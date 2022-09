Ligue 1 : Lens en tête de la L1, classement et calendrier

Ligue 1. Grâce à sa victoire sur Troyes vendredi (1-0), le RC Lens a pris provisoirement la tête de la Ligue 1. Mais le PSG et l'OM, qui jouent samedi, peuvent repasser devant les Lensois en cas de victoire. Découvrez les temps forts des derniers matchs, les résultats et la place de chaque équipe dans notre page spéciale.

13:30 - Franck Haise égale Daniel Leclercq en Ligue 1 Avec ce succès contre Troyes (1-0), vendredi soir en Ligue 1, l'entraîneur lensois Franck Haise est devenu l'entraîneur du RC Lens ayant la moyenne de points (1,64 point/match ) la plus élevée de l'histoire du club en Ligue 1, à égalité avec un illustre coach du club artésien, Daniel Leclercq (1997-1999), qui avait été sacré champion de France lors de la saison 1997-1998.

12:45 - Troyes-Irles: "On a manqué notre première période" Vendredi soir, l'entraîneur de Troyes Bruno Irles n'a pas trouvé le résultat du match de la 7e journée de Ligue 1 entre Lens et l'Estac (1-0) complètement illogique. Mais il regrettait, après le coup de sifflet final, l'entame ratée de ses joueurs: "Le résultat est logique. C'est ce qui fait que je suis resté sur ma faim. On a manqué notre première période. Je suis convaincu qu'il y avait le potentiel pour faire mieux, on doit être beaucoup plus autoritaires. En seconde période, on a montré qu'on était capables de poser des problèmes. Mais quand on passe à côté comme on l'a fait en première, on ne peut pas s'attendre à beaucoup plus non plus."

12:00 - Lens-Haise: "C'est un joli symbole" L'entraîneur du RC Lens, Franck Haise, était satisfait de la victoire mais aussi de la prestation de ses joueurs, vendredi en ouverture de la 7e journée de Ligue 1 face à Troyes (1-0). En revanche, la première place, le coach ne s'en soucie guère à ce stade de la saison: "C'est presque une soirée parfaite, car il y a la blessure de Jo (Gradit, ndlr). On a intelligemment fait les choses face à une équipe qui a bien défendu tout le match. 17 points à la 7e journée, ce n'est pas anodin mais la saison est très, très longue donc on va rester tranquilles ! La première place, c'est un joli symbole mais on n'en fera pas plus. Ce sera agréable de regarder le classement demain matin (aujourd'hui, ndlr)."

11:15 - Lens s'empare de la tête de la Ligue 1 En jouant le premier de cette 7e journée de Ligue 1 vendredi soir contre Troyes, le RC Lens avait l'occasion de passer devant l'OM et le PSG en tête de la Ligue 1. Le club artésien n'a pas manqué cette occasion en venant à bout de l'Estac, invaincu depuis trois journées dans notre championnat, sur le score de 1-0. Kevin Danso a marqué le seul but du match de la tête sur un coup de pied arrêté (39e).

10:30 - Le programme de ce samedi en Ligue 1 Après le succès de Lens devant Troyes vendredi soir (1-0), la 7e journée de Ligue 1 se poursuit ce samedi avec deux rencontres alléchantes au programme. À 17 heures, le Paris Saint-Germain reçoit le Stade Brestois tandis qu'à 21 heures, l'Olympique de Marseille accueille le Losc pour l'un des chocs de cette journée.

