DIRECT. Ligue 1 : le PSG seul leader de L1, résultats et calendrier

Ligue 1. Le Paris Saint-Germain est désormais le seul leader du classement de la Ligue 1 après son succès à Lyon dimanche lors de la 8e journée de L1. Le point sur les derniers matchs et le classement à jour.

10:30 - OL-Bosz: "Je vais beaucoup boire pour oublier" L'entraîneur de l'Olympique lyonnais Peter Bosz n'avait rien à reprocher à ses joueurs après la défaite contre le Paris Saint-Germain (0-1), dimanche soir lors de la 8e journée de Ligue 1, et n'était pas inquiet pour son poste, après cette troisième défaite de suite en L1: "On sait qu'on jouait contre une très, très bonne équipe avec des joueurs exceptionnels. Contre eux, quand tu recules seulement de dix mètres, tu es en danger. Mais mes joueurs ont tout donné dans ce match, là-dessus il n'y a rien à dire. Je vais beaucoup boire pour oublier (les trois défaites d'affilée, ndlr). Non, sérieusement... On a perdu trois fois oui. Mais je n'avais rien vu à Lorient, et c'était mieux contre Monaco et Paris, a-t-il expliqué en conférence de presse. Donc j'ai un sentiment de progression. On a gagné des matches où je n'étais pas content cette saison... Mais finalement, ce sont les points qui restent les plus importants. (...) Je n'ai peur de personne et de rien. Donc «peur», ce n'est pas le bon mot. Si on ne me laisse pas le temps, c'est comme ça."

10:00 - Troisième défaite d'affilée en Ligue 1 pour l'OL L'Olympique lyonnais a subi contre le Paris Saint-Germain, dimanche soir en clôture de la 8e journée de Ligue 1 (0-1), sa troisième défaite de suite en championnat, après les défaites à Lorient (3-1) et Monaco (2-1) la semaine passée. L'OL pointe déjà à six points du podium après seulement huit journées et à neuf points du leader du classement, le PSG. Un premier bilan qui fragilise forcément Peter Bosz, alors que Lyon ira à Lens (4e) juste après la trêve internationale, avant notamment d'affronter Rennes et Lille au mois d'octobre.

09:30 - PSG-Galtier: "Un grand match" L'entraîneur du Paris Saint-Germain Christophe Galtier a beaucoup aimé la prestation de son équipe à Lyon dimanche (0-1), en clôture de la 8e journée de Ligue 1, même s'il regrettait le fait de ne pas avoir su marquer le deuxième but dans cette rencontre: "Il est plus facile pour les joueurs de courir avec le ballon que sans ballon. Il était important aussi d'avoir un temps de possession élevé qui nous a permis de trouver des failles dans la défense lyonnaise. On a eu beaucoup de mouvements, on aurait pu marquer plus mais Anthony Lopes a été très bon. Le fait de ne pas marquer le deuxième maintien toujours un peu de pression, a-t-il expliqué en conférence de presse après le match. En seconde période, le fait d'avoir fait des changements assez rapides m'a privé de faire d'autres changements. On a été moins mobiles. Mais j'estime que mes joueurs ont fait un grand match face à une équipe difficile à jouer. On a été beaucoup mieux équilibrés, notamment Neymar qui nous a donné un équilibre."

09:00 - Le PSG frappe un grand coup à Lyon Le Paris Saint-Germain a passé avec succès un premier test en Ligue 1 dimanche soir sur la pelouse de l'Olympique lyonnais (0-1), lors de la 8e journée de Ligue 1. Les Parisiens ont gagné grâce à un but inscrit par Lionel Messi, bien servi par Neymar, en début de match (6e) après une très belle séquence parisienne de 22 passes. Le PSG est toujours invaincu après huit matchs cette saison en Ligue 1.

08:30 - Les résultats de la 8e journée de Ligue 1 La 8e journée de Ligue 1 a débuté vendredi soir avec la victoire de Lorient à Auxerre (1-3). Samedi, Lille a battu Toulouse (2-1) tout comme Montpellier a battu Strasbourg (2-1). Dimanche, Monaco est allé s'imposer à Reims (0-3), comme Ajaccio à Brest (0-1), Angers à Nice (0-1) et Troyes à Clermont (1-3). Marseille et Rennes ont fait match nul (1-1), comme Nantes et Lens (0-0). Enfin, le PSG a remporté le duel de cette 8e journée en gagnant sur la pelouse de l'Olympique lyonnais (0-1).

18/09/22 - 20:00 - Lyon est au niveau à domicile contre le PSG Depuis le rachat du PSG par QSI à l'été 2011 et le changement de stature du club parisien, l'Olympique lyonnais est l'un des rares clubs français à avoir su répondre en Ligue 1 face aux Parisiens dans son stade, que ce soit à Gerland ou au Groupama Stadium (depuis 2016). Le bilan des confrontations à Lyon entre les deux clubs est même équilibré, avec quatre victoires chacun et trois nuls. Mais l'OL, légèrement distancé dans la course au podium, ne s'est plus imposé depuis trois saisons à domicile contre le PSG.

18/09/22 - 19:30 - L'OL sous pression Après un début de saison réussi sur le plan comptable avec quatre victoires lors des cinq premières journées de L1, l'Olympique lyonnais vient de subir deux défaites de suite en Ligue 1, à Lorient (3-1) et à Monaco (2-1) dimanche dernier. Avant de recevoir le PSG ce dimanche à l'occasion de la 8e journée de L1, l'OL est dans l'obligation de faire un résultat pour ne pas être déjà décroché dans la course au podium, objectif clairement affiché par la direction lyonnaise avant le début de saison et rappelé par Vincent Ponsot, le directeur du football à l'OL, dans la presse locale cette semaine.

18/09/22 - 18:45 - Bosz pourrait changer de système Pour ce choc face au Paris Saint-Germain à l'occasion de la 8e journée de Ligue 1 (20h45), Peter Bosz est tenté de changer de système de jeu. L'entraîneur de l'OL pourrait titulariser Moussa Dembélé en compagnie d'Alexandre Lacazette devant et passer du 4-3-3 au 4-4-2, avec toujours Tetê et Toko Ekambi sur les côtés et un duo Caqueret-Tolisso au milieu. La composition probable de l'OL: Lopes - Gusto, T. Mendes, Lukeba, Tagliafico - Tetê, Tolisso, Caqueret, Toko Ekambi - M. Dembélé, Lacazette. Du côté du PSG, Christophe Galtier ne devrait lui pas modifier son 3-4-3 malgré l'absence de Presnel Kimpembe, blessé. Comme en Ligue des champions cette semaine, c'est Danilo Pereira qui devrait intégrer la défense à trois avec Marquinhos et Sergio Ramos. La composition probable du PSG: Donnarumma - S. Ramos, Marquinhos, D. Pereira - Hakimi, Verratti, Vitinha, N. Mendes - Messi, Mbappé, Neymar.

18/09/22 - 18:00 - OL-PSG, le choc de cette 8e journée de Ligue 1 L'Olympique Lyonnais affronte le Paris Saint-Germain en clôture de la 8e journée de Ligue 1, ce soir (20h45). Le duel entre ces deux clubs est toujours l'un des temps forts de la saison de Ligue 1 et le match de ce dimanche ne devrait pas déroger à la règle. Toujours invaincu cette saison, le PSG a l'occasion de placer l'OL à neuf points en cas de succès au Groupama Stadium et d'écarter déjà l'un de ses concurrents majeurs au titre.

