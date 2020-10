"Marseille - Bordeaux : Thauvin lance l'OM, le match en direct"

OM - BORDEAUX 2020. Florian Thauvin a inscrit un but superbe pour donner l'avantage tôt à l'OM. Score et buts en live, résultat, résumé... Vivez le match en direct entre l'Olympique de Marseille et les Girondins de Bordeaux, ce samedi soir, pour le compte de la 7e journée de Ligue 1.

21:58 - L'OM remercie Thauvin L'Olympique de Marseille mène à la pause grâce à un but splendide de Florian Thauvin, auteur d'une frappe splendide pour tromper Benoît Costil en début de match (5e). Le gardien bordelais a ensuite pris sa revanche en détournant un penalty frappé par Thauvin dix minutes plus tard (14e). L'OM n'a pas été resplendissant dans cette rencontre pour l'instant, même si le 4-4-2 losange donne plus de possibilités aux joueurs de Villas-Boas. 21:50 - ⏰ C'est la pause à Marseille ! M. Schneider siffle la fin de la première période ! L'OM mène un but à zéro face à Bordeaux (1-0), grâce à un but superbe inscrit par Florian Thauvin d'entrée (5e). L'international français a par contre manqué un penalty peu après (14e). 21:47 - Deux minutes de temps additionnel L'arbitre M. Schneider accorde deux minutes de temps additionnel pour cette première période entre l'OM et les Girondins de Bordeaux au Vélodrome. 21:44 - Du dégât dans la surface olympienne Sur un corner en faveur de Bordeaux, Alvaro et Amavi restent au sol après des contacts avec Pablo. Alvaro se plaint d'un coup dans la gorge. M. Schneider a arrêté le jeu mais ça reprend rapidement. 21:41 - Adli manque sa transversale Yacine Adli tente de renverser le jeu pour trouver Youssouf Sabaly de l'autre côté du terrain mais il manque son geste et son coéquipier ne peut contrôler. Dommage pour les Girondins. 21:38 - Adli sonné Yacine Adli reste un peu sonné sur la pelouse après voir pris un ballon dévié par Rongier dans la face. Il sort quelques instants pour reprendre ses esprits mais revient rapidement sur la pelouse. 21:34 - Sakai concède un corner Nicolas De Préville tente une percée dans la surface mais est repris par Alvaro puis par Sakai, qui dégage le ballon en corner. De Préville se charge de le frapper mais Mandanda détourne encore une fois. 21:31 - Benedetto esseulé Dario Benedetto a beaucoup de mal à être trouvé par ses coéquipiers malgré ce changement de système du côté marseillais. Alors qu'on approche de la demi-heure de jeu, l'Argentin n'a touché que trois ballons... 21:28 - L'OM pas habitué à mener C'est la première fois de la saison que l'OM mène au stade Vélodrome, pour son quatrième match à domicile. Les Marseillais n'ont toujours pas gagné au Vélodrome, pour rappel. 21:23 - Mandanda des deux poings ! Sur un coup franc frappé par Oudin depuis le long de la touche, Steve Mandanda sort bien et détourne le ballon loin, des deux poings. Le gardien marseillais passe pour l'instant une soirée très tranquille. 21:20 - But refusé à Hatem Ben Arfa ! Hatem Ben Arfa pense égaliser en trompant Steve Mandanda après s'être échappé dans le dos de la défense marseillaise mais il est signalé en position de hors-jeu ! Le VAR confirme la décision de l'assistant de M. Schneider. 21:17 - Costil détourne le penalty ! Le VAR a confirmé la décision de M. Schneider. Florian Thauvin se présente face à Benoît Costil et frappe sur la droite mais le gardien bordelais a bien senti le coup et détourne en corner ! Le score reste de 1-0. 21:15 - Penalty pour l'OM ! M. Schneider désigne le point de penalty pour l'OM ! Lancé à toute vitesse, Jordan Amavi se laisse tomber au contact de Sabaly en entrant dans la surface. L'arbitre de ce match n'hésite pas, même si ça paraît un peu léger... 21:13 - Opportunité pour Bordeaux Jordan Amavi concède un coup franc dangereux à l'entrée de la surface, complètement excentré côté gauche. Cela offre une bonne opportunité pour les Girondins. Oudin le frappe fort au sol devant le but marseillais Benedetto détourne en corner. Oudin le frappe à nouveau mais Benedetto détourne encore. 21:10 - Sakai récolte un carton jaune C'est au tour de Sakai de récolter un carton jaune pour un tacle trop engagé et mal maîtrisé sur Benito. M. Schneider n'a pas hésité et ça semble logique. LIRE PLUS

Marseille - Bordeaux : les infos utiles

La compo de Marseille : Mandanda - Sakai, A. Gonzalez, Caleta-Car, Amavi - Rongier, Kamara, Sanson - Thauvin, Benedetto, Cuisance. La compo de Bordeaux : Costil - Sabaly, Baysse, Pablo, Benito - Basic, Otavio, Adli - Ben Arfa, De Préville Oudin. La composition officielle de chaque équipe est annoncée une heure avant le coup d'envoi, programmé à 21h ce samedi 17 octobre 2020.

Ce match OM - Bordeaux ne bénéficiera pas d'une diffusion en clair à la TV ce samedi soir : c'est Canal+ qui assurera la retransmission du match en direct (le programme TV). L'accès est réservé aux abonnés.

Pour regarder cette rencontre entre l'Olympique de Marseille et les Girondins de Bordeaux sur Internet, en streaming, il faut se diriger vers le site Internet de la chaîne cryptée, mycanal. L'accès au flux vidéo est également conditionné à la souscription d'un abonnement payant. Nous vous proposons également de vivre le match en direct commenté ci-dessus, avec l'évolution du score en live.