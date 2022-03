Equipe de France : l'avocate de Kylian Mbappé lance un ultimatum à la FFF !

EQUIPE DE FRANCE. Interrogée par L'Equipe lundi 28 mars, Delphine Verheyden, avocate de Kylian Mbappé a expliqué pourquoi l'international français a refusé de participer aux dernières opérations marketing de l'équipe de France.

[Mis à jour le 28 mars 2022 à 12h15] Dossier brûlant de la trêve internationale en équipe de France, Kylian Mbappé a refusé mardi 22 mars de participer à certaines opérations marketing des Bleus. Un refus que la Fédération française de football n'a pas digéré et l'international français s'est mis en faute par rapport à la convention sur les droits et obligations des joueurs signée avec la Fédération française de football (FFF). Le champion du Monde 2018 souhaite pouvoir choisir les sponsors qu'il défend et représente.

Dans une entretien donné lundi 28 mars à L'Equipe, Delphine Verheyden, avocate de Kylian Mbappé et spécialiste de droit à l'image a fait le point sur le cas de son client. Elle détaille ses attentes formulées depuis trois ans à Noël Le Graët, président de la FFF, tout en dénonçant la durée du contrat : "Ce document entre en vigueur au moment de sa signature et arrive à échéance cinq ans après le terme de sa carrière pro. C'est la première chose qui nous pose problème. Pour Kylian, ça devrait donc aller de ses 18 ans jusqu'à ses 40 ans en gros. Ce n'est pas réaliste de prendre un engagement si long. Cette convention a été rédigée en 2010 et le monde de 2022 n'a plus rien à voir avec celui de l'après Knysna. C'est mathématique et philosophique pour nous."

Delphine Verheyden est revenu sur le refus de son client qui a snobé certains sponsors de la FFF qui sont en contradiction avec son implication pour la bonne nourriture des enfants : "À la sortie de la Coupe du monde, Kylian a essayé, malgré le nombre invraisemblable de propositions reçues, d'avoir toujours une ligne dans ses choix. Plutôt que de la nourriture pouvant conduire à l'obésité, il a fait un choix en allant vers "Good Goût" qui est une marque de nourriture bio pour enfants. Cela ne veut pas dire que lui-même est totalement irréprochable dans ce qu'il consomme, mais plutôt qu'il veut porter les bons messages vers les plus jeunes qui sont influencés par leurs idoles."

La Coupe du monde 2022 arrive à la fin de l'année (21 novembre - 18 décembre), un évènement où Kylian Mbappé sera très attendu. En attendant le Mondial, l'avocate de l'international français affiche ses attentes à la FFF en lançant un ultimatum : "Revoir sans tarder, et avant l'ultime shooting de septembre qui couvrira la Coupe du monde, la convention. Il n'est plus possible pour la FFF de fonctionner de cette façon et avec cette convention initiale sans en parler aux joueurs à chaque début de saison. Vu le contexte actuel, que se serait-il passé si une entreprise russe avait été un sponsor de la FFF? Les joueurs, en l'état, n'auraient eu aucun moyen de refuser de faire la promotion de cette marque. Ils doivent avoir la possibilité d'avoir une sorte de clause de conscience."

Voici le calendrier de l'équipe de France de football pour l'année 2022 avec une première sortie à Marseille le vendredi 25 mars :

29 mars : France - Afrique du Sud

Voici tout ce qu'il faut savoir de l'actualité des Bleus jusqu'au Mondial 2022

: Danemark - France Novembre 2022: Coupe du monde au Qatar, du 21 novembre au 18 décembre

La campagne de qualification à la Coupe du monde 2022 a débuté face à l'Ukraine le 24 mars 2021 et se termine face à la Finlande le 16 novembre. Voici tous les résultats de l'équipe de France :

24 mars 2021. France - Ukraine : 1-1

28 mars 2021. Kazakhstan - France : 0-2

31 mars 2021. Bosnie - France : 0-1

1er septembre 2021. France - Bosnie : 1-1

4 septembre 2021. Ukraine - France : 1-1

7 septembre 2021. France - Finlande : 2-0

25 mars 2022 : France - Côte d'Ivoire : 2-1

Voici le classement du meilleur buteur de l'équipe de France de foot avec un Thierry Henry toujours au sommet de la hiérarchie :

Thierry Henry : 51 buts Olivier Giroud : 47 buts Michel Platini : 41 buts Antoine Griezmann : 41 buts David Trezeguet : 34 buts Karim Benzema : 33 buts Zinédine Zidane : 31 buts Just Fontaine : 30 buts Jean-Pierre Papin : 30 buts Youri Djorkaeff : 28 buts

Le maillot de l'équipe de France est changé lors des nouvelles compétitions. Le maillot actuel a été utilisé lors de l'Euro 2020, mais ne le sera pas pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Selon un site, Footy Headlines, le maillot de l'équipe de France pour 2022 est déjà prêt. Le maillot est bleu marine, au col rond simple, avec de fines zébrures horizontales . Le logo de la FFF, numéro, logo de l'équipementier Nike seraient dorés.

