"PSG - Atalanta Bergame : Paris est mené, le match en direct"

Les Italiens reculent de plus en plus dans cette deuxième période, alors qu'il reste encore près d'une demi-heure de jeu. Est-ce que les joueurs de l'Atalanta vont pouvoir tenir face aux Parisiens jusqu'à la fin du match ?

Les deux coaches effectuent des premiers changements dans ce match. Au PSG, Pablo Sarabia cède sa place à Kylian Mbappé. Côté italien, Papu Gomez et Djimsiti sont remplacés par Malinovsky et Palomino. Pour rappel, chaque équipe peut effectuer cinq changements dans ce match.

Sur le coup franc qui suit, Toloi est trouvé au deuxième poteau et remise de la tête. Absolument seul, Djimsiti est là pour reprendre de volée mais manque le cadre... quelle occasion !

Ander Herrera commet une faute grossière sur Papu Gomez le long de la touche sur le côté gauche et écope à son tour d'un carton jaune logique. Coup franc intéressant à venir pour les Italiens.

Pour avoir voulu gagné du temps et balancer au loin le ballon après un coup franc sifflé en faveur du PSG, Duvan Zapata récolte à son tour un carton jaune. M. Taylor est intransigeant en ce début de seconde période.

22:07 - Aucun changement à la pause

Thomas Tuchel et Gian Piero Gasperini n'ont effectué aucun changement à la mi-temps. Mais Kylian Mbappé est parti s'échauffer sur le bord de la pelouse, et peut-être que le Français va jouer plus que les 30 minutes prévues par l'entraîneur allemand...