DIRECT. Ligue 1 : le score de Lens - Lille et classement à jour

Ligue 1. On joue sur les terrains de Ligue 1 ce samedi 18 septembre 2021. Le RC Lens et le Lille OSC en sont à 0-0 au Stade Bollaert-Delelis. Buts, résultats des matchs, évolution du classement... Toutes les infos en direct.

17:47 - Lens - Lille : C'est la pause à Lentille entre Lens et Lille Le score ne reflète pas vraiment la physionomie du match : après ces 45 premières minutes, la possession de balle est à l’avantage du RC Lens (52% contre 48% pour le Lille OSC), qui s’est d'ailleurs créé le plus d'occasions sérieuses avec 2 tirs cadrés contre 1 tirs cadrés pour le Lille OSC, mais le score est de parité. Suivre Lens - Lille en direct

17:01 - Lens - Lille : ⏱️ C'est parti entre le RC Lens et le Lille OSC ! Le coup d’envoi de ce match entre le RC Lens et le Lille OSC a été donné par Benoit Millot, à Lentille. Suivre Lens - Lille en direct

16:20 - Lille veut s'appuyer sur la Ligue des champions Auteur d'un début de saison laborieux en Ligue 1 (une victoire, deux nuls, deux défaites), le LOSC a retrouvé des couleurs, cette semaine, en Ligue des champions. Malgré le résultat nul concédé contre Wolfsburg, Jonathan David et ses coéquipiers ont livré une prestation plus proche de leurs standards de l'an passé. " On peut prendre ça comme un match référence, sur le fait qu'on peut jouer à ce niveau, qu'on peut se créer des situations, être dangereux, a observé l'attaquant lillois avant d'affronter Lens. Il faut qu'on aborde le derby avec la même intensité, le même engagement (...) On a des points de retard, donc on veut aller chercher ces trois points".

15:39 - Gourvennec : "La dynamique est du côté de Lens" Interrogé vendredi sur les qualités de son adversaire du jour, Jocelyn Gourvennec, l'entraîneur de Lille, a notamment indiqué : "La dynamique est du côté de Lens, ils ont fait un très beau début de saison en Ligue 1, deux victoires et trois nuls, c'est un excellent bilan comptable. Ils sont dans la continuité, faut les féliciter pour ça. Je connais bien Franck Haise, depuis très longtemps. Ils ont fait une très belle saison dernière pour un promu. J'ai la faiblesse de penser que c'est même une équipe qui était taillée pour l'Europe, ils ont un peu manqué leurs tournants sur les trois, quatre derniers matches".

14:58 - Lens a une revanche à prendre Battus à deux reprises la saison passée par le LOSC (3-0 et 4-0), les Lensois espèrent cette fois être à la hauteur de l'événement, comme l'a expliqué cette semaine leur capitaine Yannick Cahuzac : "Nous avons tous un an de plus, une saison de Ligue 1 en plus dans les jambes. On est beaucoup plus mâtures que la saison passée et j’espère qu’on arrivera à le prouver contre Lille. On a des automatismes déjà travaillés l’an passé, on est plus dans le perfectionnement, on se connait mieux. On a plus de certitudes. Je pense que ce sera un tout autre match que la saison dernière. Déjà on aura cette fois notre public, ce sera un atout et j’espère qu’on arrivera à répondre aux attentes".

14:07 - Lens défie son rival lillois Après un début de saison convaincant (deux victoires, trois nuls), le RC Lens rêve aujourd'hui de dominer son voisin lillois sacré l'an passé mais son entraîneur Franck Haise ne s'attend pas à une partie de plaisir. "C’est bien d’avoir 9 points au bout de 6 journées, c’est certain, mais le favori, ça reste le champion de France en titre, a-t-il rappelé cette semaine. Nous, mardi, on regardait la télé pendant qu’eux jouaient en Ligue des Champions, donc on n’est pas tout à fait au même niveau. Le favori, on sait où il est mais on va essayer d’être de bons challengers (...) Il y a un certain nombre d’équipes très difficile à affronter en Ligue 1 mais bien sûr quand on parle du champion et de ses qualités, c’est une épreuve pour nous. Pour gérer un match comme ça, il faudra être performant défensivement, sur les coups de pied arrêtés, mais aussi dans le fait d’être malin, à la hauteur de l’évènement, en sachant gérer les moments clés".

13:34 - Pour Laslandes, il faut laisser du temps aux Girondins Lilian LAslandes, l'ancien attaquant des Girondins de Bordeaux, s'est exprimé vendredi sur la situation de son club de cœur. "Je pense que les Ultras ont bien compris qu'il fallait un peu de patience pour pouvoir reconstruire, a-t-il estimé. Les Girondins sont en reconstruction. Il faut garder cela à l'esprit lorsqu'on vient voir les matchs et laisser un peu de temps à l'entraineur et au club. Même si cette année, on termine dixième et on bien on termine 10e, mais au moins, il y aura quelque chose de construit et je pense que c'est ce qui est important".

