qualifiés : PSG, Liverpool, FC Porto, Borussia Dortmund, Real Madrid, Manchester City, Chelsea, Bayern Munich.

10:13 - Qui sont les grands absents du tirage au sort ? En dehors des autres clubs français qui étaient engagés avec le PSG cette année en Ligue des champions (Rennes et l'OM ont été éliminés en phase de poules), quelques grands noms du foot français manqueront à l'appel, tout à l'heure, au moment du tirage au sort. On pense notamment à la Juventus Turin de Cristiano Ronaldo, éliminé en 8e de finale pour la deuxième année consécutive, du FC Barcelone de Lionel Messi, dominé par le PSG au tour précédent, ou encore de l'Atlético Madrid, deux fois finaliste mais éliminé cette semaine par Chelsea, ou encore à Manchester United, qui avait disparu dès le premier tour en terminant troisième du groupe E, derrière le Paris Saint-Germain et Leipzig.

10:07 - Un triple tirage au menu aujourd’hui, le point sur le règlement La cérémonie organisée aujourd'hui par l'UEFA prévoit de déterminer d'abord les matchs qui seront au programme en quart de finale mais l'ensemble des qualifiés connaîtront aussi leurs adversaires potentiels en demi-finale. Ainsi, chaque quart de finale héritera d'un numéro de 1 à 4 en vue du tirage du dernier carré qui aura lieu dans la foulée. Précisions également qu'aucune tête de série n'a été désignée et qu'aucune restriction géographique n'a été prévue. Ainsi, les clubs issus d'un même pays ou qui ont déjà été opposés lors de la phase poules pourront tout à fait s'affronter lors de ces quarts de finale. Enfin, un troisième tirage au sort sera effectué ce vendredi pour désigner, sur le plan administratif, l'équipe qui jouera "à domicile" lors de la finale de la compétition, prévue le 29 mai 2021 à Istanbul (Turquie).