Equipe de France : O. Dembélé et Areola dans la liste de Deschamps [DIRECT]

LISTE DESCHAMPS. Didier Deschamps a annoncé aujourd'hui la liste des 26 joueurs sélectionnés pour les trois premiers matchs des Bleus dans les éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Suivez la conférence de presse en direct.

Le sélectionneur de l'équipe de France annoncé à 14 heures sa liste des 26 joueurs retenus pour les matchs qualificatifs à la Coupe du monde 2022, face à l'Ukraine, au Kazakhstan et à la Bosnie. Alphonse Areola, Tanguy Ndombele, Thomas Lemar et Ousmane Dembélé font leur retour :

14:16 - Camavinga et Aouar pas condamnés pour l'Euro Didier Deschamps au sujet de l'absence dans la liste d'Eduardo Camavinga et Houssem Aouar, retenus avec les Espoirs pour la phase finale de l'Euro dans cette catégorie, fin mars : "J'échange très souvent avec Sylvain Ripoll (le sélectionneur des Espoirs). J'ai pris la décision de lui laisser tous les joueurs de la catégorie espoir à disposition sur cette phase finale. Il y aura encore deux mois avant que je fasse fin mai la liste pour l'Euro où là, l'équipe de France A redeviendra prioritaire".

14:11 - Deschamps s'explique sur le retour d'Ousmane Dembélé Didier Deschamps au sujet du retour d'Ousmane Dembélé en équipe de France : "Depuis plusieurs semaines, il enchaîne les matchs et il a retrouvé ses capacités athlétiques. il joue, il marque des buts, même s'il pourrait en marquer plus. Il a une capacité à faire des différences, il a toujours été un joueur intéressant".

14:06 - La composition de la liste des 26 Voici la liste complète annoncée il y a quelques instants et relayée sur le compte Twitter de l'équipe de France : Les 26 Bleus retenus pour débuter les Qualifications pour la Coupe du Monde 2022 ! ???????? #FiersdetreBleus pic.twitter.com/Tsl0dkv2UY — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 18, 2021

14:04 - Une liste de 26, Ousmane Dembélé de retour Didier Deschamps vient d'annoncer la liste des joueurs retenus pour les prochains matchs de l'équipe de France. Il s'agit bien d'un groupe de 26 et Ousmane Dembélé, Tanguy Ndombele et Thomas Lemar font leur retour.

14:01 - La conférence de presse de Didier Deschamps débute Le sélectionneur de l'équipe de France s'installe sur l'estrade de la salle de presse de la FFF et va égrener dans quelques instants les noms des joueurs retenus pour les trois matchs es Bleus en mars.

13:57 - Un calendrier chargé pour l'équipe de France en 2021 L'équipe de France de football sera sur trois fronts en 2021, avec les matchs des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, puis la préparation et la phase finale de l'Euro 2020, et le Final Four de la Ligue des nations. Le calendrier des matchs des Bleus : Eliminatoires à la Coupe du monde 2022

Mercredi 24 mars 2021 (20h45) : France - Ukraine

Dimanche 28 mars (15h) : Kazakhstan-France

Mercredi 31 mars, 20h45 : Bosnie-Herzégovine-France

Préparation à l'Euro 2020

Début juin 2021 : deux matchs de préparation à l'Euro contre des adversaires à définir

Euro 2020 (1er tour)

Mardi 15 juin 2021 (21h), à Munich : Allemagne - France

Samedi juin 2021 (15h), à Budapest : Hongrie - France

Mercredi 23 juin 2021 (21h), à Budapest : Portugal - France

Final Four de la Ligue des nations

Mercredi 6 ou jeudi 7 octobre 2021 : demi-finale + finale éventuelle le dimanche 10 octobre 2021

Eliminatoires à la Coupe du monde 2022

Mercredi 1er septembre 2021 : France - Bosnie-Herzégovine

Samedi 4 septembre 2021 : Ukraine - France

Mardi 7 septembre 2021 : France - Finlande

Samedi 13 novembre 2021 : France - Kazakhstan

Mardi 16 novembre 2021 : Finlande - France

13:53 - Ousmane Dembélé peut aussi y croire Au rayon des attaquants, Kingsley Coman, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et Anthony Martial devraient aussi faire partie de la liste annoncée dans quelques minutes par Didier Deschamps. Les autres postulants les plus évidents dans ce secteur offensif sont Wissam Ben Yedder, Marcus Thuram, qui avait marqué des poinst en novembre, Nabil Fekir, mais aussi Ousmane Dembélé, qui semble débarrassé de ses soucis physiques et qui pourrait faire son grand retour en équipe de France.