12:22 - Adli : "Le groupe a la bonne attitude" Yacine Adli, le milieu de terrain des Girondins de Bordeaux, a réagi aux propos de son entraîneur en indiquant : "Je comprends ce qu'il veut dire quand on voit nos entames de match. On est un peu hésitants, fébriles. On attend que nos adversaires marquent un but voire deux pour réagir. On se dit peut-être à un moment qu'on a peur de mal faire, il faut vite changer ça (...) Tout le monde est conscient de la situation, de ce qu'il s'est passé cet été. Ça n'a pas été facile pour tout le monde mais on a digéré cette période, on peut regarder vers l'avant sereinement. Le groupe est très confiant et adopte la bonne attitude chaque jour à l'entraînement pour faire en sorte d'aller vers de meilleurs résultats".

11:17 - Petkovic (Bordeaux) veut chasser les doutes L'entraîneur des Gironds de Bordeaux, actuelle lanterne rouge de Ligue, a tenté d'analyser ce début de championnat raté, jeudi, devant la presse. "Parfois, je peux déceler une certaine peur, un certain scepticisme, a-t-il analysé. Il faut éviter ce genre de sensation et se sentir plus libre, comme en seconde période lors du dernier match. On ne fait pas assez pour gagner, on entre sur le terrain sans la volonté de faire plus pour prendre les trois points".

10:32 - Neyou (ASSE) : "On veut se faire du bien" 2galement présent en conférence de presse cette semaine, Yvan Neyou, le milieu de terrain de l'ASSE, a notamment indiqué : "Après cinq journées de championnat, il n’y a rien de fixé. La saison dernière, à la même époque, on avait dix points, on occupait les premières places et tout le monde nous voyait faire une meilleure saison que celle qu’on a faite. Aujourd’hui et dans l’immédiat, il n’y a pas de danger mais tout le monde a conscience que la situation est compliquée. Face à Bordeaux, on veut se faire du bien et faire du bien à ceux qui nous suivent".

09:40 - Claude Puel s'attend à "un match de costauds" L'entraîneur de l'AS Saint-Etienne a évoqué cette semaine de le début de saison raté de son équipe en Ligue 1 : "C’est un mauvais départ. À nous d’y faire face. Les trois premiers matches étaient intéressants même s’ils auraient pu être mieux récompensés. Je pense notamment au déplacement à Lens. Les deux derniers, à Marseille et Montpellier, n’ont pas été suffisants. Nous n’avons pas été performants, notamment sur certaines périodes. On doit corriger ça (...) Notre calendrier n’est pas facile, mais c’est comme ça. Ça doit être un challenge et il faut le relever. On va jouer Bordeaux qui est dans la même situation que nous. Ce sera un match de costauds avant un enchaînement Monaco - Nice - Lyon".

09:00 - Deux matchs au programme aujourd'hui Après Strasbourg - Metz hier, un autre derby est au menu de la 6ème journée de Ligue 1 ce samedi, avec le choc Lens - Lille à partir de 17 heures. La journée se poursuivra à 21 heures avec un classique du foot français entre Saint-Etienne et Bordeaux qui sera aussi un duel de mal classés puisque les Verts et les Girondins occupent les deux dernières places du classement après cinq journées.

17/09/21 - 22:50 - Strasbourg - Metz : ⌛ Fin du match (3-0) ! Au cours de cette rencontre, le RC Strasbourg a cadré moins de tirs (5 contre 6 pour FC Metz) et a eu moins souvent la maîtrise du ballon que son adversaire (41%-59%). Pourtant, ce sont bien les Strasbourgeois qui qui s’imposent aujourd’hui (3-0). Le FC Metz n’a pas su faire preuve de réalisme pour espérer redresser la barre dans cette confrontation. Suivre Strasbourg - Metz en direct

17/09/21 - 22:03 - Strasbourg - Metz : Début de la 2e période C’est reparti entre le RC Strasbourg et le FC Metz, à Strasbourg, où Eric Wattellier signale le coup d’envoi. Le rappel du score : 3-0. Suivre Strasbourg - Metz en direct

17/09/21 - 21:47 - Strasbourg - Metz : C'est la mi-temps à Strasbourg entre Strasbourg et Metz Le FC Metz a plutôt la maîtrise du ballon mais manque cruellement d’efficacité : à la mi-temps, la possession de balle est légèrement en faveur de Metz (59% contre 41%), mais c’est Strasbourg qui a réussi le plus grand nombre de tirs cadrés (4 contre 2) et qui a pris l’avantage à la marque (3-0). Suivre Strasbourg - Metz en direct

17/09/21 - 21:40 - Strasbourg - Metz : ⚽ But pour le RC Strasbourg (3-0) ! Et de 3 pour le RC Strasbourg ! Habib Diallo s'illustre à la 40e minute de jeu de cette 1e mi-temps ! Ça commence à sentir le roussi pour le FC Metz. Le score est de 3-0 au Stade de la Meinau. Suivre Strasbourg - Metz en direct

