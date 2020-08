Séville - Inter : heure, chaîne TV, streaming... Les infos de la finale

SEVILLE - INTER - Clap de fin pour la Ligue Europa ce vendredi soir avec la finale entre les Espagnols du FC Séville et les Italiens de l'Inter Milan. Diffusion TV, streaming... Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match en direct ?

Nous sommes le 21 août et c'est pourtant bien l'heure de la finale de la Ligue Europa entre le FC Séville et l'Inter après une campagne européenne tronquée par la pandémie du coronavirus. Malgré le contexte, les Espagnols ont une nouvelle fois répondu présent et vont disputer leur sixième finale de l'histoire en Ligue Europa. Si cela devient une habitude, gagner en est une aussi puisque sur les cinq finales disputées, les coéquipiers de Lucas Ocampos se sont imposés à cinq reprises. Mais en face, il y a l'Inter d'un certain Antonio Conte. Deuxième de la Série A, le club transalpin est en train de retrouver ses lettres de noblesse et veut le confirmer ce soir face à Séville. Samir Handanovic, gardien et capitaine des Nerazzurri, espère d'ailleurs qu'il s'agira d'un "point de départ" pour le club. Julen Lopetegui, coach des Andalous sait que son équipe aura fort à faire pour soulever un nouveau trophée. "L'Inter est une équipe très complète, avec de très grands joueurs, et a une façon très spécifique de jouer comme c'est le cas pour toutes les équipes de Conte. C'est une équipe qui attaque beaucoup (...) Nous devrons être solides et être solidaires sur le terrain. Nous allons devoir donner notre maximum, l'Inter va nous obliger à donner plus que d'habitude.

Pour suivre la rencontre en direct à la TV ou en streaming, vous devrez vous diriger sur la chaîne RMC Story qui propose la finale de la Ligue Europa en direct et en clair (chaîne 23). La prise d'antenne se fera avant le coup d'envoi pour présenter la finale. Vous pouvez également suivre la rencontre sur RMC Sport 1, détenteur des droits de la compétition (le programme TV). L'accès est toutefois réservé aux abonnés. Même chose pour la diffusion en streaming, programmée sur la plateforme payante du diffuseur. Le coup d'envoi de ce match, qui se disputera à huis clos dans le stade de Cologne au RheinEnergieStadion sera donné à 21h (heure française).