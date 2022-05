DIRECT. Ligue 1 : Bordeaux relégué si... Le classement

Ligue 1. Les Girondins de Bordeaux sont proches de la relégation et pourraient l'être officiellement ce mercredi soir pour la fin de cette 36e journée.

Un pas de plus vers la Ligue 2. Lors de la 36e journée, Bordeaux s'est lourdement incliné sur la pelouse d'Angers et est désormais à la dernière place de la Ligue 1 juste derrière Metz qui peut encore croire au miracle après son succès face à l'Olympique Lyonnais. La donne est désormais simple pour les Bordelais : en cas de victoire de Saint-Etienne ce mercredi, les Girondins seront officiellement relégués. En haut du classement, l'OM s'accroche à la Ligue des champions après sa victoire face à Lorient, mais est toujours sous la menace de Monaco et Rennes.

10/05/22 - 18:00 - Un multiplex lors de la 37e journée Les deux dernières journées de la saison en Ligue 1 seront deux multiplex, avec les dix rencontres disputées en même temps. Pour la 37e journée, ce sera ce samedi à 21 heures, avec Rennes-Marseille comme principale affiche de cette avant-dernière journée de la saison. La dernière journée sera disputée le samedi 21 mai, toujours à 21 heures.

10/05/22 - 17:20 - Gomis va faire son retour dans le but rennais Remis d'une fracture à un doigt, Alfred Gomis devrait faire son grand retour dans le but du Stade Rennais pour les trois derniers matchs de la saison, à commencer par le match à Nantes ce mercredi à l'occasion de la 36e journée de Ligue 1. Le gardien numéro un du club breton était absent depuis le 13 mars et la victoire obtenue à Lyon (4-2), où il s'était fracturé un doigt lors d'un duel avec Moussa Dembélé. Et ce même si Dogan Alemdar, troisième gardien du club, a assuré en l'absence du Sénégalais mais aussi du numéro deux Romain Salin.

10/05/22 - 16:45 - Rennes joue gros à Nantes Mis sous pression par les victoires de Monaco et de l'OM ce week-end, le Stade Rennais est dans l'obligation de l'emporter à Nantes ce mercredi (21 heures) pour continuer à croire à une qualification pour la Ligue des champions la saison prochaine. Rennes possède trois points de retard sur l'ASM et six sur l'OM, alors que se profile un brûlant duel face à Marseille samedi prochain au Roazhon Park, à l'occasion de la 37e journée de Ligue 1.

10/05/22 - 16:00 - Saint-Etienne dos au mur 18e du classement, avec 3 points de retard sur Lorient, 17e, a une très belle occasion à jouer ce mercredi à Nice (19h), en match décalé de la 36e journée de Ligue 1. Les Verts ont l'occasion d'envoyer définitivement Bordeaux en Ligue 2 et de prendre 6 points d'avance sur Metz, 19e, à deux journées de la fin. Face à une équipe niçoise en plein doute ces dernières semaines et qui reste sur une défaite en finale de la Coupe de France, les Verts ont un coup à jouer, même si les Niçois se doivent de bien finir en championnat s'ils veulent se qualifier en Europe pour la saison prochaine.

10/05/22 - 15:15 - Deux matchs au programme mercredi En raison de la finale de la Coupe de France samedi entre Nantes et Nice (1-0), deux matchs décalés de la 36e journée de Ligue 1 vont avoir lieu ce mercredi, avant la 37e journée prévue ce week-end. À 19h, l'OGC Nice reçoit l'AS Saint-Etienne lors d'une rencontre qui sera scrutée en raison de son importance en bas du tableau. À 21 heures, place au derby breton entre Nantes et Rennes.

10/05/22 - 14:30 - David Guion n'a pas changé la donne Écarté début février après sa nomination l'été dernier, l'entraîneur David Petkovic avait pris une moyenne de 0,87 point par match en 23 rencontres à la tête des Girondins. Nommé à la place de l'ancien sélectionneur de la Suisse, David Guion a fait pire en 12 matchs de Ligue 1, ne prenant que 0,58 point par match avec Bordeaux. Avec 27 points après 36 rencontres, Bordeaux est actuellement dernier de Ligue 1. Jamais un club qui comptait ce total de points à ce stade de la compétition n'a réussi à se sauver dans l'élite.

10/05/22 - 13:45 - Bordeaux touche le fond Bordeaux n'est pas encore officiellement en Ligue 2 après une nouvelle lourde défaite subie à Angers, dimanche (4-1). Mais c'est tout comme, tant on voit mal comment cette équipe pourrait relever la tête lors des deux derniers matchs. Elle n'en aura peut-être pas l'occasion, car elle sera bien reléguée si l'ASSE s'impose à Nice mercredi en match décalé de la 36e journée de Ligue 1, ce qui n'est pas encore fait non plus. Bons derniers, les Girondins affronteront Lorient puis Brest lors des deux derniers matchs de la saison mais ne peuvent plus qu'espérer terminer à la place de barragiste.

10/05/22 - 13:00 - Metz n'a pas dit son dernier mot En s'imposant de façon surprenante contre l'OL dimanche (3-2) lors de la 36e journée de Ligue 1, pour sa première victoire depuis le mois de janvier, le FC Metz a laissé la dernière place à Bordeaux et est revenu à seulement trois points de Saint-Etienne (18e), qui se rend à Nice ce mercredi. Le maintien est donc toujours envisageable, même si Frédéric Antonetti, l'entraîneur messin, fait semblant de ne pas y croire. "Il y a peut-être une petite chance, mais je ne veux pas en parler. Avant, je disais «j'y crois», et j'avais beaucoup de raison d'y croire, mais ça ne marchait pas. Là, on est libérés."