17/09/21 - 21:26 - Strasbourg - Metz : ⚽ Deuxième but pour le RC Strasbourg (2-0) ! Habib Diallo inscrit un nouveau but pour le RC Strasbourg, qui double donc la mise à la 26e minute de jeu dans cette 1e mi-temps, au Stade de la Meinau. Les Strasbourgeois semblent bien partis pour s'imposer ! Suivre Strasbourg - Metz en direct

17/09/21 - 21:06 - Strasbourg - Metz : ⚽ Ouverture du score pour le RC Strasbourg (1-0) ! 1 à 0 au Stade de la Meinau ! Le RC Strasbourg lance les hostilités à la 6e minute dans cette 1e mi-temps, avec un but de Ludovic Ajorque. Les Messins sont désormais contraints de réagir ! Suivre Strasbourg - Metz en direct

17/09/21 - 21:00 - Strasbourg - Metz : ⏱️ C'est parti entre le RC Strasbourg et le FC Metz ! Le match débute à Strasbourg, où Eric Wattellier donne le coup d’envoi de Strasbourg - Metz. Suivre Strasbourg - Metz en direct

17/09/21 - 20:46 - Les cinq dernières confrontations entre Strasbourg et Metz A quelques minutes du coup d'envoi du premier match de cette 6e journée de Ligue 1 par Eric Wattellier, au Stade de la Meinau, retour sur les cinq dernières confrontation entre Strasbourg et Metz. Et c'est peu dire que le derby est généralement serré. Le 14 février dernier, Metz s'était incliné chez lui par 2 buts à 1 face aux Alsaciens après avoir décroché un nul à l'aller, le 13 décembre, à Strasbourg (2-2). Les deux clubs se sont affrontés en amical le 15 août 2020 et c'est Metz qui l'avait alors emporté à domicile (3-2). La saison précédente, Metz s'était aussi imposé chez lui (1-0) en janvier 2020, après un nul à Strasbourg en tout début de saison (1-1).

17/09/21 - 20:21 - Le dernier match de Strasbourg en Ligue 1 Strasbourg sort pour sa part d'une mauvaise soirée de Ligue 1 la semaine dernière. Avant de recevoir Metz, le club alsacien s'est rendu à Lyon lors de la précédente journée où il a chuté. L’avantage final au score (3-1) de l'Olympique Lyonnais est d'ailleurs plutôt logique au regard des chiffres proposées à l’issue de cette rencontre. Les Lyonnais ont en effet un léger avantage en termes de possession de balle mais se sont aussi et surtout montrés plus dangereux en cadrant davantage de frappes ce soir là (8 tirs contre 5 pour RC Strasbourg).

17/09/21 - 19:57 - Le dernier match de Metz en Ligue 1 Le FC Metz arrive à Strasbourg après la réception de Troyes la semaine passée. Et les Lorrains ont finalement assez mal mené leur affaire. Au terme de ce match, la possession de balle s’établit en effet largement à son avantage (63%-37%), un penalty aurait même pu être sifflé en leur faveur, mais c’est l'ESTAC Troyes qui s’est finalement créé le plus d’opportunités avec 5 tirs cadrés, contre 1 seul pour le FC Metz, et qui l’a finalement emporté sur le score de 0-2.

17/09/21 - 19:19 - Les compos probables de ce Strasbourg-Metz A un peu moins de deux heures du match d'ouverture de la 6e journée de Ligue 1, voici les compositions probables des deux équipes qui entreront sur le terrain à 21 heures. RC Strasbourg : Sels - Djiku, Nyamsi, Le Marchand - Guilbert, Thomasson, Prcic, Bellegarde, Liénard (cap) - H. Diallo, Ajorque. FC Metz : Oukidja - Bronn (cap), Kouyaté, Udol - Centonze, Maïga, Pajot, Sarr, Delaine - Niane, De Préville.

17/09/21 - 18:53 - Julien Stephan estime que Strasbourg "doit gagner en intensité" En conférence de presse d'avant match hier, l'entraîneur du RC Strasbourg Julien Stephan a reconnu lui aussi que son équipe traversait un début de saison mitigé. "On doit gagner en intensité" a jugé le tacticien alsacien. Et de miser sur ce derby à domicile pour se relancer : "On connaît l'importance que cela représente pour le public et pour nous aussi, même si un match qui ne vaut que trois points. On a bien conscience de l'importance pour le public, surtout qu'ils en ont été privés la saison dernière", estime l'entraîneur qui ne veut pas décevoir pour cette occasion. "J'ai vécu des derbys dans d'autres régions (au Stade Rennais - NDR), et j'en connais l'importance dans chaque région. Je sais ce que cela peut représenter pour toutes ces personnes".