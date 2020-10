France - Portugal : heure, chaîne TV, compo... Les infos du match

FRANCE - PORTUGAL. L'équipe de France de foot affronte la sélection portugaise, ce dimanche 11 octobre, en Ligue des nations. Diffusion TV, streaming... Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match ? Découvrez aussi la composition probable des Bleus.

L'équipe de France de football dispute son deuxième match en quatre jours, ce dimanche, face u Portugal, pour le compte du groupe 3, dans la ligue A de la Ligue des nations. Après leur démonstration face à l'Ukraine en amical (7-1), les Bleus s'attendent à rencontrer une opposition beaucoup plus corsée face à une sélection lusitanienne emmenée par Cristiano Ronaldo. "On sait qu'il y a une très grande équipe en face, avec un très grand joueur, mais nous aussi nous avons une très grande équipe avec de grands joueurs, les Portugais le savent, a prévenu cette semaine Paul Pogba, qui devrait faire son retour en tant que titulaire dans le milieu de terrain français. Ils auront envie de battre les champions du monde, mais on veut aussi gagner, faire un résultat, ce sera un grand match". Verdict au coup de sifflet final, dimanche soir, aux alentours de 22h30 (Pariez sur le match).

Notez bien l'horaire du coup d'envoi de ce match entre l'équipe de France et le Portugal : il sera donné à 20h45, ce dimanche 11 octobre 2020, depuis le Stade de France, qui ne pourra accueillir que 1 000 spectateurs au maximum, en raison des contraintes imposées par la crise sanitaire.

Didier Deschamps devrait nettement renouveler sa composition de départ par rapport match face à l'Ukraine. Hugo Lloris, Raphaël Varane, Paul Pogba, N'Golo Kanté Antoine Griezmann ou encore Kylian Mbappé devraient faire leur retour parmi les titulaires. La compo probable de l'équipe de France : Lloris - Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez - Pogba, Kanté - Mbappé, Griezmann, Tolisso ou Coman - Giroud. La compo probable du Portugal : Patricio - Cancelo, Pepe, Semedo, Guerreiro - Moutinho, Danilo, Fernandes - B.Silva, Joao Felix, C. Ronaldo.

Ce France - Portugal bénéficiera d'une diffusion en clair à la TV ce dimanche : c'est M6 qui assurera la retransmission du match en direct. Le duo de commentateurs phare de la chaîne, composé de Xavier Domergue et Robert Pirès, sera chargé de faire vivre le match aux téléspectateurs (le programme TV).

Pour regarder cette rencontre entre la France et le Portugal sur Internet, en streaming, via votre tablette, votre ordinateur, ou encore votre smartphone, il faut se diriger vers le site Internet de M6. L'accès au flux vidéo est gratuit, après inscription.

Notez également que Linternaute.com vous propose de vivre ce dimanche soir, sur cette page, ce match France - Portugal en direct commenté, avec l'évolution du score et le résumé des meilleures actions. Vous pourrez aussi découvrir, avant le coup d'envoi, les dernières infos en live et, après le coup de sifflet final, un résumé complet de la rencontre et les premières réactions.