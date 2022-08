Ligue 1 : la VAR fait des siennes dans le match Reims - Clermont ! Résultats et classement

Ligue 1. La Ligue 1 reprend ses droits ce dimanche 14 août 2022. Suivez en direct tous les buts, les résultats, l'évolution du classement et toutes les infos en direct.

En direct

Recevoir nos alertes live !

16:07 - Reims - Clermont : La VAR confirme la faute ! Après avoir fait appel à la VAR pour des soupçons de faute dans la surface, Johan Hamel fait part de sa décision définitive : penalty pour le Clermont Foot ! Reims - Clermont en direct

16:06 - Reims - Clermont : Arbitrage vidéo en cours pour une faute dans la surface ! Le jeu est arrêté au Stade Auguste Delaune : Johan Hamel hésite à siffler un penalty pour le Clermont Foot après un geste litigieux dans la surface et fait appel à la VAR. Reims - Clermont en direct

Offre partenaire : Pariez en ligne sur ce match ! Pariez sur Winamax et recevez gratuitement jusqu'à 200 euros en cadeaux pour l'ouverture d'un compte. C'est parti !

16:03 - Reims - Clermont : Carton rouge pour Emmanuel Agbadou (Stade Reims) ! L'arbitre, Johan Hamel, sanctionne d'un carton rouge Emmanuel Agbadou, le joueur du Stade Reims. Reims - Clermont en direct

16:03 - AJ Auxerre - Angers : Début de la 2e mi-temps Le coup d’envoi de la 2e mi-temps vient d’être donné par Ruddy Buquet, au Stade de l'Abbe-Deschamps. Le score est de 2-1. AJ Auxerre - Angers en direct

16:02 - Troyes - Toulouse FC : Début de la 2e période Le coup d’envoi de la 2e mi-temps vient d’être donné par Marc Bollengier, au Stade de l'Aube. Le score est de 0-1. Troyes - Toulouse FC en direct

16:02 - AC Ajaccio - Lens : Début de la 2e mi-temps La 2e mi-temps démarre entre l'AC Ajaccio et le RC Lens, à Ajaccio, où Stephanie Frappart siffle le coup d’envoi. Le rappel du score : 0-0. AC Ajaccio - Lens en direct

16:01 - Reims - Clermont : Début de la 2e période La 2e mi-temps démarre entre le Stade Reims et le Clermont Foot, à Reims, où Johan Hamel donne le coup d’envoi. Le rappel du score : 2-0. Reims - Clermont en direct

15:47 - AJ Auxerre - Angers : Les joueurs sont au vestiaire au Stade de l'Abbe-Deschamps L'Angers SCO tient le ballon mais n'arrive pas à l'exploiter : après ce premier acte, la possession de balle est légèrement à l’avantage d'Angers SCO (59% contre 41%), mais c’est l'AJ Auxerre qui a réussi le plus de tirs cadrés (2 contre 1) et qui mène au score (2-1). AJ Auxerre - Angers en direct

15:46 - AC Ajaccio - Lens : Ajacciens et Lensois sont au vestiaire Le RC Lens domine en vain pour le moment : à la mi-temps, la possession de balle est en effet largement à l’avantage du RC Lens (66% contre 34% pour l'AC Ajaccio), qui s’est d'ailleurs créé le plus d'occasions sérieuses avec 2 tirs cadrés contre 1 tirs cadrés pour l'AC Ajaccio, mais doit se contenter du nul pour le moment (0-0). AC Ajaccio - Lens en direct

15:46 - Troyes - Toulouse FC : La pause est en cours au Stade de l'Aube Le match est bien lancé pour leToulouse FC : à la pause, la possession de balle est largement en faveur duToulouse FC (60% contre 40% pour l'ESTAC Troyes), qui s’est d'ailleurs créé le plus d'occasions sérieuses avec 1 tirs cadrés contre 0 tirs cadrés pour l'ESTAC Troyes et qui mène donc logiquement dans cette confrontation (0-1). Troyes - Toulouse FC en direct

15:46 - Reims - Clermont : Les joueurs rentrent au vestiaire au Stade Auguste Delaune Les statistiques témoignent de la domination du Stade Reims : à la pause, la possession de balle est légèrement à l’avantage du Stade Reims (52% contre 48% pour le Clermont Foot), qui s’est également procuré le plus d'occasions sérieuses avec 5 tirs cadrés contre 1 tirs cadrés pour le Clermont Foot et qui mène donc assez logiquement dans cette rencontre (2-0). Reims - Clermont en direct

15:41 - AC Ajaccio - Lens : Début du match au Stade Francois Coty ! Le match débute à Ajaccio, où l’arbitre vient de donner le coup d’envoi de AC Ajaccio - Lens. AC Ajaccio - Lens en direct

