Ligue 1 : le PSG toujours leader, classement et calendrier

Ligue 1. Avant d'aborder une semaine européenne, le PSG a assuré samedi à Nantes lors de la 6e journée de Ligue 1, tout comme l'OM. Lille et Monaco se sont relancés en gagnant dimanche. Tous les résultats, le classement et les dernières infos sur la Ligue 1 en direct.

09:30 - Monaco-Clement: "On peut encore faire mieux" Ravi du succès de ses joueurs dans le derby à Nice (0-1) dimanche soir en clôture de la 6e journée de Ligue 1, l'entraîneur monégasque Philippe Clement estime que tout n'est pas encore parfait, mais que son équipe est sur le bon chemin: "Sur la première période, la structure était là, la discipline aussi. Mais avec le ballon, il n'y avait pas assez de confiance, cela manquait de mouvements devant. Je voulais que mes joueurs montrent plus, et ils l'ont fait en seconde période. C'était beaucoup mieux. Nous sommes au début d'une saison, avec trois nouveaux éléments dans l'équipe type (Sarr, Camara, Embolo), avec un nouveau système de jeu (le 3-4-3), c'est normal que cela soit imparfait. Il manquait des automatismes. Cela donne beaucoup de confiance de gagner ici, un derby toujours très important, c'est un match de prestige pour nous, pour nos dirigeants, pour nos supporters. Nous avons pris des coups ces dernières semaines, à cause des circonstances. Cela ne donne pas la foi, ni le moral. Mais mes joueurs ont montré en seconde période ce que je veux voir. On peut encore faire mieux."

09:00 - Nice-Favre: "Au niveau du jeu, c'était décevant" L'OGC Nice est tombé de haut dimanche en s'inclinant dans le derby face à Monaco (0-1) en clôture de la 6e journée de Ligue 1. L'entraîneur de l'OGC Nice Lucien Favre a admis au micro de Prime Video que la prestation de ses joueurs avait été décevante, à tous les niveaux. Les Niçois pointent ce lundi matin à la 16e place du classement, la première place non relégable cette saison avec seulement 5 points pris en 6 matchs.

08:30 - Les résultats de la 6e journée de Ligue 1 La 6e journée de Ligue 1 s'est terminée dimanche avec la victoire de l'AS Monaco à Nice dans le derby azuréen (0-1). Auparavant, Troyes et le Stade Rennais ont fait match nul (1-1), comme Reims et Lens (1-1) mais aussi Brest et Strasbourg (1-1). Lorient est allé s'imposer à Ajaccio (0-1), comme Lille à Montpellier (1-3), tandis que Clermont a disposé de Toulouse (2-0). Samedi, l'OM est allé s'imposer à Auxerre (0-2), comme le PSG à Nantes (0-3) tandis que l'OL a facilement battu Angers (5-0).

04/09/22 - 22:40 - Nice - Monaco : Fin de la rencontre au Allianz Rivera (0-1) ! Le score ne reflète pas complètement la physionomie du match. Après ce duel, la possession de balle s’affiche légèrement à l’avantage de l'OGC Nice (52% contre 48% pour AS Monaco), qui s’est d'ailleurs créé le plus d'occasions sérieuses avec 5 tirs cadrés contre 2 pour AS Monaco, mais avec un score final en sa défaveur (0-1). Nice - Monaco en direct

04/09/22 - 22:14 - Nice - Monaco : Ouverture du score pour l'AS Monaco (0-1) ! Nous en sommes à 0 à 1 au Allianz Rivera ! L'AS Monaco ouvre le score à la 69e minute dans cette 2e mi-temps, avec un but de Breel Embolo. Les Niçois sont obligés de réagir ! Nice - Monaco en direct

04/09/22 - 22:12 - Nice - Monaco : La VAR ne voit pas de faute La décision est tombée pour l'AS Monaco alors que la VAR a été requise suite à un geste litigieux dans la surface : et il n'y aura pas de penalty ! Pas de faute dit Benoit Millot ! Nice - Monaco en direct

04/09/22 - 22:11 - Nice - Monaco : Benoit Millot va-t-il siffler un penalty pour l'AS Monaco ? Se dirige-t-on vers un penalty ? Benoit Millot a un doute sur la dernière action de l'AS Monaco et consulte la vidéo. Nice - Monaco en direct

04/09/22 - 21:51 - Nice - Monaco : Début de la 2e mi-temps La 2e mi-temps démarre entre l'OGC Nice et l'AS Monaco, à Nice, où Benoit Millot donne le coup d’envoi. Le rappel du score : 0-0. Nice - Monaco en direct

04/09/22 - 21:34 - Nice - Monaco : Les joueurs passent au vestiaire au Allianz Rivera Le score ne reflète pas vraiment la physionomie du match : après ce premier acte, la possession de balle est en faveur de l'OGC Nice (53% contre 47% pour l'AS Monaco), qui s’est d'ailleurs créé le plus d'occasions sérieuses avec 3 tirs cadrés contre 0 tirs cadrés pour l'AS Monaco, mais le score est de parité (0-0). Nice - Monaco en direct

04/09/22 - 20:46 - Nice - Monaco : Début du match Nice - Monaco ! Le coup d’envoi de ce match entre l'OGC Nice et l'AS Monaco a été donné par l’arbitre de la rencontre, à Nice. Nice - Monaco en direct

04/09/22 - 20:30 - Le match entre Nice et Monaco va débuter La dernière rencontre de la 6e journée de Ligue 1 entre l'OGC Nice et l'AS Monaco va débuter dans quelques minutes désormais. Le coup d'envoi de ce derby azuréen sera donné à 20h45 sur la pelouse de l'Allianz Riviera par M. Millot.

