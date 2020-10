Mort de Bruno Martini : le foot français en deuil, le vibrant hommage du MHSC

BRUNO MARTINI. Le décès de l'ancien gardien d'Auxerre, Nancy, Montpellier et de l'équipe de France de football, qui était hospitalisé depuis une semaine, a été annoncé ce mardi matin. Il est survenu à l'âge de 58 ans et laisse derrière lui une femme et deux enfants

[Mis à jour le 20 octobre 2020 à 10h22] Le football français est en deuil ce mardi 20 octobre 2020 après l'annonce de la mort de Bruno Martini. C'est le club de Montpellier, où l'ex-gardien de but occupait le poste de directeur adjoint du centre de formation, qui a officialisé la nouvelle ce matin, via un communiqué, dans lequel le club de foot héraultais indique notamment : "C'est avec une immense tristesse que nous avons appris ce jour le décès de Bruno Martini (...) Aujourd'hui, le football français pleure l'un des plus grands gardiens de but de son histoire, et le MHSC l'un de ses plus fidèles serviteurs, sur le terrain comme en dehors. Il laisse l'image d'un homme bien, toujours prêt à aider, et qui ne manquait jamais l'occasion de distiller un mot bienveillant à chacun de ses interlocuteurs. Repose en paix Bruno, tu nous manques déjà (...) Le MHSC adresse ses plus sincères condoléances à Marie, Marion et Anne, sa famille, et ses proches". Ses deux autres anciens clubs, l'AJ Auxerre et l'As Nancy Lorraine rendent également hommage ce matin à leur ancien joueur, tout comme l'UNFP (Union nationale des footballeurs professionnels), qui écrit sur son compte Twitter : "Nous avons une immense pensée pour sa femme, ses filles, ses proches et toute la grand famille du Montpellier HSC".

Agé de 58 ans, Bruno Martini avait été admis en urgence à l'hôpital le 12 octobre dernier suite à un arrêt cardio-respiratoire subi au centre de formation de Montpellier où il occupait les fonctions de directeur adjoint. L'ancien international avait, selon Le Métropolitain, été victime d'un arrêt cardio-respiratoire devant sa voiture, sur le parking au centre d'entraînement de Grammont. Secouru vers 13h30, il avait été réanimé par une équipe de sapeurs pompiers et un infirmier du service départemental d'incendie et de secours (Sdis) de l'Hérault. Bruno Martini avait été transporté dans un état grave à l'hôpital Arnaud-de-Villeneuve de Montpellier, où il a été admis en soins intensifs, révélait alors le Midi Libre.

Cest avec une infinie tristesse que nous avons appris la disparition de Bruno Martini

Tu vas terriblement nous manquer Bruno, repose en paix https://t.co/Y6trVA2xPx pic.twitter.com/PeJ6H2nJdr — MHSC (@MontpellierHSC) October 20, 2020

Bruno Martini, originaire de Nevers, s'était révélé dans un club bourguignon, l'AJ Auxerre avec lequel il avait rejoint le monde professionnel. Sous l'égide de Guy Roux, il connaîtra la D1 puis la coupe d'Europe, atteignant la demi-finale de la Coupe UEFA en 1993 face au Borussia Dortmund avant de remporter la Coupe de France en 1994 avec l'AJ Auxerre. Il rejoindra ensuite Montpellier où il finira sa carrière en 1999. Bruno Martini, c'était aussi 31 sélections avec les Bleus où il avait pris le relais de Joël Bats pour s'imposer comme le portier numéro un des Bleus au tournant des années 1980-1990. Il incarnait alors la génération prometteuse sacrée championne d'Europe Espoir en 1988 avec à ses côtés Eric Cantona ou Laurent Blanc. Il perdra toutefois sa place au profit de Bernard Lama quelques mois avant le retentissant échec face à la Bulgarie en novembre 1993, scellant la non-participation des Bleus à la Coupe du monde 1994. Après sa carrière, Bruno Martini avait intégré la direction technique nationale, travaillant notamment sur la modernisation de la formation des gardiens de but.