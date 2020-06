Ligue 1 : le classement validé mais Toulouse et Amiens sauvés ?

LIGUE 1 - Le Conseil d'Etat, saisi par Lyon, Amiens et Toulouse, qui contestaient le classement entériné par la Ligue, a tranché : la fin de saison est confirmée, les positions aussi mais les relégations du club picard et du TFC sont "suspendues". Se dirige-t-on vers une Ligue 1 à 22 clubs pour la saison prochaine ?

[Mis à jour le 9 juin 2020 à 17h18] Cette fois, la saison 2019/2020 de Ligue 1 est définitivement terminée. Le Premier ministre l'avait annoncé dès le mardi 28 avril en pleine crise du coronavirus, la Ligue de football (LFP) l'avait confirmé le jeudi 30 avril, en établissant un classement sur la base d'un un indice de performance prenant en compte le nombre de points marqués sur tous les matchs joués, le Conseil d'Etat l'a entériné ce mardi 9 juin. La juridiction a donc validé la fin de saison et les positions de chaque club au classement mais a apporté une nuance de taille, en décidant la suspension des relégations d'Amiens et de Toulouse (les deux clubs, avec Lyon, qui avaient saisi le Conseil d'Etat) et "ordonne" à la Ligue "de réexaminer la question du format de la Ligue 1 pour la saison 2020-2021". Cela signifie-t-il que la prochaine saison de Ligue 1 se jouera à 22 ? Ou bien, hypothèse moins probable, que les montées de Lens et de Lorient, promus en Ligue 1 seront annulées ? Réponse dans les heures à venir.

En revanche, Lyon et son président Jean-Michel Aulas, qui avaient eux aussi saisi le Conseil d'Etat, n'ont pas eu gain de cause. Ils espéraient en effet que la Ligue 1 puisse reprendre afin notamment de garder l'espoir d'une qualification européenne (l'OL termine seulement 7e du classement). Le Conseil d'Etat a donc rejeté ce recours.

Le rappel du classement de la Ligue 1

Le classement final de la saison 2019 / 2020



https://t.co/DsKXvMFXgd pic.twitter.com/L0P6CNpFfV — Ligue 1 Conforama (@Ligue1Conforama) April 30, 2020

Le PSG, l'OM et Rennes sont qualifiés pour la Ligue des champions, Lille pour la Ligue Europa, tandis que le cinquième et le sixième peuvent aussi espérer participer à la "petite" Coupe d'Europe en fonction du résultat de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue (si les vainqueurs des trophées sont déjà qualifiés pour l'Europe via le championnat, ils libèrent une place supplémentaire).

Le communiqué complet du Conseil d'Etat