10/05/22 - 12:15 - Lorient continue d'inquiéter Lorient s'est incliné face à l'Olympique de Marseille dimanche (0-3) après une pâle prestation, lors de la 36e journée de Ligue 1. Une troisième défaite d'affilée au pire moment de la saison pour les Merlus, qui reculent à la 17e place (34 points), à portée de fusil des joueurs de Saint-Etienne qui se rendent à Nice ce mercredi en match décalé. Tout se jouera donc lors des deux dernières journées pour Lorient, qui affrontera deux concurrents directs lors des deux dernières journées: Bordeaux (extérieur) puis Troyes (domicile).

10/05/22 - 11:30 - Clermont entretient l'espoir Grâce à sa victoire devant Montpellier dimanche (2-1) lors de la 36e journée de Ligue 1, Clermont s'est, comme Angers et Troyes, assuré de ne pas finir à l'une des deux dernières places. Mais le maintien n'est pas encore assuré pour le club auvergnat (16e, 36 points) qui possède cinq points d'avance sur l'ASSE (18e, 31 points) qui a un match de plus à jouer. Surtout que le promu clermontois doit disputer deux derniers matchs compliqués lors des deux dernières journées, à Strasbourg puis face à Lyon à domicile.

10/05/22 - 10:45 - Angers et Troyes presque maintenus Deux équipes ont fait un grand pas vers le maintien ce week-end. Il s'agit d'Angers, qui a battu et enfoncé Bordeaux (4-1), et de Troyes, qui a ramené un bon point de son déplacement à Paris (2-2). Le SCO (14e, 38 points) et l'Estac (15, 37 points) pourraient même être officiellement maintenus si l'AS Saint-Etienne (18e, 31 points) s'incline à Nice ce mercredi en match décalé de la 36e journée de Ligue 1. Ces deux clubs sont déjà assurés de ne pas terminer au-delà de la place de barragiste.

10/05/22 - 10:00 - Le point sur la lutte pour le maintien Les choses se sont un peu décantées en bas du classement lors de cette 36e journée de Ligue 1. En s'imposant contre Bordeaux, Angers a quasiment assuré son maintien tout en enfonçant les Girondins, tout comme Troyes a également réussi une bonne opération en ramenant un point du Parc des Princes face au PSG. Le SCO et l'Estac auront les yeux rivés sur Saint-Etienne, qui se rend à Nice mercredi en match décalé. Si les Verts perdent, ces deux clubs seront assurés de jouer la saison prochaine en Ligue 1. Clermont a réussi un super coup en gagnant contre Montpellier et y est presque également. En revanche, rien n'est encore fait pour Lorient et donc Saint-Etienne, voire Metz. Bordeaux ne peut plus espérer que de terminer à la place de barragiste désormais.

09/05/22 - 18:00 - Peter Bosz sent "la confiance" de ses dirigeants L'avenir de Peter Bosz semble flou du côté de l'Olympique lyonnais après cette saison très décevante, même s'il est loin d'être responsable de tous les maux de l'OL. Mais peut-il rester en poste après une saison où Lyon terminera entre la 7e et la 10e place ? "Ce n'est pas à moi qu'il faut poser la question, a-t-il avoué en conférence de presse après la défaite à Metz lors de la 36e journée de L1 (3-2). Moi, je sens la confiance de mon président, des dirigeants. Ils savent exactement ce qu'il se passe dans l'équipe."

09/05/22 - 17:20 - Lyon peut oublier l'Europe Une semaine après son succès à Marseille (0-3), l'Olympique lyonnais est retombé dans ses travers dimanche en s'inclinant à Metz (3-2) lors de la 36e journée de Ligue 1. Ce n'est pas encore mathématiquement acté, mais l'OL peut d'ores et déjà se préparer à une saison sans Coupe d'Europe. Lyon pointe à cinq points de la cinquième place occupée par Strasbourg actuellement, à deux journées de la fin de la saison. Nice, en cas de victoire contre Saint-Etienne mercredi, pourrait définitivement acter la non-qualification européenne de l'OL.

09/05/22 - 16:45 - Lens y croit encore Le RC Lens continue sa belle saison et n'a pas encore dit son dernier mot concernant une éventuelle qualification européenne. Dimanche, les Lensois sont allés s'imposer à Reims (1-2) lors de la 36e journée de Ligue 1, grâce à un but de son capitaine Seko Fofana dans le temps additionnel. Avec ce succès, Lens pointe toujours à deux longueurs du cinquième rang, dernière place européenne en L1 cette saison. Le RCL a déjà dépassé son capital point de la saison passée (58 contre 57) et il lui reste deux journées pour faire mieux, avec un déplacement à Troyes et la réception de Monaco.

09/05/22 - 16:00 - Lille-Gourvennec: "J'ai l'impression qu'on est descendus en L2" Les supporters de Lille n'ont pas épargné Jocelyn Gourvennec vendredi soir lors de la défaite face à l'AS Monaco (1-2). Sifflé lors de la présentation des équipes, l'entraîneur breton a également dû entendre les "Gourvennec démission" descendus des tribunes de Pierre-Mauroy. La fin de saison est longue pour le champion de France en titre et Jocelyn Gourvennec fait face à une réelle hostilité, même s'il n'est pas responsable de tous les maux lillois. "On finit dans une ambiance qui n'est évidemment pas agréable, a-t-il résumé vendredi soir. Je trouve ça dommage. Ce n'est pas le reflet de notre saison. J'ai l'impression qu'on est descendus en Ligue 2, qu'on n'a rien fait."