Ligue 1 : Paris poursuit son cavalier seul, résultats et classements

Ligue 1. Grâce à son écrasante victoire sur le champion de France lillois, le PSG poursuit son cavalier seul en tête du classement de la Ligue 1.

08:30 - "Une aberration de prendre un but sur contre" selon Baticle L'ancien adjoint de Bruno Génésio et actuellement coach du SCO d'Angers, Gérald Baticle, est revenu sur la défaite de sa formation sur la pelouse de l'OM en ouverture de la 23e journée de Ligue 1. Une défaite encore plus frustrante alors que les Angevins menaient par deux buts. "Pour moi c'est une aberration de mener 2-0 au Vélodrome et de prendre le 2-1 sur un contre... Mais notre plan de jeu, c'était jouer. On a eu une possibilité avant la pause de reprendre l'avantage. En deuxième période, on a eu trop de manques défensifs. C'est un axe de travail", a tempéré Gérald Baticle.

07:45 - "Il fallait faire des changements',estime Sampaoli Jorge Sampaoli, coach de l'OM, est revenu sur la victoire éclatante de son équipe face à Angers (5-2) lors de la 23e journée de Ligue 1 malgré un début de match plus que compliqué. "Les changements étaient liés à l’adversaire. On a été surpris dans les dix premières minutes. C’était une semaine difficile avec trois matches en six jours, il fallait faire des changements", a déclaré le technicien argentin alors que les Olympiens vont devoir rejouer dès ce mercredi face à l'OGC Nice en Coupe de France.

07:00 - Une journée prolifique Ce sont 30 buts qui ont été marqués lors de cette 23e journée de Ligue 1. Un total de buts conséquents grâce aux cartons de l'OM face à Angers (5-2), de Reims face à Bordeaux (5-0) et du PSG sur la pelouse de Lille (5-1).

06/02/22 - 22:34 - Lille - PSG : ⌛ Carton du Paris Saint-Germain à Lille (1-5) L’avantage au score (1-5) du Paris Saint-Germain est plutôt logique au regard des stats proposées au terme de ce match. Les Parisiens ont en effet eu un léger ascendant en termes de possession de balle (41%-59%) mais se sont aussi et surtout montrés plus dangereux en cadrant davantage de frappes (7 tirs contre 5 pour le Lille OSC). Lille - PSG en direct

06/02/22 - 22:09 - Lille - PSG : ⚽ Nouveau but signé Kylian Mbappe à Lille (1-5) ! Et de 5 pour le Paris Saint-Germain ! Kylian Mbappe fait trembler les filets à la 67e minute de jeu de cette 2e mi-temps ! Ça commence à sentir le roussi pour le Lille OSC. Le score est de 1-5 au Stade Pierre Mauroy. Lille - PSG en direct

06/02/22 - 21:53 - Lille - PSG : ⚽ Danilo Pereira inscrit un nouveau but pour le Paris Saint-Germain (1-4) ! Encore un but pour le Paris Saint-Germain ! Danilo Pereira trompe la défense adverse à la 51e minute de jeu de cette 2e mi-temps ! Ça commence à sentir le roussi pour le Lille OSC. Le score est de 1-4 au Stade Pierre Mauroy. Lille - PSG en direct

06/02/22 - 21:47 - Lille - PSG : Début de la 2e période C’est reparti entre le Lille OSC et le Paris Saint-Germain, à Lille, où Francois Letexier siffle le coup d’envoi. Le rappel du score : 1-3. Lille - PSG en direct

06/02/22 - 21:32 - Lille - PSG : Les joueurs sont au vestiaire au Stade Pierre Mauroy Après ce premier acte, la possession de balle est largement en faveur du Paris Saint-Germain (62% contre 38% pour le Lille OSC), qui mène d’ailleurs au score (1-3). Les deux formations se sont créées autant de situations dangereuses devant la cage avec 3 tirs cadrés chacune. Lille - PSG en direct

06/02/22 - 21:22 - Lille - PSG : ⚽ Nouveau but signé Lionel Messi au Stade Pierre Mauroy (1-3) ! Lionel Messi fait trembler les filets à la 38e minute de jeu dans cette 1e période et permet à ses coéquipiers de prendre le large dans ce duel contre le Lille OSC. Le tableau d'affichage passe à 1 à 3 au Stade Pierre Mauroy ! Lille - PSG en direct

06/02/22 - 21:17 - Lille - PSG : ⚽ Nouveau but signé Presnel Kimpembe à Lille (1-2) ! But pour le Paris Saint-Germain, signé Presnel Kimpembe à la 32e minute de jeu dans cette 1e mi-temps ! Le match est relancé pour les Parisiens qui reprennent l'ascendant sur le Lille OSC au Stade Pierre Mauroy. Lille - PSG en direct

06/02/22 - 21:12 - Lille - PSG : ⚽ But : le Lille OSC recolle au score (1-1) ! Egalisation à la 28e minute de jeu au Stade Pierre Mauroy ! Sven Botman remet les Lillois sur les rails dans cette 1e mi-temps face au Paris Saint-Germain. Le score est de 1 à 1 dans ce choc ! Lille - PSG en direct