09/09/22 - 22:50 - Lens - Troyes : Hakim Ben el Hadj siffle la fin de la rencontre à Lens (1-0) Le RC Lens l’emporte donc (1-0) et ce succès est amplement mérité au vu des statistiques. Avec 64% de possession de balle, contre 36% pour l'ESTAC Troyes, et 3 tirs cadrés (2 pour l'ESTAC Troyes), le RC Lens a en effet dominé de nombreux secteurs de jeu durant le match. Lens - Troyes en direct

09/09/22 - 22:01 - Lens - Troyes : Début de la 2e période Le coup d’envoi de la 2e mi-temps a été donné par Hakim Ben el Hadj, à Lens. Le score est de 1-0. Lens - Troyes en direct

09/09/22 - 21:46 - Lens - Troyes : Pause à Lens entre Lens et Troyes Les statistiques témoignent de la très nette domination du RC Lens : à l’issue de ce premier round, la possession de balle est indiscutablement à l’avantage du RC Lens (70% contre 30% pour l'ESTAC Troyes), qui s’est d'ailleurs créé le plus d'occasions sérieuses avec 1 tirs cadrés contre 0 tirs cadrés pour l'ESTAC Troyes et qui mène donc logiquement au score (1-0). Lens - Troyes en direct

09/09/22 - 21:38 - Lens - Troyes : Ouverture du score pour le RC Lens (1-0) ! Nous voilà à 1 à 0 au Stade Bollaert-Delelis ! Le RC Lens lance les hostilités à la 39e minute dans cette 1e mi-temps, avec un but de Kevin Danso. Les Troyens doivent désormais réagir ! Lens - Troyes en direct

09/09/22 - 21:00 - Lens - Troyes : Hakim Ben el Hadj donne le coup d'envoi de Lens - Troyes au Stade Bollaert-Delelis ! C’est parti à Lens, où l’arbitre vient de donner le coup d’envoi de Lens - Troyes. Lens - Troyes en direct

09/09/22 - 20:45 - Le match entre Lens et Troyes va débuter Le premier match de la 7e journée de Ligue 1 entre le RC Lens et Troyes va débuter dans quelques minutes désormais. Le coup d'envoi sera donné à 21 heures sur la pelouse du stade Félix Bollaert-Delélis par l'arbitre français M. Ben El-Hadj.

09/09/22 - 20:00 - OM: Rongier va manquer le match contre Lille L'OM n'a pas le temps de ruminer trop longtemps sa défaite sur la pelouse Tottenham mercredi soir en Ligue des champions (2-0), puisque le club marseillais reçoit Lille samedi soir (21 heures) à l'occasion de la 7e journée de Ligue 1. Invaincu en L1 depuis le début de la saison et à égalité de points avec le PSG en tête du classement, Marseille devra faire sans Valentin Rougier face au Losc. Élément incontournable du onze d’Igor Tudor cette saison et capitaine à Londres mercredi soir, l'ancien milieu du FC Nantes est en effet suspendu après avoir reçu trois cartons jaunes depuis le début de la saison.

09/09/22 - 19:15 - PSG: Renato Sanches absent contre Brest Après sa victoire face à la Juventus mardi soir en Ligue des champions (2-1), le Paris Saint-Germain reçoit Brest samedi (17 heures) à l'occasion de la 7e journée de Ligue 1. Pour affronter le club brestois, l'entraîneur parisien Christophe Galtier devrait pouvoir compter sur un groupe quasiment au complet, puisque seul Renato Sanches a manqué l'entraînement de veille de match vendredi. Le milieu de terrain portugais, entré en jeu mardi soir en toute fin de match à la place de Marco Verratti, s'est blessé aux adducteurs et la durée de son absence n'est pas encore connue. Il sera soumis à de nouveaux tests médicaux dans 10 jours.

09/09/22 - 18:30 - Lens-Haise: "On est sur un chemin, on doit y rester" Le RC Lens peut-il tomber dans l'excès de confiance lors de la réception de Troyes, ce vendredi en ouverture de la 7e journée de Ligue 1 ? L'entraîneur Franck Haise fait en tout cas tout pour que cela n'arrive pas, alors que les Lensois visent une place provisoire de leader en cas de succès: "Quand on est dans bonne spirale, ou parfois dans une moins bonne, ce qui compte, c'est une forme d'équilibre, de ne pas surjouer, ne pas en rajouter, en enlever, que les joueurs aient quelque chose d'assez stable en face d'eux, pour qu'eux aussi soient le plus stable possible. Cela fait partie de mon rôle, celui du staff, a-t-il expliqué jeudi en conférence de presse. On est sur un chemin, on doit y rester. Je crois beaucoup en cette stabilité. (...) L'important, c'est qu'on trace notre route, qu'on garde cette stabilité dans l'entraînement, cet investissement, cet engagement de tous, en essayant de garder le plus de joueurs focus."

