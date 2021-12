DIRECT. Ligue 1 : la bonne opération de l'OM, les résultats et classement

Ligue 1. Grâce à sa victoire sur la pelouse du FC Nantes, l'Olympique de Marseille reprend la 2e place du classement de la Ligue 1 alors que le PSG a été tenu en échec par Nice. Le classement.

En direct

Recevoir nos alertes live !

12:30 - Pochettino : "On méritait de gagner" Mauricio Pochettino était frustré en conférence de presse après le match nul face à Nice. "On était meilleurs aujourd'hui (mercredi). On s'est procuré des occasions mais on n'a pas marqué. On méritait de gagner. C'est comme ça. Dans la saison, ça arrive des matches comme celui-là. On joue de la manière qu'on doit jouer avec les moyens qu'on a aujourd'hui. On s'améliore petit à petit. On est premiers en Ligue 1 et qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. On doit continuer à s'améliorer pour être prêts pour les moments décisifs."

12:00 - Enclencher une "nouvelle dynamique" pour Genesio Bruno Genesio, entraîneur de Rennes, a réclamé une "nouvelle dynamique" de la part de son équipe après la défaite face à Lille. "On a fait une bonne entame et puis on a un peu tout confondu. On a voulu aller trop vite, on s'est beaucoup déséquilibré et on a favorisé les attaques rapides de Lille [...]. On ne peut pas toujours gagner 4-1 ou 3-0, il faut savoir être patient et gagner les matches 1-0 comme on a fait contre Strasbourg. On a voulu aller trop vite. On a joué long, perdu beaucoup de ballons parce qu'on n'a pas pris le temps de construire nos attaques..."

Amazon pass ligue 1 Suivez la Ligue 1 sur Amazon Prime Vidéo pour 9,99 € / mois pendant trois mois (puis 12,99 € / mois). Offre sans engagement réservée aux abonnés Amazon Prime.

Découvrir l'offre

11:30 - Galtier : "On a fait un bon match" "On a fait un bon match et je ne veux pas que l'on dise qu'on a joué un petit Paris. On a joué un très bon Paris et des joueurs qui enchaînent les matches. Évidemment, il vaut mieux jouer le PSG sans Neymar ou Verratti, on voit ce que ce dernier a apporté quand il est entré. C'est une réelle performance : on est la première équipe à faire un résultat nul et à ne pas encaisser de but ici" a analysé le coach de Nice.

11:17 - Dante : "Nous sommes très fiers" Le capitaine de Nice était très heureux de la performance de ses coéquipiers après le match nul arraché face à Paris. "Nous sommes très fiers de notre prestation, malgré le fait qu’on voulait attaquer un peu plus et plus contrôler la possession. Mais je pense que toute l’équipe a fait beaucoup d’efforts. C’est ça qu’on a dû retrouver. Refaire un "clean sheet" était très important, surtout contre le PSG à Paris. Mais il faut vite basculer parce que dimanche on a encore une vraie bataille."

11:00 - Nice accroche le PSG mais passe 4e Les Aiglons sont venus au Parc avec l'ambition de prendre des points, Christophe Galtier a réussi son pari et ramène un bon point du Parc des Princes. En revanche, Nice perd quand même une place au classement et est désormais 4e de la Ligue 1.

10:30 - Lyon s'incline, Bosz inquiet En perdant à domicile dans les dernières minutes face à Reims, Lyon laisse encore échapper des points et s'inquiète. "On ne méritait pas de gagner, il faut être honnête. Dès le début du match, on n'était pas bien. On s'est créé des occasions pendant 20-25 en première mi-temps mais on n'a pas bien joué. Quand tu regardes, c'était pas bon du tout (...) Bien sûr que ça m'inquiète. Dixième, ce n'est pas notre place. Mais on ne joue pas bien en ce moment, on doit retrouver la bonne santé et pas seulement en prenant trois points mais en jouant mieux, en pressant mieux.

09:58 - La bonne opération de l'OM Les Marseillais, en s'imposant 1-0 sur la pelouse du FC Nantes, reprennent la 2e place du classement de la Ligue 1. Dominateurs, les Olympiens se sont seulement imposés 1-0 grâce à un but de Gerson alors que Nantes était à 10 pendant presque une heure.

01/12/21 - 22:54 - PSG - Nice : ⌛ PSG et Nice se quittent sur un score vierge (0-0) Aucune formation n’a finalement réussi à prendre l’avantage au score (0-0). Pourtant, c’est le Paris Saint-Germain qui en termine avec l’avantage des chiffres, concernant la possession de balle (71%-29%) et concernant le nombre de tirs cadrés (4-3). Cette supériorité ne s’est néanmoins pas traduite au tableau d’affichage au cours de ce match. PSG - Nice en direct

01/12/21 - 22:53 - Rennes - Lille : ⌛ Le match Rennes - Lille est terminé (1-2) Le Lille OSC a été en réussite. Au terme de ce match, la possession de balle s’affiche en effet nettement en faveur du Stade Rennais (63% contre 37% pour Lille OSC), mais chacune des deux équipes a le même total de tirs cadrés au compteur (2) et ce sont les Lillois qui terminent avec l’avantage au tableau d’affichage (1-2). Rennes - Lille en direct

