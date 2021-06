"Euro 2021 : premier match ce soir, le calendrier et l'actu en direct"

EURO 2020. C'est le grand jour pour l'Euro 2021 de foot de l'UEFA, qui a lieu dans onze pays et qui débute ce soir avec le match d'ouverture entre l'Italie et la Turquie. L'équipe de France, qui commencera mardi contre l'Allemagne, figure parmi les favoris. Calendrier, résultats, groupes, diffusion… Découvrez les infos sur la compétition et toute l'actu en direct.

11:44 - Des chercheurs désignent également la France comme favorite L'information est relayée depuis quelques jours dans la presse française : des chercheurs en mathématiques des universités de Gand (Belgique), Innsbruck (Autriche), Molde (Norvège) et Dortmund et Munich (Allemagne) ont calculé les chances de victoires des pays qualifiés pour l'Euro 2021 et il en ressort que la France est la mieux placée pour la victoire finale (14,8 % de chances de victoire), devant l’Angleterre (13,5 %), l’Espagne (12,3 %), le Portugal, l’Allemagne (10,1 %), la Belgique (8,3 %), l’Italie (7,9 %), les Pays-Bas (6,1 %) et le Danemark (4.6 %).

11:29 - Platini donne ses favoris Michel Platini, l'ancienne star des Bleus, a également donné ses favoris avant le début de cet Euro 2021. Séduit par l'équipe de France ("C'est une sélection complète dans tous les secteurs. Je n'avais jamais vu huit attaquants d'un tel niveau à disposition du sélectionneur"), l'ex-président de l'UEFA indique également : "J'aime bien la Belgique, puis l'Italie me semble également intéressante. L'Angleterre aussi".

11:02 - Josse : "Nous ne sommes pas à l'abri d'une surprise avec l'Angleterre" La journaliste Christophe Josse, qui commentera l'Euro 2021 sur beIN Sports, a accordé cette semaine un entretien au Point. Interrogé sur le favori du tournoi, Josse indique : "Naturellement, c'est l'équipe de France. Nous avons une génération de footballeurs incroyables. La France est championne du monde en titre finaliste du dernier Euro. Les joueurs évoluent dans les plus grands clubs du continent. Derrière, il y a des outsiders comme l'Italie, qui a une belle génération qui s'épanouit – dans la discrétion –, l'Allemagne parce que l'Allemagne est toujours là, le Portugal. Nous ne sommes pas à l'abri d'une surprise avec l'Angleterre, même si on attend souvent des merveilles de cette sélection et qu'on est souvent déçu. La finale se jouant à Wembley, cela peut être un motif de motivation supplémentaire".

10:45 - Griezmann : "On est favoris" Questionné sur le statut de favori de l'équipe de France pour le match contre l'Allemagne et pour cet Euro 2021, à l'occasion d'un entretien publié hier dans l'Equipe, Antoine Griezmann ne s'est pas dérobé. "Je pense, oui, a-t-il répondu. Que ce soit pour ce premier match ou pour cet Euro, on est favoris. Après, il faut savoir rester tranquille, bien bosser et se dire que ce sera une compétition dure. Mais pour ce premier match, si on se montre bien solidaires défensivement, offensivement, un but peut arriver très vite". L'attaquant des Bleus a aussi évoqué l'objectif de la demi-finale fixé par Noël Le Graët, le président de la FFF : "On veut gagner. On a l'entraîneur et les joueurs pour. Après, je vous l'ai dit : il y a tout un tas de trucs où il faudra faire attention, de la vie de groupe au terrain. La compétition va être longue mais après notre défaite en finale en 2016, un Euro réussi, c'est la gagne".

10:27 - Roberto Mancini (Italie) : "Nous voulons que les gens se régalent et prennent du plaisir" Le sélectionneur italien s'est réjoui hier de disputer le premier match de cet Euro 2021 : "Après tout ce que nous avons traversé, il est désormais temps de donner le sourire à tout le monde ; nous voulons que les gens se régalent et prennent du plaisir. Le match d'ouverture est toujours le plus difficile mais nous devons nous concentrer sur le travail à effectuer et prendre du plaisir. Nous avons le plus grand respect pour la Turquie car c'est une équipe de qualité avec des joueurs de qualité. Nous avons d'excellents joueurs également et nous nous sommes forgés un excellent esprit d'équipe. Je suis convaincu que nous irons à Londres (qui accueillera les demi-finales et la finale de cet UEFA Euro 2020).

10:11 - L'Italie en lice ce soir devant son public Si elle ne reçoit pas officiellement lors de ce match d'ouverture ("l'ordre" officielle de la rencontre est Turquie - Italie), la Squadra Azzurra évoluera bien devant son public, ce soir, au stade Olympique de Rome, qui est l'une des onze villes hôtes de ce Euro 2021 itinérant, qui va se dérouler dans onze lieux différents. 18 000 spectateurs, sout environ 25 % de la capacité du stade, seront autorisées à assister au match en tribunes.

09:46 - Qui sont les favoris de l'Euro selon les bookmakers ? Les pronostics vont évidemment bon train avant le début de cet Euro 2021. Selon le site Internet Rue des joueurs, qui agrège les cotes de nombreux opérateurs, ce sont la France et l'Angleterre qui font figures de principaux favoris, avec une cote de 6/1, devant la Belgique (7/1), l'Allemagne (9/1), l'Espagne (9/1), le Portugal (10/1), l'Italie (12/1) et les Pays-Bas (13/1). La plus grosse cote est attribuée à la Macédoine du Nord (500/1), présente pour la première fois en phase finale d'une grande compétition de foot internationale.