06/02/22 - 20:54 - Lille - PSG : ⚽ Danilo Pereira offre son premier but au Paris Saint-Germain (0-1) ! Le tableau d'affichage passe à 0 à 1 au Stade Pierre Mauroy ! Le Paris Saint-Germain ouvre la marque à la 10e minute de jeu dans cette 1e mi-temps, avec un but de Danilo Pereira. Les Lillois sont désormais contraints de réagir ! Lille - PSG en direct

06/02/22 - 20:45 - Lille - PSG : ⏱️ Coup d'envoi du match entre le Lille OSC et le Paris Saint-Germain ! Le match démarre à Lille, où l’arbitre siffle le coup d’envoi de Lille - PSG. Lille - PSG en direct

06/02/22 - 18:55 - Rennes - Brest : ⌛ Fin de la rencontre au Roazhon Park (2-0) ! Une nette domination en termes de possession de balle (63% contre 37%), plus de tirs cadrés (7 tirs cadrés contre 1), et bien sûr l’avantage à la marque (2-0) : le Stade Rennais a bien géré cette rencontre. Le Stade Brestois est désormais dans l’obligation de réagir lors de ses prochains rendez-vous. Rennes - Brest en direct

06/02/22 - 18:51 - Rennes - Brest : ⚽ Deuxième but pour le Stade Rennais (2-0) ! Et le Stade Rennais double son avance au Roazhon Park ! Un deuxième but marqué par Martin Terrier à la 90e minute dans cette 2e mi-temps. Nous voilà à 2 à 0 dans ce Rennes - Brest. Rennes - Brest en direct

06/02/22 - 18:05 - Rennes - Brest : Début de la 2e mi-temps Le coup d’envoi de la 2e mi-temps a été donné par Johann Hamel, au Roazhon Park. Le score est de 1-0. Rennes - Brest en direct

06/02/22 - 17:50 - Rennes - Brest : Rennais et Brestois rentrent au vestiaire Les statistiques témoignent de la très nette domination du Stade Rennais : à la mi-temps, la possession de balle est largement en faveur du Stade Rennais (73% contre 27% pour le Stade Brestois), qui s’est d'ailleurs créé le plus d'occasions sérieuses avec 5 tirs cadrés contre 1 tirs cadrés pour le Stade Brestois et qui mène donc logiquement dans cette confrontation. Rennes - Brest en direct

06/02/22 - 17:25 - Rennes - Brest : ⚽ Gaëtan Laborde offre son premier but au Stade Rennais (1-0) ! Gaëtan Laborde lance les hostilités pour le Stade Rennais à la 20e minute de jeu dans cette 1e mi-temps. Ce Rennes - Brest est désormais lancé : 1 à 0 au Roazhon Park ! Rennes - Brest en direct

06/02/22 - 17:05 - Rennes - Brest : ⏱️ Johann Hamel donne le coup d'envoi de Rennes - Brest ! La rencontre est lancée à Rennes, où l’arbitre donne le coup d’envoi de Rennes - Brest. Rennes - Brest en direct

06/02/22 - 16:54 - Nice - Clermont : ⌛ C'est terminé au Allianz Rivera (0-1) ! L'OGC Nice a bien mal mené son affaire. A l’issue de cette rencontre, la possession de balle s’établit légèrement à son avantage (54% contre 46%), mais c’est le Clermont Foot qui a réussi le plus de tirs cadrés (4 contre 3) et surtout qui termine avec l’avantage à la marque (0-1). Nice - Clermont en direct

06/02/22 - 16:52 - Reims - Bordeaux : ⌛ Très nette victoire du Stade Reims à domicile (5-0) Le match a été bien géré par Stade Reims : après ce duel, la possession de balle est légèrement en sa faveur (55% contre 45% pour Girondins de Bordeaux). Le Stade Reims s’est également procuré le plus d’opportunités sérieuses avec 7 tirs cadrés contre 1 tirs cadrés pour les Girondins de Bordeaux et l’emporte donc plutôt logiquement (5-0) dans cette rencontre. Reims - Bordeaux en direct

06/02/22 - 16:52 - Strasbourg - Nantes : ⌛ Le match Strasbourg - Nantes est terminé (1-0) A l’issue de cette rencontre, la possession de balle s’établit un peu en faveur du RC Strasbourg (52% contre 48% pour FC Nantes), qui termine avec l’avantage au score (1-0). Pourtant, c'est le FC Nantes qui s'est créé le plus d’opportunités avec 2 tirs cadrés, contre 1 pour RC Strasbourg. Strasbourg - Nantes en direct

06/02/22 - 16:51 - Troyes - Metz : ⌛ Troyes et Metz se quittent sur un score vierge (0-0) Le duel a été serré aujourd’hui entre l'ESTAC Troyes et le FC Metz (0-0) et chaque équipe a tour à tour démontré sa supériorité. Ainsi, le FC Metz affiche un taux de possession de balle supérieur (46% -54%) mais c’est en revanche son adversaire qui a réussi le plus de tirs cadrés (2 contre 1). Le score final semble donc logique à l’issue ce match. Troyes - Metz en direct

06/02/22 - 16:36 - Nice - Clermont : ⚽ But à Nice de Elbasan Rashani (0-1) ! Elbasan Rashani lance les hostilités pour le Clermont Foot à la 77e minute de jeu dans cette 2e période. Ce Nice - Clermont est désormais lancé : nous voilà à 0 à 1 au Allianz Rivera ! Nice - Clermont en direct