13:50 - Ndombele : "L'équipe de France, ça me manque" En vue actuellement avec Tottenham, Tanguy Ndombele a fait part de son souhait de revenir chez les Bleus, cette semaine, avant l'annonce de la liste de Deschamps. "Bien sûr qu’on y pense, souvent, a-t-il confié à RMC Sport. Quand on entre sur le terrain, on sait qu’on va être regardé par le staff. Même quand on est blessé, on y pense. On veut toujours être en sélection, c’est quelque chose de beau pour un joueur d’être en équipe de France, tu te dis que tu fais partie des 23 meilleurs de ton pays quand même. En plus, il y a une superbe génération, une très bonne équipe. On veut tous être appelé. Je ne vais pas mentir, l’équipe de France, ça me manque".

13:42 - Des revenants au milieu de terrain ? Compte tenu des absences de Corentin Tolisso, pas appelé en équipe de France lors des derniers rassemblements mais qui revenait à un très bon niveau avant sa blessure, et d'Eduardo Camavinga, il devrait y avoir quelques places à prendre, aujourd'hui, dans la liste des milieux de terrain. Cela pourrait faire le bonheur de Tanguy Ndombele (Tottenham), dont la dernière sélection avec les Bleus remonte à novembre 2019, ou encore de Thomas Lemar (Atlético Madrid), que Didier Deschamps n'a plus appel depuis juin 2019.

13:34 - La liste probable des défenseurs de l'équipe de France En défense, aucune grosse surprise n'est a priori à attendre. Benjamin Pavard et Léo Dubois à droite, Raphaël Varane, Kurt Zouma, Clément Lenglet et Presnel Kimpembe dans l'axe, Lucas Hernandez et Lucas Digne à gauche, tous appelés en équipe de France en novembre, devraient à nouveau figurer dans la liste de Didier Deschamps. Reste à connaître le nombre de défenseurs retenus pour ce rassemblement de mars. Ferland Mendy, qui peut jouer sur les deux côtés, pourrait également avoir sa chance.

13:27 - Quatre gardiens attendus dans la liste Si Didier Deschamps annonce bien une liste élargie, quatre gardiens de buts devraient être appelés. Hugo Lloris, Steve Mandanda et Mike Maignan sont a priori certains d'y figurer. La dernière place se jouera probablement entre Benoît Costil, qui était dans la sélection en novembre mais qui traverse une période difficile avec Rennes, et Alphonse Areola, champion du monde avec les Bleus en 2018 et qui a retrouvé du temps de jeu avec Fulham.

13:19 - Qui seront les principaux absents de la liste de Deschamps ? Si le dernier rassemblement de l'équipe de France, en novembre, avait pu permettre de dégager un certaine hiérarchie, certaines méformes ou blessures ont fait bouger les lignes, et quelques nouveautés ne sont pas à exclure dans la liste dévoilée aujourd'hui par Didier Deschamps. Ainsi, Corentin Tolisso, qui revenait en grande forme, s'est gravement blessé à la cuisse en février e ne pourra pas être rappelé, pas plus que Dayot Upamecano, qui pouvait espérer obtenir une nouvelle chance mais qui est lui aussi sur le flanc. Paul Pogba, qui enchaîne également les pépins physiques, devrait, lui, pouvoir être de la partie. Ce ne sera pas le cas d'Eduardo Camavinga, Houssem Aouar ou encore Jonathan Ikoné, qui ont été retenus avec la sélection des Espoirs pour disputer la phase finale de l'Euro fin mars.

13:10 - Deschamps devrait annoncer une liste élargie Selon le journal L'Equipe du jour, le sélectionneur de l'équipe de France devrait dévoiler tout à l'heure une liste de 26 noms, pour se prémunir notamment contre des cas de Covid-19, comme il l'avait fait en novembre dernier. Une précaution d'autant plus utile que les Bleus seront soumis à des contraintes sanitaires lors des prochaines semaines. Ainsi, ils ne rentreront pas en France entre les matchs disputés au Kazakhstan et en Bosnie. Il sera alors difficile de faire appel à un nouveau joueur en cas de pépin et disposer d'un effectif élargi s'avérera lors précieux.

13:04 - Une liste probablement décisive en vue de l'Euro 2021 Didier Deschamps a pris l'habitude, depuis le début de son mandat de sélectionneur de l'équipe de France en 2012, d'annoncer en mars une liste très proche de celle annoncée quelques mois plus tard, les années de grande compétitions, que ce soit pour un championnat d'Europe ou une Coupe du monde. Les heureux élus du jour auront donc de bonnes chances de participer à l'Euro 2021 l'été prochain, ou en tout cas une grande majorité d'entre eux, puisque des aléas (blessure, méforme) peuvent bien sûr survenir.