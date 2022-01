DIRECT. Ligue 1 : plusieurs chocs au programme, le classement

10:45 - Brest pourra compter sur sa recrue Satriano

Le Stade Brestois 29 a enregistré dans la semaine le prêt du jeune attaquant de l'Inter, Martin Satriano. L'Uruguayen de 20 ans, prêté jusqu'à la fin de la saison dans le Finistère, pourrait fait ses grands débuts ce samedi face à Lille lors de la 22e journée de Ligue 1, mais ne devrait pas être titulaire. "C’est un jeune joueur, à l’aise techniquement dans le jeu combiné. Mais c’est un gamin, il n’a pas beaucoup joué à l’Inter, a expliqué Michel Der Zakarian, l'entraîneur de Brest, en conférence de presse. Mais quand on voit les joueurs qu’il y a là-bas, et la concurrence à son poste… À lui de montrer ses qualités. Mais on ne va pas tout de suite le mettre au feu."