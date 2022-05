DRIECT. Ligue 1 : l'OM en Ligue des champions, Bordeaux et Metz en Ligue 2... Le classement

Ligue 1. Clap de fin pour le championnat de France de Ligue 1 avec, au bout du suspense, la qualification directe de Marseille en Ligue des champions et la relégation d'un club mythique, Bordeaux.

14:15 - Brest battu par Bordeaux Le calvaire des Girondins de Bordeaux se termine par un succès. C'était la dernière des Marines et Blancs en Ligue 1 avant, au moins, une année. Les joueurs de David Guion finissent officiellement derniers du Championnat mais ont terminé celui ci par un succès en Bretagne sur la pelouse de Brest (4-2). Les Brestois terminent à la 11e place du classement soit son meilleur classement sur un même exercice au 21e siècle.

13:30 - Lyon s'impose à Clermont Parmi les matches sans enjeux de cette 38e journée de Ligue 1, l'OL a fini avec le sourire ce difficile exercice 2021/2022. Les Gones se sont imposés 2-1 sur la pelouse de Clermont grâce à des buts de Moussa Dembélé et d'Houssem Aouar. Mohamed Bayo a relancé le match peu avant l'heure de jeu mais les Clermontois n'ont jamais pu revenir. L'OL termine donc huitième et ne disputera aucune compétition européenne la saison prochaine.

12:45 - Saint-Étienne jouera les barrages pour le maintien La saison de Saint-Étienne était pas loin de s'arrêter dès ce samedi soir. Les hommes de Pascal Dupraz était mené pendant jusqu'à la 79e minute de jeu sur la pelouse de Nantes. Un but de Ludovic Blas a presque définitivement laissé les Verts sans solution dans cette saison de Ligue 1 si compliquée pour eux. Mais, à la mi-temps, Pascal Dupraz a sorti son joker. Celui-ci se nomme Romain Hamouma. L'ancien Caennais est à la réception d'un centre de Denis Bouanga et inscrit le but de l'espoir pour les Verts, celui du désespoir pour les Messins. Saint-Étienne jouera donc un barrage aller-retour face à Auxerre pour sa survie dans l'élite.

12:00 - Un Nice renversant file en Conference Europa League L'OGC Nice peut grandement remercier Andy Delort. L'attaquant algérien des Aiglons a, à lui tout seul, envoyé son équipe en Conference Europa League. Un triplé en sept minutes a permis aux hommes de Christophe Galtier de renverser totalement la rencontre face à Reims. Les Niçois s'imposent par la plus petite des marges (3-2) mais suffisante pour disputer le tour préliminaire de la C4 la saison prochaine.

11:15 - Rennes se contentera de l'Europa League Les hommes de Bruno Genesio ont connu toutes les émotions ce samedi soir à l'occasion de la 38e et dernière journée de Ligue 1. À deux reprises sur la pelouse de Lille, les Bretons ont été menés à cause de Weah auteur d'un doublé. À la 88e minute l'international américain du LOSC croit donner la victoire aux siens et placer les Rennais à la cinquième position mais Guirassy a sorti de son chapeau une cape de héros pour arracher un point qui fait toute la différence. Grâce à ce but dans les ultimes secondes de l'ancien attaquant d'Amiens, Rennes termine quatrième de cet exercice 2021/2022 et jouera l'Europa League la saison prochaine.

10:30 - L'OM en Ligue des champions La soirée au Vélodrome a été électrique de la première à la 95e minute de jeu. L'OM était bloqué à la troisième place jusqu'au bout du bout de la rencontre face à Strasbourg lors de cette 38e journée de Ligue 1 car Monaco s'imposait sur la pelouse de Lens. Mais les Sang et Or ont des ressources insoupçonées jusqu'au bout du bout et les Olympiens pourront remercier Ganago de son égalisation dans les dernières secondes de la rencontre. Ils pourront aussi être fier de la prestation XXL qu'ils ont proposé ce soir face aux Strasbourgeois qui ne verront pas l'Europe la saison prochaine à cause de cette lourde défaite (0-4).

09:45 - Le PSG et Mbappé à la fête Quoi de mieux que de fêter sa toute récente prolongation de contrat par un triplé ? Kylian Mbappé a encore illuminé de son talent la Ligue 1 qu'il ne quittera pas de si tôt. Le jeune attaquant parisien a annoncé sa prolongation de contrat juste avant la rencontre face à Metz. Et pour la célébrer, l'ancien Monégasque a inscrit un triplé et a participé au large succès du PSG face à Metz (5-0). Avec cette lourde défaite, les Grenats disent adieu à la Ligue 1 et sont relégués.

09:00 - Une pluie de buts pour cette 38e journée de Ligue 1 La Ligue 1 s'est terminé en apothéose ce samedi 21 mai pour la 38e et dernière journée avec 35 buts inscrits. À noter les cartons du PSG et de l'OM qui se sont respectivement imposés 5-0 et 4-0 face à Metz et à Strasbourg.

