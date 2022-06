Ligue des nations 2022 : la France exclue du Final Four... Groupes et classements

LIGUE DES NATIONS. En s'inclinant face à la Croatie 1-0 à domicile, l'équipe de France a officiellement perdu son titre.

[Mis à jour le 14 juin à 09h20] La France ne devait pas perdre sous peine d'être exclue du Final Four de la Ligue des nations. Malheureusement, au terme d'un nouveau match très poussif, les Bleus se sont inclinés face à la Croatie sur un but sur penalty du milieu du Real Madrid Luka Modric. Conséquence au classement, l'équipe de France ne pourra pas défendre son titre à deux journées de la fin.

Interrogé sur le bilan du rassemblement, Didier Deschamps ne se dit pas inquiet. Je ne suis pas de nature inquiète. J'aurai une réflexion avec mon staff. Il y aura besoin de beaucoup plus de choses si on veut maintenir le standing qui est le nôtre. Globalement, il y a un manque de fraîcheur criant. Il faudra, à la rentrée, faire beaucoup plus pour préparer l'échéance qui est la nôtre.

Quels sont les classements de la Ligue des nations ?

La Ligue des nations de football est composée de quatre ligues, la Ligue A, B, C et D. Les vainqueurs des groupes des Ligues B, C et D seront promus et les derniers des Ligues A et B seront relégués dans la ligue inférieure. Retrouvez les classements des différentes ligues :

Les matchs de Ligue des nations se sont enchaînés dès le 2 juin 2022 avec des salves de résultats dans chaque groupes. Découvrez ci-dessous les résultats des dix derniers matchs de Ligue des nations (le tableau peut être déroulé pour consulter les scores des autres rencontres) :

Quels sont les groupes de la Ligue des nations 2022-2023 ?

Ligue A

A1 : Autriche, Croatie, Danemark, France

A2 : République tchèque, Suisse, Portugal, Espagne

A3 : Hongrie, Angleterre, Allemagne, Italie

A4 : Pays de Galles, Pologne, Pays-Bas, Belgique

Ligue B

B1 : Arménie, République d'Irlande, Ecosse, Ukraine.

B2 : Albanie, Israël, Russie, Islande.

B3 : Monténégro, Roumanie, Finlande, Bosnie-Herzégovine

B4 : Slovénie, Serbie, Norvège, Suède.

Ligue C

C1 : Iles Féroé, Lituanie, Luxembourg, Turquie.

C2 :Chypre, Kosovo, Grèce, Irlande du nord.

C3 : Kazakhstan, Azerbaïdjan, Biélorussie, Slovaquie.

C4 : Gibraltar, Géorgie, Macédoine du nord, Bulgarie.

Ligue D

D1 : Lettonie, Andorre, Moldavie, Liechtenstein

D2 : San Marino, Estonie, Malte

Quel est le calendrier de la Ligue des nations 2022-2023 ?

Le calendrier de la Ligue des nations 2022-2023 est découpé en plusieurs journées du 2 juin 2022 au 18 juin 2023, date de la finale de la compétition. Découvrez ci-dessous les matchs de la prochaine journée (le tableau est limité aux 15 prochains matchs, il est possible de le dérouler).

Voici l'ensemble du calendrier de la Ligue des nations 2022-2023 :

Journées 1 et 2 : 2-8 juin 2022 ;

Journées 3 et 4 : 8-14 juin 2022 ;

Journées 5 et 6 : 22-27 septembre 2022 ;

Tirage au sort de la phase finale : à déterminer ;

Demi-finales : 14 et 15 juin 2023 ;

Finale et match pour la troisième place : 18 juin 2023

Quel est le calendrier des matchs de l'équipe de France ?

Voici le calendrier des matchs de l'équipe de France de football pour la Ligue des Nations, compétition où la France est tenante du titre après sa victoire face à l'Espagne en 2021.

J1 : France - Danemark (vendredi 3 juin, 20h45)

: France - Danemark (vendredi 3 juin, 20h45) J2 : Croatie - France (lundi 6 juin, 20h45)

: Croatie - France (lundi 6 juin, 20h45) J3 : Autriche - France (vendredi 10 juin, 20h45)

: Autriche - France (vendredi 10 juin, 20h45) J4 : France - Croatie (lundi 13 juin, 20h45)

: France - Croatie (lundi 13 juin, 20h45) J5 : France - Autriche (jeudi 22 septembre, 20h45)

: France - Autriche (jeudi 22 septembre, 20h45) J6 : Danemark - France (dimanche 25 septembre, 20h45)

Si vous voulez vous rendre au stade de France pour supporter les Bleus dans le cadre de la Ligue des nations, sachez qu'à l'heure où nous écrivons ces lignes, il reste des places disponibles pour la rencontre face au Danemark, puis la Croatie sur le site de la billetterie de la FFF.

Quel est le règlement de la Ligue des nations ?

La Ligue des nations de football est organisée en quatre ligues. Les quatre vainqueurs des groupes de la Ligue A sont qualifiés pour le Final Four (demi-finales + finale) en octobre 2021, les vainqueurs des groupes des Ligues B, C et D seront promus et les derniers des Ligues A et B seront relégués dans la ligue inférieure. Il faut également rappeler que, comme lors de la première édition de la compétition, remportée l'an passé par le Portugal, l'enjeu de cette Ligue des nations est double : au-delà du trophée décerné au vainqueur final (forcément issu de la Ligue A) , deux places possiblement qualificatives pour la Coupe du monde 2022 sont accordées puisque les deux meilleurs vainqueurs de groupes de la Ligue des nations (dans toutes les ligues) qui ne sont pas directement qualifiés via les éliminatoires classiques (qui restent en vigueur) pourront participer à des barrages. Il s'agit cette année de la France et de la Belgique, qui auront donc une bouée de sauvetage en cas de contre-performance lors des éliminatoires à la Coupe du monde 2022.