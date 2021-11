"DIRECT. Ballon d'Or 2021 : Messi devant Lewandowski, un sacre controversé ? Le classement"

11:45 - Messi remercie chaleureusement le Barça

"Même si j'ai toujours mis le collectif en avant, je ne peux cacher ma joie d'avoir pu remporter un autre Ballon d'Or, a écrit le joueur du PSG. Je tiens à vous remercier et je le dédie à tous mes coéquipiers et au staff de la sélection argentine pour la belle année que nous avons vécue. Mais aussi ceux que j'avais au FC Barcelone et à ceux à PSG. Et bien sûr à ma famille et mes amis, ainsi qu'à toutes les personnes qui me soutiennent, qui sont à mes côtés, prennent soin de moi et me font performer chaque jour: sans eux cela n'aurait jamais été possible. Merci aussi à France Football pour le Gala et le prix. Un gros baiser" a écrit la Pulga sur son compte instagram.