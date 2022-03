Europa League : Lyon qualifié, Monaco éliminé ? Le programme

LIGUE EUROPA 2022. Après sa victoire à l'aller 1-0 à Porto, Lyon est bien parti pour se qualifier en quarts de finale de la Ligue Europa. Monaco doit l'emporter à domicile par plus de deux buts après sa défaite 2-0 à Braga.

[Mis à jour le 11 mars à 11h10] Après son succès à l'aller 1-0 au stade du Dragon, l'Olympique Lyonnais reçoit le FC Porto en huitièmes de finale retour de Ligue Europa. Si les Lyonnais peuvent se contenter d'un nul pour passer en quarts de finale, Anthony Lopes ne veut pas sous-estimer les Portugais : "On va affronter une équipe très revancharde qui va venir pour gagner, ils en ont l'obligation pour passer. On devra commencer le match comme s'il y avait 0-0 pour aller chercher la victoire et se qualifier. Il ne faut surtout pas sous-estimer Porto. C'est un grand club avec de très grands joueurs. Je connais leur mentalité, ils vont démarrer pied au plancher et il ne faudra pas être surpris, en restant concentrés. Deuxième équipe engagée en Ligue Europa, l'AS Monaco va devoir remonter un déficit de deux buts après sa défaite à l'aller 2-0 au Portugal sur la pelouse de Braga. Déçu par la défaite de son équipe concédée à Strasbourg le week-end dernier, Philippe Clement attend une réaction de ses joueurs : "Je veux une réaction de mon équipe dès jeudi et dans les semaines à venir."

Engagé en Ligue Europa Conference, l'Olympique de Marseille se déplace en Suisse pour affronter le FC Bâle après sa victoire à domicile lors du match aller (2-1). Les Marseillais qui ont de grandes ambitions en C4 seront attendus et Jorge Sampaoli devra faire sans un absent de taille : Dimitri Payet (suspendu). Alvaro, absent du groupe n'a pas été convoqué par l'entraîneur olympien. Un exploit à la maison ? Le Stade Rennais après s'être incliné lors des huitièmes de finale aller de Ligue Europa Conference à Leicester (2-0), espère renverser le club anglais et se qualifier pour la suite de la compétition. En conférence de presse, Bruno Génésio, le coach rennais s'est montré confiant : "Ça peut être un match qui change un petit peu l'histoire du club, car ce serait une première qualification en quarts de finale de Coupe d'Europe. On sait qu'on va le faire, on est convaincus qu'on va le faire et pour ça, on aura besoin de l'appui de tout le monde. C'est sûr que l'idéal serait de marquer rapidement, mais il y a quand même une heure et demie pour marquer deux buts, voire plus. Il faudra être capable d'emballer le match, mais aussi d'être très intelligent dans la gestion du match et vigilant à la perte du ballon."

Les résultats des 8es de finale de la Ligue Europa

Rangers 3-0 Etoile Rouge de Belgrade

Braga 2-1 Monaco

Porto 0-1 Lyon

Atalanta 3-2 Bayern Leverkusen

Séville 1-0 West Ham

Barcelone 0-0 Galatasaray

Leipzig - Spartak Moscou (annulé)

Betis 1-2 Francfort

La phase de groupes s'est disputée du jeudi 16 septembre 2021 au jeudi 9 décembre 2021 tandis que la phase à élimination directe se déroulera du jeudi 17 février 2022 au jeudi 5 mai 2022. Quant à la finale, elle est prévue le mercredi 18 mai 2022 au Stade Ramón Sánchez Pizjuán de Séville. Le calendrier a ensuite été établi de la manière suivante par l'UEFA :

Huitièmes de finale se dérouleront le 10 et 17 mars prochain

se dérouleront le 10 et 17 mars prochain Lyon - Porto à 21h00, jeudi 17 mars

Francfort- Betis à 21h00, jeudi 17 mars

Etoile Rouge de Belgrade - Rangers à 18h45, jeudi 17 mars

Monaco - Braga à 18h45, jeudi 17 mars

Bayer Leverkusen - Atalanta à 18h45, jeudi 17 mars

West Ham - Séville à 21h00, jeudi 17 mars

Galatasaray - Barcelone à 18h45, jeudi 17 mars

Les quarts de finale de la Ligue Europa se dérouleront le 7 et 14 avril

de la Ligue Europa se dérouleront le 7 et 14 avril Les demi-finales seront le 28 avril et 5 mai alors que la grande finale est prévue le mercredi 18 mai 2022

La Ligue Europa Conference 2021-2022 est la nouvelle compétition européenne lancée par l'UEFA et donc la troisième compétition internationale pour les clubs européens après la Ligue des champions et l'Europa League. Sa première édition a été lancée pour la saison 2021-2022. Elle regroupe les équipes européennes selon leurs résultats en championnat ou en coupe nationale. Le vainqueur de la Ligue Europa Conference se qualifie pour la Ligue Europa de l'année suivante.

184 équipes disputent la compétition sur l'ensemble de la saison, dont au moins une appartenant à chacune des 55 associations membres de l'UEFA et 46 en provenance de l'UEFA Champions League ou de l'UEFA Europa League selon le site de l'UEFA. La phase de groupes est constituée de :

17 équipes en provenance de la voie principale de l'UEFA Europa Conference League

5 équipes en provenance de la voie des champions de l'UEFA Europa Conference League*

10 équipes éliminées en barrages de l'UEFA Europa League

Une phase de groupes (huit groupes de quatre) est donc organisée avant une phase à élimination directe (huitièmes de finale, quarts de finale, demi-finales et finale). Les huit vainqueurs de groupes se qualifient pour les huitièmes de finale. Un tour de barrage est disputé entre les huit deuxièmes de groupes et les équipes qui terminent à la troisième place de leur groupe d'UEFA Europa League.

Quel est le calendrier de la Ligue Europa conference ?

Groupes : 16 et 30 septembre, 21 octobre, 4 et 25 novembre et 9 décembre

Tirage des barrages pour la phase à élimination directe : 13 décembre

Barrages pour la phase à élimination directe : 17 et 24 février

Tirage des huitièmes de finale : 25 février

Huitièmes de finale : 10 et 17 mars

Tirage des quarts et demi-finales : 18 mars

Quarts de finale : 7 et 14 avril

Demi-finales : 28 avril et 5 mai

Finale : 25 mai

La bataille des droits TV a continué de faire rage pour cette nouvelle saison 2021/2022. L'UEFA a attribué les droits TV français de l'Europa League à RMC Sport, M6 et Canal+ qui assureront ainsi la diffusion à partir de la saison 2021-2022. Canal + co-diffusera avec M6 l'affiche de chaque jeudi et RMC Sport propose de son côté l'intégralité des matchs restants. M6 diffusera en clair la finale prévue le 18 mai 2022.