Ligue 1 : le RC Lens lorgne sur la première place, classement et calendrier

14:00 - Le programme de la 7e journée de Ligue 1

Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour suivre en notre compagnie la 7e journée de Ligue 1, qui débute ce vendredi soir avec le match entre le RC Lens et Troyes (21 heures). Samedi, le Paris Saint-Germain accueille Brest (17h) avant la rencontre entre l'OM et Lille, à 21 heures. Dimanche, Strasbourg affronte Clermont dès 13 heures avant les quatre matchs du multiplex de 15 heures: Angers-Montpellier, Ajaccio-Nice, TFC-Reims et Lorient-Nantes. Rennes recevra ensuite Auxerre (17h05) avant le choc de cette 7e journée de L1 entre l'AS Monaco et Lyon (20h45).