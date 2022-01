DIRECT. Ligue 1 : plusieurs matchs reportés, classement et programme de la 20e journée

14:45 - Deux matchs de Ligue 1 reportés ce week-end

Deux matchs de la 20e journée de Ligue 1 sont d'ores et déjà reportés, sur décision de la LFP. Il s'agit des rencontres entre Angers et Saint-Etienne (dont le report était déjà prévue depuis plusieurs jours) et entre Lille et Lorient. Les quatre clubs sont fortement touchés par le Covid-19 et n'ont pas assez de joueurs disponibles pour préparer ces rencontres. La décision pour le match entre le Losc et Lorient était attendue, après les nombreux cas de Covid-19 qui touchent les Merlus (12), mais aussi les Dogues (8).