04/09/22 - 20:00 - Monaco-Clement: "On peut faire une grande saison" L'AS Monaco déçoit dans ce début de saison, que ce soit en Ligue 1 mais aussi en Coupe d'Europe, puisque les Monégasques ont été reversés en Ligue Europa après une élimination au 3e tour préliminaire de la Ligue des champions face au PSV Eindhoven. L'entraîneur monégasque Philippe Clement reste malgré cela confiant: "Il y a encore trente-trois journées de Championnat à jouer, en plus de la Ligue Europa et la Coupe de France. Je suis toujours convaincu qu'on peut faire une grande saison, même s'il y a des choses à améliorer."

04/09/22 - 19:30 - Nice et Monaco, deux équipes dans le dur Souvent, ces dernières saisons, le derby entre Nice et Monaco a été un choc du haut de tableau en Ligue 1. Ce n'est pas le cas ce dimanche, puisque Nice pointe à la 15e place, juste devant Monaco (16e). Les deux équipes ont impérativement besoin de points dans ce derby qui s'annonce capital pour deux clubs aux ambitions européennes cette saison.

04/09/22 - 19:02 - Troyes - Rennes : Résultat nul au Stade de l'Aube (1-1) Le score est resté de parité (1-1) dans cette rencontre. Toutefois, c’est le Stade Rennais qui a l’avantage des chiffres, au niveau de la possession de balle (69% - 31%) et au niveau du nombre de frappes cadrées (7 - 1). Cette supériorité ne s’est finalement concrétisée au tableau d’affichage ? Troyes - Rennes en direct

04/09/22 - 18:58 - Troyes - Rennes : Pas de penalty dit Mathieu Vernice La décision est tombée pour le Stade Rennais alors que la VAR a été requise suite à un geste litigieux dans la surface : et il n'y aura pas de penalty ! Pas de faute dit Mathieu Vernice ! Troyes - Rennes en direct

04/09/22 - 18:58 - Troyes - Rennes : Mathieu Vernice demande la VAR ! Le jeu est arrêté au Stade de l'Aube : l'arbitre hésite à siffler un penalty pour le Stade Rennais après un geste litigieux dans la surface et fait appel à l'assistance vidéo. Troyes - Rennes en direct

04/09/22 - 18:45 - Les résultats du multiplex en Ligue 1 Après la victoire de Lille à Montpellier en début d'après midi (1-3), quatre matchs de la 6e journée de Ligue 1 se disputaient en même temps, à 15 heures. Ajaccio s'est incliné à domicile devant Lorient (0-1), Brest a été tenu échec par Strasbourg (1-1), Clermont a battu Toulouse (2-0) tandis que le RC Lens n'a pu faire mieux que match nul à Reims (1-1).

04/09/22 - 18:15 - Troyes - Rennes : Egalisation du Stade Rennais (1-1) ! Le match est relancé : le Stade Rennais égalise à la 48e minute de jeu dans cette 2e mi-temps. C'est Baptiste Santamaria qui a remis les compteurs à zéro. Le score est de 1 à 1 au Stade de l'Aube ! Troyes - Rennes en direct

04/09/22 - 18:13 - Troyes - Rennes : Début de la 2e mi-temps C’est reparti entre l'ESTAC Troyes et le Stade Rennais, à Troyes, où Mathieu Vernice siffle le coup d’envoi. Le rappel du score : 1-0. Troyes - Rennes en direct

04/09/22 - 18:00 - Lille se reprend bien à Montpellier Après une surprenante défaite contre l'OGC Nice le week-end dernier en Ligue 1 (1-2), Lille a réussi à se reprendre en s'imposant à Montpellier (1-3) ce dimanche lors de la 6e journée de L1. Elye Wahi avait pourtant donné l'avantage au MHSC (20e) avant que Jonathan David (41e) n'égalise en fin de première période, juste avant l'expulsion de Germain (45e+3). À onze contre dix, les Lillois ont pris l'avantage grâce à Angel Gomes (57e), avant que David ne signe un doublé en fin de match (90e+5). Avec ce succès, le Losc repasse devant Montpellier au classement.

04/09/22 - 17:59 - Troyes - Rennes : Mathieu Vernice siffle la pause au Stade de l'Aube L'ESTAC Troyes s’en sort bien : après ces 45 premières minutes, la possession de balle est nettement en faveur du Stade Rennais (70% contre 30% pour l'ESTAC Troyes), qui s’est d'ailleurs créé le plus d'occasions sérieuses avec 3 tirs cadrés contre 1 tirs cadrés pour l'ESTAC Troyes, mais qui souffre sur le score de 1-0. Troyes - Rennes en direct

04/09/22 - 17:37 - Troyes - Rennes : Yoann Salmier (ESTAC Troyes) est expulsé ! Yoann Salmier doit quitter la pelouse de cette rencontre et plombe son camp. L'ESTAC Troyes va devoir revoir ses plans puisque l’équipe va être privée d'un joueur jusqu'à la fin du match. Troyes - Rennes en direct

04/09/22 - 17:24 - Troyes - Rennes : Ike Ugbo offre son premier but à l'ESTAC Troyes (1-0) ! Nous en sommes à 1 à 0 au Stade de l'Aube ! L'ESTAC Troyes ouvre la marque à la 14e minute de jeu dans cette 1e mi-temps, avec un but de Ike Ugbo. Les Rennais doivent désormais réagir ! Troyes - Rennes en direct

04/09/22 - 17:10 - Troyes - Rennes : Coup d'envoi au Stade de l'Aube ! Le match débute à Troyes, où l’arbitre vient de donner le coup d’envoi de Troyes - Rennes. Troyes - Rennes en direct