15:36 - Troyes - Toulouse FC : But de Yasser Larouci contre son camp (0-1) ! Le score passe à 0 à 1 dans ce Troyes - Toulouse FC au Stade de l'Aube. Et c'est Yasser Larouci qui pénalise son équipe et offre un but auToulouse FC à la 36e minute de jeu dans cette 1e mi-temps. Troyes - Toulouse FC en direct

15:29 - Reims - Clermont : Penalty transformé par Folarin Balogun (2-0) ! Et c'est le but ! Le Stade Reims glane un but sur ce penalty de Folarin Balogun. Le score passe à 2-0 au Stade Auguste Delaune ! Reims - Clermont en direct

15:28 - Reims - Clermont : Penalty pour le Stade Reims ! Johan Hamel siffle un penalty pour du Stade Reims. Le score pourrait bientôt évoluer du côté du Stade Auguste Delaune. Reims - Clermont en direct

15:22 - Reims - Clermont : Penalty transformé par Kamory Doumbia (1-0) ! Et c'est Kamory Doumbia qui se charge de transformer ce penalty pour le Stade Reims ! Le ballon finit dans les filets adverses et le score passe à 1 à 0 au Stade Auguste Delaune. Reims - Clermont en direct

15:22 - AJ Auxerre - Angers : But : l'Angers SCO réduit l'écart au Stade de l'Abbe-Deschamps (2-1) ! Loïs Diony vient de réduire le score à la 22e minute de jeu dans cette 1e période ! Mais les Auxerrois ont encore l'avantage au score. AJ Auxerre - Angers en direct

15:09 - AJ Auxerre - Angers : But de Cédric Hountondji contre son camp (2-0) ! Le tableau d'affichage passe à 2 à 0 dans ce AJ Auxerre - Angers au Stade de l'Abbe-Deschamps. Et c'est Cédric Hountondji qui envoie la balle dans ses propres buts et offre un but à l'AJ Auxerre à la 10e minute dans cette 1e période. AJ Auxerre - Angers en direct

15:04 - AJ Auxerre - Angers : Julian Jeanvier ouvre le score pour l'AJ Auxerre (1-0) ! Le premier but de cette confrontation est signé Julian Jeanvier à la 4e minute de jeu dans cette 1e période ! Le duel tourne à l'avantage de l'AJ Auxerre au Stade de l'Abbe-Deschamps. Les Angevins sont obligés de réagir. AJ Auxerre - Angers en direct

15:00 - Troyes - Toulouse FC : Marc Bollengier donne le coup d'envoi de Troyes - Toulouse FC ! Le coup d’envoi de cette rencontre entre l'ESTAC Troyes et leToulouse FC vient d’être donné par l’arbitre de la rencontre, au Stade de l'Aube. Troyes - Toulouse FC en direct

15:00 - AJ Auxerre - Angers : Ruddy Buquet donne le coup d'envoi de AJ Auxerre - Angers ! C’est parti à Auxerre, où Ruddy Buquet vient de donner le coup d’envoi de AJ Auxerre - Angers. AJ Auxerre - Angers en direct

15:00 - Reims - Clermont : Johan Hamel lance le match entre le Stade Reims et le Clermont Foot à Reims ! C’est parti à Reims, où l’arbitre donne le coup d’envoi de Reims - Clermont. Reims - Clermont en direct

12:30 - Le programme de la journée À l'affiche de ce dimanche de Ligue 1 : le multiplex de 15h avec les matches entre Ajaccio et Lens, Auxerre et Angers, Reims et Clermont et Troyes et Toulouse. À 17h05, Nice accueille Strasbourg à l'Allianz Riviera dans un duel qui s'annonce passionnant et la deuxième journée de cette saison 2022/2023 se terminera par le déplacement de l'OM sur la pelouse de Brest avec les débuts attendus de la recrue phare de l'été côté olympien, Alexis Sanchez. À noter que le match entre Lorient et Lyon qui devait se dérouler à 13h a été reporté à une date ultérieure à cause de l'état de la pelouse.

11:45 - Monaco et Rennes se neutralisent (1-1) Il s'agissait d'un choc de la deuxième journée de Ligue 1 et il a tenu ses promesses. L'AS Monaco accueillait le Stade Rennais sous un soleil de plomb. Les Monégasques ont très vite été réduits à 10 après l'exclusion de Youssouf Fofana auteur d'une semelle sur Martin Terrier. Ce sont alors les gardiens de but qui ont été les facteurs essentiels de ce match très animé. Nübel a dégoûté les attaquants rennais alors que Mandanda concède un pénalty après une sortie ratée. Le gardien français se rattrape et sort le pénalty de Disasi avant de réaliser une nouvelle parade exceptionnelle face à Diatta. En deuxième période, Laborde finit par tromper Nübel et la messe semble dite mais Alemdar, qui avait remplacé un Mandanda diminué à la mi-temps, commet l'irréparable et se trompe dans sa relance permettant à Embolo d'ouvrir son compteur avec l'ASM. Finalement, pas de vainqueur en Principauté et Rennes n'a toujours pas connu le succès en championnat.