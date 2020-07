PSG - Saint-Etienne : compo, diffusion... Tout sur la finale de la Coupe de France

PSG - SAINT-ETIENNE. Le foot français fait son retour à la compétition, ce soir, avec la finale de la Coupe de France 2019-2020 entre Paris et l'ASSE. Heure, chaîne TV, retransmission en streaming, composition probable des deux équipes... Voici ce qu'il faut savoir avant le match.

[Mis à jour le 24 juillet 2020 à 09h51] Après la coupure de plus de quatre mois sans match officiel imposée par la crise sanitaire, le football français revient à la vie ce soir, avec ce choc PSG - Saint-Etienne en finale de la Coupe de France. Tout ne sera pas comme avant puisque, si la rencontre ne se déroulera pas à huis clos, la jauge de spectateurs sera limitée à 5 000 personnes. De plus, la traditionnelle présentation des joueurs au président de la République Emmannuel Macron, qui sera présent au Stade de France, et la remise du trophée se feront dans le respect des gestes barrière (distanciation physique, désinfection des mains...). Le contexte sera donc particulier pour les deux équipes, qui ne disposent pas non plus de certitudes sur le plan physique, après des matchs de préparation au rythme toujours assez éloigné de celui des rencontres officielles. "Ce sera la première fois que plusieurs joueurs vont jouer 90 minutes, peut-être même 120, a ainsi rappelé Thomas Tuchel l'entraîneur du Paris Saint-Germain, hier, en conférence de presse. On doit s'adapter à toutes les questions qui seront posées pendant ce match. J'espère vraiment qu'on aura toutes les réponses et qu'on aura préparé les joueurs comme une équipe capable d'y répondre".

D'abord prévue le 25 avril puis reportée en raison de la pandémie de Covid-19, cette finale de la Coupe de France entre le PSG et l'ASSE aura donc lieu ce vendredi 24 juillet à partir de 21h10. Le coup d'envoi sera donné par Amaury Delerue, l'arbitre de la rencontre, depuis le Stade de France, à Saint Denis.

La composition de départ du PSG ne devrait pas comporter de grande surprise. Parmi les habituels titulaires, seul Juan Bernat, touché au mollet, est indisponible. Thomas Tuchel, qui ne pourra pas non plus compter sur Meunier, Cavani et Kouassi, partis sous d'autre cieux ces dernières semaines, devrait miser sur une défense centrale Kimpembe - Marquinhos, au détriment de Thiago Silva, lui aussi amener à quitter le club à la fin de l'été (fin de contrat). La compo probable du PSG : Navas - Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa - Di Maria, Gueye, Verratti, Neymar - Icardi, Mbappé. Du côté de l'ASSE, Claude Puel doit composer avec l'absence du latéral gauche Gabriel Silva, touché à la cuiss, tandis que Youssouf, Monnet-Paquet et Diony, en phase de repris, ont été jugés trop justes physiquement pour figurer dans le groupe. La compo probable de Saint-Etienne : Moulin - Debuchy, Fofana, Perrin, Kolodziejczak - M'Vila, Camara - Hamouma, Boudebouz, Bouanga - Krasso.

Une diffusion en clair est prévue à la TV, ce vendredi soir, à l'occasion de cette finale de la Coupe de France de football entre le PSG et Saint-Etienne : rendez-vous sur France 2, avec Fabien Lévêque et Eric Roy aux commentaires. La chaîne prendra l'antenne à 20h55 et prolongera la soirée après le coup de sifflet final avec la remise du trophée au vainqueur. La retransmission du match en direct est également programmée sur Eurosport 2 (accès au flux vidéo réservé aux abonnés).

Vous préférez regarder le match en streaming ? Pour suivre ce PSG - Saint-Etienne en live sur Internet, via votre ordinateur ou votre tablette par exemple, rendez-vous sur le site web de France 2 (accès gratuit et sans inscription) ou sur la plateforme Eurosport Player (accès réservé aux abonnés).

Cette finale de la Coupe de France entre le PSG et Saint-Etienne sera également à vivre en direct commenté sur notre site (rendez-vous sur cette page ce soir), avec l'évolution du score et le résumé des meilleures actions en live. Découvrez aussi, avant la rencontre, la présentation des enjeux de la rencontre et la composition des équipes. Au coup de sifflet final, retrouvez le résumé et les premières réactions des joueurs et des entraîneurs.