09/09/22 - 17:45 - Estac-Irles: "Pas de plan anti-Fofana" Bruno Irles, l'entraîneur de Troyes, aurait certainement préféré affronter le RC Lens, ce vendredi soir en ouverture de la 7e journée de Ligue 1 (21 heures), sans Seko Fofana dans les rangs lensois, mais le capitaine du club artésien devrait bien être là ce soir. Ce qui ne va pas non plus pousser le coach de l'Estac à mettre en place une tactique particulière: "On va à Lens pour aller chercher des points. Il n’y a pas de plan anti Seko Fofana, a-t-il avoué devant la presse jeudi. L’ensemble de l’équipe lensoise est dangereuse et la qualité est présente à tous les postes."

09/09/22 - 17:00 - Les compositions probables de Lens et Troyes Pour cette rencontre face à Troyes vendredi soir en ouverture de la 7e journée de Ligue 1, le RC Lens peut compter sur le retour de son capitaine Seko Fofana, absent lors des deux dernières rencontres de L1. L'entraîneur lensois Franck Haise ne pourra pas compter sur Saïd, blessé, et Machado, suspendu. L'attaquant polonais Adam Buksa, victime d'une fracture de la cheville en juin, fait son apparition pour la première fois dans le groupe. Le onze de départ probable de Lens: Samba - Gradit, Danso, Medina - Cabot, Abdul Samed, S. Fofana, Frankowski - Sotoca, Openda, Pereira Da Costa. Du côté de l'Estac, Yoann Salmier est suspendu après son expulsion contre le Stade Rennais dimanche dernier (1-1). Adil Rami devrait en profiter pour faire son retour en tant que titulaire. Le onze de départ probable de Troyes: Gallon - T. Baldé, Porozo, Rami, Palmer-Brown, Larouci - R. Lopes, Kouamé, Tardieu, Ripart - M. Baldé.

09/09/22 - 16:15 - Seko Fofana de retour côté lensois Après avoir manqué les deux derniers matchs de Ligue 1 suite à une légère blessure, le capitaine du RC Lens Seko Fofana devrait faire son retour dans le onze de départ lensois ce vendredi en ouverture de la 7e journée de Ligue 1 face à Troyes (21 heures). Courtisé cet été par plusieurs clubs, dont le PSG, le milieu de terrain lensois est finalement resté et le club artésien a même annoncé sa prolongation de contrat en grande pompe après la victoire contre Lorient (5-2).

09/09/22 - 15:30 - Troyes invaincu depuis 3 matchs en Ligue 1 Après un début de saison raté avec trois défaites lors des trois premiers matchs de Ligue 1, Troyes a réussi à se reprendre malgré les turbulences autour de l'entraîneur Bruno Irles, critiqué par une partie des supporters troyens. L'Estac est invaincu depuis trois rencontres en L1, avec deux succès contre Angers (4-2) et à Monaco (1-4) et un match nul contre Rennes (1-1). De quoi permettre aux Troyens de remonter à la 11e place du classement avant ce déplacement à Lens vendredi en ouverture de la 7e journée de Ligue 1.

09/09/22 - 14:45 - Le RC Lens vise la place de leader de Ligue 1 Auteur d'un très bon début de saison en Ligue 1 et toujours invaincu (4 victoires et 2 matchs nuls en 6 journées), le RC Lens a l'occasion de s'emparer, au moins provisoirement, de la place de leader de L1 ce vendredi. Il faudra pour cela battre Troyes au stade Félix-Bollaert (21 heures) en ouverture de la 7e journée de L1. Les Lensois ont remporté leurs trois premiers matchs de la saison à domicile, contre Brest (3-2), Rennes (2-1) et Lorient (5-2).