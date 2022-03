DIRECT. Ligue 1 : le programme de la 29e journée et le classement

Ligue 1. Place à la 29e journée de championnat ce week-end avec plusieurs belles affiches au programme, notamment dimanche avec un Monaco - PSG et Marseille - Nice.

Après une nouvelle semaine européenne, la Ligue 1 reprend ses droits ce week-end avec de gros chocs au programme. Le PSG, toujours meurtri par sa défaite face au Real, veut se rapprocher un peu plus du titre face à Monaco alors que Marseille et Nice s'affrontent pour la place de dauphin de la Ligue 1.

En direct

Recevoir nos alertes live !

17:05 - L'OL doit-il faire une croix sur la Ligue 1 ? Quelques jours après leur exploit à Porto en Europa League (1-0), les Lyonnais ont montré un tout autre visage en Ligue 1. Irréguliers et inconstants depuis le début de saison, les hommes de Peter Bosz ont été inexistants dimanche après-midi face à Rennes (4-2). Distancé dans la course au podium et déjà éliminé de la Coupe de France, l'OL reste encore en lice en Ligue Europa. Mais il faudra, tout d'abord, éliminer Porto et se frayer un chemin jusqu'à la finale ensuite. En Ligue 1, les Lyonnais stagnent à la 10e place, avec 41 points. Ils comptabilisent un retard de 9 points sur le podium et une place qualificative pour la prochaine Ligue des Champions. Serait-il alors plus envisageable pour l'OL de concentrer ses efforts sur l'Europa League plutôt que sur la Ligue 1 ? On rappelle que le vainqueur de l'Europa League sera automatiquement qualifié en qualité de Tête de Série en phase de Groupe de la prochaine édition de la Ligue des Champions. 10 - Lyon est 10e après 28 matches de Ligue 1 cette saison, son pire classement à ce stade depuis 1996/97 (11e, 8e à la fin). Déclassé. #OLSRFC pic.twitter.com/JISbiaOeq0 — OptaJean (@OptaJean) March 13, 2022

11:00 - Ambiance électrique au PSG Au lendemain de la victoire face à Bordeaux, les supporters ont poursuivi leurs actions pour exprimer leur mécontentement. Selon L'Equipe, le Camp des Loges a été tagué avec notamment des insultes envers les joueurs et la direction du club. Les tags sont présents autour du parking des joueurs et un autre vers l'entrée principale. Sur le parking des joueurs, les tags visent les deux dirigeants Nasser Al-Khelaifi et Leonardo avec notamment les inscriptions "Leonardo dégage", "Soyez digne", "Vous nous faites honte", "Paris c'est nous''. La sécurité est renforcé puisque plusieurs agents de sécurité sont présents devant le Camp des loges. Le Parc des Princes a également été tagué. Des inscriptions ont également été inscrites sur les murs du siège du PSG à Boulogne-Billancourt: "Nasser, Leo, out" ou encore "QSI, 10 années de médiocrité". Du côté des joueurs, plusieurs cadres se posent des questions sur la suite à donner à leur aventure parisienne. Pris à partie par ses propres supporters face à Bordeaux, Neymar a été touché par les sifflets. De même que Messi, pas habitué à se faire hué du côté de Barcelone. La question de leur avenir dans la capitale parisienne pourrait bientôt se poser... Le siège du PSG à Boulogne-Billancourt ainsi que le Parc des Princes ont également été tagués !

(@RMCsport) #PSG #Paris pic.twitter.com/IePHwkoXo1 — Foot Actualité ⚽️???? (@elmadridista47) March 14, 2022

Amazon pass ligue 1 Suivez la Ligue 1 sur Amazon Prime Vidéo pour 9,99 € / mois pendant trois mois (puis 12,99 € / mois). Offre sans engagement réservée aux abonnés Amazon Prime.

Découvrir l'offre

16/03/22 - 17:00 - La chute libre d'Angers SCO Rien ne va plus à Angers SCO. L’équipe dirigée par Gérald Baticle a concédé une septième défaite consécutive en Ligue 1, dimanche, face à Reims (1-0), au stade Raymond Kopa. Au terme d'une rencontre cadenassée, les Angevins ont concédé le seul et unique but du match la faute à une bévue de son portier Petkovic. En perte de confiance depuis cet hiver, le gardien n'est que l'ombre de lui-même. Habituel numéro 2 dans la hiérarchie des gardiens, le Serbe a été propulsé numéro 1 depuis le départ surprise de Paul Bernardoni, à Saint-Étienne. Un choix assumé par le coach Gérard Baticle, mais qui commence à se retourner contre lui. Plusieurs cadres sont aussi remis en cause. Annoncé partant pour l'Allemagne lors de la trêve hivernale, le jeune Mohamed Ali-Cho marque le pas tandis que Fulgini n'est que l'ombre de lui-même depuis son transfert avorté. À l’issue de la 28e journée, le SCO est resté à la 14e place de Ligue 1, mais a vu des clubs du bas du tableau se rapprocher dangereusement de lui. L’ESTAC (15e) et Clermont Foot (16e) n’ont plus qu’un point de retard sur le club Anjou. Premier relégable, les Stéphanois sont à seulement 3 points des Angevins...

16/03/22 - 11:00 - L'OM veut lancer son sprint final face à Nice Sous pression après les résultats de ses concurrents directs, les Phocéens ont réussi à franchir l'obstacle brestois sans trop de soucis (4-1), en clôture de la 28e journée de Ligue 1. Privé de Dimitri Payet, l'OM s'est remis une nouvelle fois à ses hommes forts du moment. Bien lancé par Milik en profondeur, le Brésilien Gerson a ouvert le score dès la troisième minute de jeu, avant que le Polonais ne réalise le but du break d'une belle tête décroisée sur un corner d'Amine Harit. Le Marocain, justement, a réalisé sa meilleure performance sous les couleurs de l'OM, inscrivant un but et délivrant une passe décisive. Dans une fin de saison chargée avec la Conférence Europa League, le retour en forme d'Harit, tout comme celui de Pape Gueye, aligné au milieu de terrain, sont autant de bonnes nouvelles pour Jorge Sampaoli. Deuxième de Ligue 1 grâce à un plus grand nombre de but marqué, Marseille regarde vers la prochaine journée de championnat et le choc face à l'OGC Nice, dimanche à 20h45. En cas de succès à domicile, les coéquipiers de Pau Lopez feront un grand pas en avant pour une qualification directe en Ligue des Champions l'année prochaine.