Ligue 1 : date de reprise, calendrier, diffusion TV... Toutes les infos

LIGUE 1 2020 - Les dates prévues pour les matchs de la prochaine saison de Ligue 1 sont désormais connues : la 1ère journée aura lieu le week-end du 22 août et le championnat se terminera le 23 mai. Découvrez le calendrier global.

[Mis à jour le 30 juin 2020 à 18h01] La Ligue de football professionnel a rendu son verdict, le 26 juin, au sujet du calendrier général des compétitions françaises de football, et en particulier celui de la Ligue 1 . Comme pressenti, le programme détaillé de l'ensemble des matchs de Ligue 1 n'a pas été communiqué, mais les dates des 38 journées ont été révélées. Voici les précisions apportées par la LFP :

"En Ligue 1 Uber Eats, la 1ère journée de la saison 2020/2021 est programmée le week-end du 22 et 23 août 2020 .

. En lien avec l'UEFA et en raison des finales d'Europa League et de Champions League prévues respectivement les 21 et 23 août, le déroulé de cette première journée subira quelques aménagements pour éviter les concurrences de programmation.

Cinq journées de Ligue 1 Uber Eats (J15, J17, J18, J20 et J23) auront lieu en semaine.

La 17ème journée, programmée le mercredi 23 décembre 2020, sera la dernière journée de l'année civile avant la trêve hivernale.

La reprise du championnat en 2021 (18ème journée) aura lieu en semaine, le mercredi 6 janvier 2021.

La dernière journée des matchs aller (19ème journée) aura lieu le week-end du 9 janvier 2021 tandis que la première des matchs retour (20ème journée) aura lieu le mercredi 20 janvier 2021.

La 38ème et dernière journée de Ligue 1 Uber Eats pour la saison 2020/2021 a été placée au dimanche 23 mai 2021 (multiplex).

Les barrages de Ligue 1 Uber Eats, opposant le 18ème de la saison de Ligue 1 Uber Eats au vainqueur des Play-offs de Ligue 2 BKT, sont eux fixés les jeudi 27 mai (aller) et dimanche 30 mai 2021 (retour)".

Le calendrier de la prochaine saison de Ligue 1 a donc été officialisé, avec une date de reprise fixée au week-end du samedi 22 et du dimanche 23 août 2020. Le championnat se terminera avec la 38e journée le dimanche 23 mai 2021 (tous les matchs se dérouleront au même moment dans un format multiplex). Le calendrier détaillé de chaque journée, avec les affiches au programme, sera dévoilé ultérieurement.

Jusqu'à l'an passé, c'est Canal+ (3 matchs par journée) et beIN Sports (7 matchs par journée) qui assurait la retransmission des matchs de Ligue 1 à la télévision. A partir de cette saison 2020-201, et pour une période courant jusqu'en 2024, c'est Mediapro qui a récupéré la majorité des droits TV du championnat de France de foot. Le nouveau diffuseur, via sa chaîne Téléfoot, proposera 8 matchs par journée, tandis que Canal+ conserve la diffusion de 2 matchs par journée (samedi à 21h et dimanche à 17h. La répartition des matchs :