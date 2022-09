"Ligue Europa : l'exploit de Nantes, Rennes et Monaco s'imposent... Résultats et calendrier"

LIGUE EUROPA 2023. Que des victoires françaises pour le premier match de la phase de poules de la Ligue Europa. Les résultats

Au bout du suspense et dans une ambiance complétement dingue, le FC Nantes a remporté son tout premier match de Ligue Europa face aux Grecs de l'Olympiacos sur le score de 2-1. Un but de Evann Guessand dans les dernières secondes de la partie a totalement délivré le stade. "On a beaucoup de caractère, de tempérament. J'aime le visage que l'on montre, le fait d'aller jusqu'au bout et de repousser nos limites. C'est la récompense de la résilience ! a expliqué Antoine Kombouaré après la rencontre. "En temps normal, je ne peux plus courir, car j'ai les genoux en vrac. Mais là, je n'ai plus senti les douleurs. C'était plus fort que moi, je n'ai pas pu me maîtriser. La ferveur du public nous oblige à aller au-delà de ce qu'on est capable de faire, c'était une belle communion. Ça amène de l'émotion, on ne peut pas toujours tout contrôler, et ça fait du bien de lâcher ce que j'avais en moi. "

En plus de Nantes, Rennes et Monaco se sont également imposés. Malgré une performance délicate et un but dans les dernières secondes face au club chypriote de Larnaca, les Bretons assurent l'essentiel. Même chose pour Monaco. À Belgrade, chez l'Etoile Rouge, les Monégasques ont réussi à arracher la victoire grâce au Suisse Embolo. Parmi les autres résultats de la soirée, on notera la première défaite de Manchester United face à la Real Sociedad ou encore la victoire d'Arsenal, les résultats :

Larnaca- Rennes 1-2

1-2 Fenerbahce -Dynamo Kiev 2-1

-Dynamo Kiev 2-1 FC Zurich- Arsenal 1-2

1-2 PSV Eindhoven-Bodo/Glimt 1-1

Ludogorets -AS Rome 2-1

-AS Rome 2-1 HJK Helsinki- Betis Séville 0-2

0-2 Malmö- Braga 0-2

0-2 Union Berlin- Union Saint-Gilloise 0-1

0-1 Manchester United- Real Sociedad 0-1

0-1 Omonia Nicosie- Sheriff Tiraspol 0-3

0-3 Sturm Graz -FC Midtjylland 1-0

-FC Midtjylland 1-0 Lazio Rome -Feyenoord 4-2

-Feyenoord 4-2 Nantes -Olympiacos 2-1

-Olympiacos 2-1 Fribourg -Qarabag 2-1

-Qarabag 2-1 Etoile Rouge Belgrade- Monaco 0-1

0-1 Ferencvaros-Trabzonspor 3-2

Pour cette saison 2022-2023 de la Ligue Europa, trois clubs français sont engagés avec l'AS Monaco, reversé de la Ligue des champions, le Stade Rennais, qualifié par le championnat de France et le FC Nantes, qualifié après avoir remporté la dernière Coupe de France.

Groupe A : Arsenal / PSV Eindhoven / Bodo Glimt / Zurich

: Arsenal / PSV Eindhoven / Bodo Glimt / Zurich Groupe B : Dynamo Kiev / Stade Rennais / Fenerbahçe / Larnaca

: Dynamo Kiev / Stade Rennais / Fenerbahçe / Larnaca Groupe C : AS Rome / Ludogorets / Real Bétis / Helsinki

: AS Rome / Ludogorets / Real Bétis / Helsinki Groupe D : SC Braga / Malmö / Union Berlin / Union Saint-Gilles

: SC Braga / Malmö / Union Berlin / Union Saint-Gilles Groupe E : Manchester United / Real Sociedad / Sheriff / Omonia

: Manchester United / Real Sociedad / Sheriff / Omonia Groupe F : Lazio Rome / Feyenoord / Midtjylland / Sturm Graz

: Lazio Rome / Feyenoord / Midtjylland / Sturm Graz Groupe G : Olympiakos / Qarabag / Fribourg / Nantes

: Olympiakos / Qarabag / Fribourg / Nantes Groupe H : Etoile Rouge de Belgrade / Monaco / Ferencvaros / Trabzonspor

La phase de groupes de la Ligue Europa de football se dispute du jeudi 8 septembre 2022 au jeudi 3 novembre 2022 tandis que la phase à élimination directe se déroulera du jeudi 16 février 2023 au jeudi 18 mai 2023. Quant à la finale, elle est prévue le 31 mai 2023 au stade Puskas Arena de Budapest (Hongrie). Le calendrier a ensuite été établi de la manière suivante par l'UEFA :

Groupes

Journée 1 : 8 septembre 2022

Journée 2 : 15 septembre 2022

Journée 3 : 6 octobre 2022

Journée 4 : 13 octobre 2022

Journée 5 : 27 octobre 2022

Journée 6 : 3 novembre 2022

Élimination directe

Barrages de la phase à élimination directe : 16 et 23 février 2023

Huitièmes de finale : 9 et 16 mars 2023

Quarts de finale : 13 et 20 avril 2023

Demi-finales : 11 et 18 mai 2023

Finale : 31 mai 2023 au stade Puskas Arena de Budapest (Hongrie)

Le calendrier de Rennes

Jeudi 8 septembre à 18h45 : Larnaca-Rennes

Jeudi 15 septembre à 21h00 : Rennes-Fenerbahçe

Jeudi 6 octobre à 21h00 : Rennes-Dynamo Kiev

Jeudi 13 octobre à 18h45 : Dynamo Kiev-Rennes

Jeudi 27 octobre à 18h45 : Fenerbahçe-Rennes

Jeudi 3 novembre à 21h00 : Rennes-Larnaca

Le calendrier de Monaco

Jeudi 8 septembre à 21h00 : Étoile Rouge de Belgrade-Monaco

Jeudi 15 septembre à 18h45 : Monaco-Ferencvaros

Jeudi 6 octobre à 18h45 : Monaco-Trabzonspor

Jeudi 13 octobre à 21h00 : Trabzonspor-Monaco

Jeudi 27 octobre à 21h00 : Ferencvaros-Monaco

Jeudi 3 novembre à 18h45 : Monaco-Étoile Rouge de Belgrade

Le calendrier de Nantes

Jeudi 8 septembre à 21h00 : Nantes-Olympiakos

Jeudi 15 septembre à 18h45 : Qarabag-Nantes

Jeudi 6 octobre à 21h00 : Fribourg-Nantes

Jeudi 13 octobre à 18h45 : Nantes-Fribourg

Jeudi 27 octobre à 21h00 : Nantes-Qarabag

Jeudi 3 novembre à 18h45 : Olympiakos-Nantes

Comme lors de la saison dernière, l'UEFA a attribué les droits TV français de l'Europa League 2022/2023 à RMC Sport, M6 et Canal+ qui assureront ainsi la diffusion jusqu'à la fin de la saison 2023/2024. Canal + co-diffusera avec M6 l'affiche de chaque jeudi et RMC Sport propose de son côté l'intégralité des matchs restants. M6 diffusera en clair la finale prévue le 31 mai 2023.