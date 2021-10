Ligue 1 : classement, programme TV… Toutes les infos avant la 10e journée

LIGUE 1 2021. Le PSG ouvre le bal de cette nouvelle journée du championnat de France de foot, aujourd'hui, contre Angers. Découvrez le calendrier du week-end, le programme de diffusion TV et toute l'actu des matchs en direct.

17:00 - Angers: Cabot veut jouer son "va-tout" Jimmy Cabot est l'un des hommes forts du SCO d'Angers en ce début de saison réussi. Repositionné en piston droit dans le 3-4-1-2 angevin par Gérald Baticle, l'ancien joueur de Lorient a déjà signé trois passes décisives cette saison en Ligue 1 et a hâte de retrouver le PSG ce vendredi soir, malgré les deux lourdes défaites de la saison dernière (6-1 et 5-0): "On va jouer notre va-tout. On veut gagner chaque match, a-t-il avoué dans les colonnes de L'Equipe. Rennes a été capable de le faire, on a aussi été capables de prendre des points contre les gros (3-0 face à l'OL et 0-0 contre l'OM). Après, il y a toujours ce risque d'en prendre cinq, on le sait, mais y a aussi le risque de le gagner."

16:15 - PSG: Pochettino est "frustré" Privé de ses Sud-Américains pour ce match face à Angers, Mauricio Pochettino ne veut pas pour autant se chercher "d'excuses". Face au SCO, ce vendredi soir à 21h, il attend une réaction de ses joueurs après la défaite à Rennes il y a deux semaines. "Ce n'est pas toujours évident et on est frustrés de ne pas avoir tous nos joueurs pour ce match mais c'est comme ça. On a un effectif important et pour les joueurs qui seront sur le terrain, c'est l'occasion d'être compétitifs et de grandir." Ce sera certainement le cas pour Danilo Pereira, Julian Draxler ou encore Rafinha.

15:30 - Les Sud-Américains absents Pour cette 10e journée de Ligue 1, Mauricio Pochettino sera privé de ses joueurs appelés en sélection en Amérique du Sud, qui ont joué jeudi soir un dernier match des éliminatoires pour la Coupe du monde, à l'image de Neymar, buteur et passeur face à l'Uruguay (4-1). L'entraîneur argentin du PSG devra, face à Angers ce vendredi soir, faire sans six joueurs, et non des moindres: Lionel Messi, Leandro Paredes, Angel Di Maria, Neymar, Marquinhos et Keylor Navas, qui s'est blessé en sélection costaricaine.

14:45 - Paris veut se reprendre Après sa défaite à Rennes avant la trêve internationale (0-2), le Paris Saint-Germain a l'intention de reprendre sa marche en avant face à Angers, actuel quatrième de Ligue 1 après un bon début de saison, même si le club angevin pointe à 8 longueurs des Parisiens avant le match de ce soir. Avant d'accueillir Le RB Leipzig en Ligue des champions la semaine prochaine, le PSG est attendu et la réaction des hommes de Mauricio Pochettino sera scrutée.