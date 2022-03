Ballon d'Or 2022 : la Coupe du monde ne déterminera pas le prochain lauréat, quelle date ?

BALLON D'OR. France Football a annoncé plusieurs changements sur l'attribution du Ballon d'Or 2022 avec notamment un changement de calendrier.

[Mis à jour le 11 mars à 12h53] Critiqué depuis quelques éditions, le Ballon d'Or va changer a annoncé France Football. Tout d'abord, le calendrier de "jugement va changer. La prochaine édition prendra en compte l'intégralité de la saison 2021-22 qui se terminera avec l'Euro féminin (6-31 juillet 2022). La Coupe du monde au Qatar (21 novembre-18 décembre 2022) intègrera en revanche l'édition du Ballon d'Or 2023.

Sur la liste des prétendants, en plus de celle des journalistes de FF (et de L'Équipe) viendront désormais s'ajouter celles de l'ambassadeur du BO Didier Drogba (pour le BO hommes et les Trophées Yachine et Kopa) ainsi que celle du votant qui se sera montré le plus perspicace lors de l'édition précédente.

Pour le mode de scrutin, seuls les représentants des cent premiers pays au classement FIFA (et les cinquante pour les femmes) seront "qualifiés" pour voter. Un resserrement qui renforce le niveau d'expertise et limite les (rares) votes fantaisistes.

Enfin, les critères vont changer. Le critère numéro 1 s'attachera en priorité aux performances individuelles et au caractère décisif et impressionnant des prétendants explique FF. Le critère numéro 2 s'intéressera aux performances collectives et au palmarès accumulés au cours de la saison. Enfin, le critère numéro 3 concernera la classe du joueur et son sens du fair-play.

Alors qu'on pouvait s'attendre à une édition 2022 du Ballon d'Or décalée en raison de la Coupe du monde au Qatar, la prochaine édition devrait s'en tenir à un calendrier plus traditionnel après les changements d'attribution de la part de France Football. La cérémonie devrait intervenir aux alentours du mois de novembre, même si la date n'est pas encore officielle.

Le classement du Ballon d'Or 2021 est dévoilé à partir de 16h30 sur la Chaîne L'Equipe, vous retrouverez ce dernier en temps réel juste en dessous :

1er : Lionel Messi (Argentine/ Barcelone) 613 pts

2e : Robert Lewandowski (Pologne/Bayern Munich) 580 pts

3e : Jorginho (Italien/Chelsea) 460 pts

4e : Karim Benzema (France/Real Madrid) 239 pts

5e : N'Golo Kanté (France/Chelsea) 186 pts

6e : Cristiano Ronaldo (Portugal/Manchester United) 178 pts

7e : Mohamed Salah (Egypte/Liverpool) 121 pts

8e : Kévin De Bruyne (Belgique/Manchester City) 73 pts

9e : Kylian Mbappé (France/Paris-Saint-Germain) 58 pts

10e : Gianluigi Donnarumma (Italie/PSG) 36 pts

11e : Erling Haaland (Norvège/Borussia Dortmund) 33 pts

12e : Romelu Lukaku (Belgique/Chelsea) 26 pts

13e : Giorgio Chiellini (Italie/Juventus Turin) 26 pts

14e : Leonardo Bonucci (Italie/Juventus Turin) 18 pts

15e : Raheem Sterling (Angleterre/Manchester City) 10 pts

16e : Neymar JR (Brésil/Paris-Saint-Germain) 9 pts

17e : Luis Suarez : (Uruguay/Atlético Madrid) 8 pts

18e : Simon Kjaer (Danemark/Milan AC) 8 pts

19e : Mason Mount (Angleterre/Chelsea) 7 pts

20e : Riyad Mahrez (Algérie/Manchester City) 7 pts

21e ex-aequo : Lautaro Martinez (Argentin/Inter Milan) 6 pts

21e ex-aequo : Bruno Fernandes (Portugal/Manchester United) 6 pts

23e : Harry Kane (Angleterre/Tottenham) 4 pts

24e : Pedri (Espagnol/FC Barcelone) 3 pts

25e : Phil Foden (Angleterre/Manchester City) 2 pts

26e ex-aequo : Gerard Moreno (Espagne/Villarreal) 1 pt

26e ex-aequo : Ruben Dias (Portugal/Manchester City) 1 pt

26e ex-aequo : Nicolo Barrela (Italie/Inter Milan) 1 pt

29e ex-aequo : Luka Modric (Croatie/Real Madrid) 0 pt

29e ex-aequo : César Azpilicueta (Espagnol/Chelsea) 0 pt

