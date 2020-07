Manchester City - Liverpool : cauchemar pour les Reds, le match en direct

Les Reds passent encore tout près d'encaisser un quatrième but ! Sur le corner, le ballon est repoussé par la défense mais Mendy, depuis la gauche, retrouve De Bruyne seul sur l'aile droite, oublié. Il peut servir Foden en retrait mais Van Dijk revient en catastrophe pour sauver le ballon sur la ligne de but !

22:23 - Jesus tombe sur Alisson !

Quelle occasion pour City d'enfoncer encore un peu plus le coup ! Sur une mauvaise touche d'Alexander-Arnold, Jesus récupère et file vers le but. Il élimine Van Dijk et frappe mais Alisson se couche bien sur le cuir.