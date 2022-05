Ligue 1 : Bordeaux et Saint-Etienne vers la Ligue 2, programme et classement

Cela ressemble à un petit hold-up : à l’issue de cette rencontre, la possession de balle s’établit indiscutablement à l’avantage du Stade Rennais (65% contre 35% pour FC Nantes), qui s’est d'ailleurs créé le plus d'occasions sérieuses avec 5 tirs cadrés contre 3 pour FC Nantes, mais qui est donc défait sur le score de 2-1. Nantes - Rennes en direct

Le jeu est arrêté à Nantes : l'arbitre hésite à siffler un penalty pour le FC Nantes après un geste litigieux dans la surface et fait appel à ses collègues de la vidéo. Nantes - Rennes en direct

Le Stade Rennais résiste tant bien que mal : après ces 45 premières minutes, la possession de balle est en faveur du FC Nantes (40% contre 60% pour le Stade Rennais), qui s’est d'ailleurs créé le plus d'occasions sérieuses avec 1 tirs cadrés contre 2 tirs cadrés pour le Stade Rennais, mais doit se contenter du nul pour le moment (1-1). Nantes - Rennes en direct

Le tableau d'affichage passe à 0 à 1 au Stade de la Beaujoire ! Le Stade Rennais lance les hostilités à la 32e minute dans cette 1e période, avec un but de Flavien Tait. Les Nantais n'ont plus d'autre choix que de réagir ! Nantes - Rennes en direct

Une nette domination en termes de possession de balle (65% contre 35%), plus de tirs cadrés (7 tirs cadrés contre 6), et bien sûr l’avantage au score (4-2) : l'OGC Nice a parfaitement mené cette partie. L'AS Saint-Etienne devra livrer une autre prestation lors de ses prochains matchs. Nice - Saint-Etienne en direct

Hicham Boudaoui vient de trouver la faille à la 80e minute de jeu dans cette 2e mi-temps et permet à ses coéquipiers de faire la course en tête dans ce match contre l'AS Saint-Etienne. Le score passe à 4 à 2 au Allianz Rivera ! Nice - Saint-Etienne en direct

Après avoir fait appel à la VAR, Thomas Leonard rend sa décision définitive : et il offre un but en faveur de l'OGC Nice ! ! Nice - Saint-Etienne en direct

Le jeu est arrêté au Allianz Rivera : Thomas Leonard hésite à accorder ou invalider un but pour l'OGC Nice et fait appel à l'assistance vidéo. Nice - Saint-Etienne en direct

Andy Delort fait trembler les filets et redonne l'avantage à l'OGC Nice à la 62e minute de jeu ! Le choc repart sur de nouvelles bases au Allianz Rivera : 3 à 2 dans cette 2e mi-temps. Nice - Saint-Etienne en direct

Melvin Michel Maxence Bard trouve l'ouverture et réduit l'écart à la 52e minute de jeu dans cette 2e période ! L'OGC Nice remonte à 1 à 2 au Allianz Rivera. Nice - Saint-Etienne en direct

L'OGC Nice a la maîtrise du ballon mais manque cruellement d’efficacité : à la pause, la possession de balle est nettement à l’avantage de l'OGC Nice (70% contre 30% pour l'AS Saint-Etienne), qui s’est toutefois créé moins d’opportunités avec 2 tirs cadrés, contre 3 tirs cadrés pour l'AS Saint-Etienne, et qui souffre sur le score de 0-2. Nice - Saint-Etienne en direct

Zaydou Youssouf inscrit le deuxième but de l'AS Saint-Etienne, qui double donc son avance à la 45e minute dans cette 1e mi-temps, au Allianz Rivera. Les Stéphanois sont en train de prendre les rênes du match ! Nice - Saint-Etienne en direct

Après avoir consulté la vidéo, Thomas Leonard rend sa décision définitive : le but n'est pas accordé à l'OGC Nice. Le score reste inchangé au Allianz Rivera (0-1) ! Nice - Saint-Etienne en direct

Le jeu est arrêté à Nice : l'arbitre hésite à accorder ou invalider un but pour l'OGC Nice et fait appel à l'assistance vidéo. Nice - Saint-Etienne en direct

Le tableau d'affichage passe à 0 à 1 au Allianz Rivera ! L'AS Saint-Etienne ouvre le score à la 13e minute de jeu dans cette 1e mi-temps, avec un but de Denis Bouanga. Les Niçois doivent désormais réagir ! Nice - Saint-Etienne en direct

La décision est tombée pour l'AS Saint-Etienne : et c'est bien un but qui est accordé par Thomas Leonard après le visionnage de la VAR ! Peut-être un tournant dans cette 1e mi-temps ! Nice - Saint-Etienne en direct

11/05/22 - 19:11 - Nice - Saint-Etienne : Un but en suspens au Allianz Rivera

Se dirige-t-on vers un but ou non ? Thomas Leonard a un doute sur la dernière occasion de l'AS Saint-Etienne et va vérifier auprès des assistants vidéo. Nice - Saint-Etienne en direct