01/12/21 - 22:52 - Lyon - Reims : ⌛ Benoit Millot siffle la fin de la rencontre au Groupama Stadium (1-2) A l’issue de cette rencontre, le Stade Reims a cadré moins de tirs (3 contre 4 pour Olympique Lyonnais) et a eu moins souvent la maîtrise du ballon que son adversaire (46%-54%). Pourtant, ce sont bien les Rémois qui terminent avec l’avantage au score (1-2). L'Olympique Lyonnais va devoir faire preuve de plus de réalisme pour espérer mieux lors des prochaines échéances. Lyon - Reims en direct

01/12/21 - 22:52 - Clermont - Lens : ⌛ Pas de vainqueur au Stade Gabriel Montpied (2-2) Malgré un très net avantage au niveau de la possession de balle (60% - 40%), le Clermont Foot n’a pas fait la différence au score. Le RC Lens, qui en termine aussi avec un nombre de frappes cadrées inférieur à son adversaire (6 - 3), peut s’estimer heureux de repartir avec le match nul (2-2). Clermont - Lens en direct

01/12/21 - 22:51 - Nantes - OM : ⌛ Eric Wattellier siffle la fin du match au Stade de la Beaujoire (0-1) Une indiscutable supériorité en termes de possession de balle (74% contre 26%), plus de tirs cadrés (5 tirs cadrés contre 1), et bien sûr l’avantage au score (0-1) : l'Olympique Marseille a bien mené cette confrontation. Le FC Nantes devra livrer une autre prestation pour espérer mieux lors des prochaines échéances. Nantes - OM en direct

01/12/21 - 22:50 - Lyon - Reims : ⚽ But signé Hugo Ekitike au Groupama Stadium (1-2) ! But en faveur du Stade Reims, inscrit par Hugo Ekitike à la 90e minute de jeu dans cette 2e période ! Le duel est relancé pour les Rémois qui reprennent l'avantage sur l'Olympique Lyonnais au Groupama Stadium. Lyon - Reims en direct

01/12/21 - 22:43 - Rennes - Lille : ⚽ But : le Stade Rennais réduit l'écart au Roazhon Park (1-2) ! Le Stade Rennais réduit l'écart dans ce duel contre le Lille OSC, grâce à un but signé Benjamin Bourigeaud à la 85e minute de jeu dans cette 2e période. Nous voilà à 1 à 2 au Roazhon Park. Rennes - Lille en direct

01/12/21 - 22:41 - Clermont - Lens : Carton rouge pour Yadaly Diaby (Clermont Foot) ! Yadaly Diaby, le joueur de le Clermont Foot, récolte un carton rouge à la 86e minute, dans cette 2e mi-temps. Clermont - Lens en direct

01/12/21 - 22:40 - Clermont - Lens : Expulsion dit la VAR ! La décision est tombée pour le Clermont Foot : et c'est un carton rouge que sort Amaury Delerue apès avoir consulté la VAR ! Peut-être un tournant dans cette 2e mi-temps ! Clermont - Lens en direct

01/12/21 - 22:39 - Clermont - Lens : Amaury Delerue demande la VAR Se dirige-t-on vers une expulsion ? Amaury Delerue a un doute sur le dernier fait de jeu et consulte la vidéo. Clermont - Lens en direct

01/12/21 - 22:23 - Lyon - Reims : ⚽ But : l'Olympique Lyonnais revient au score (1-1) ! Le match est relancé : l'Olympique Lyonnais égalise à la 66e minute de jeu dans cette 2e mi-temps. C'est Karl Toko Ekambi qui a remis les compteurs à zéro. 1 à 1 au Groupama Stadium ! Lyon - Reims en direct

01/12/21 - 22:22 - Clermont - Lens : Il y a bien but selon la VAR ! La décision est tombée pour le Clermont Foot : et c'est bien un but qui est accordé par Amaury Delerue après le visionnage de la VAR ! Peut-être un tournant dans cette 2e période ! Clermont - Lens en direct

01/12/21 - 22:22 - Clermont - Lens : Un but en suspens au Stade Gabriel Montpied Le jeu est arrêté au Stade Gabriel Montpied : l'arbitre hésite à accorder ou invalider un but pour le Clermont Foot et fait appel à ses collègues de la vidéo. Clermont - Lens en direct

01/12/21 - 22:22 - Clermont - Lens : ⚽ Egalisation du Clermont Foot (2-2) ! Mohamed Bayo fait trembler les filets et remet le Clermont Foot sur les rails à la 65e minute de jeu dans cette 2e mi-temps. Tout est à refaire pour les Lensois. Clermont - Lens en direct

01/12/21 - 22:13 - Lyon - Reims : ⚽ Ouverture du score pour le Stade Reims (0-1) ! 0 à 1 au Groupama Stadium ! Le Stade Reims débloque les compteurs à la 56e minute dans cette 2e mi-temps, avec un but de Wout Faes. Les Lyonnais doivent désormais réagir ! Lyon - Reims en direct

01/12/21 - 22:06 - PSG - Nice : Début de la 2e mi-temps La 2e mi-temps démarre entre le Paris Saint-Germain et l'OGC Nice, à Paris, où Clément Turpin signale le coup d’envoi. Le rappel du score : 0-0. PSG - Nice en direct

01/12/21 - 22:03 - Nantes - OM : Début de la 2e mi-temps Le coup d’envoi de la 2e mi-temps a été donné par l’arbitre de la rencontre, au Stade de la Beaujoire. Le score est de 0-1. Nantes - OM en direct